Il Vietnam ricorda lo storico ministro degli Esteri Nguyễn Cơ Thạch

Lo scorso 10 dicembre, il ministero degli Esteri vietnamita ha organizzato un evento per ricordare i cento anni dalla nascita dell’ex ministro Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998).

Nguyễn Cơ Thạch è stato un’importante figura del socialismo vietnamita, fino a raggiungere l’apice della sua carriera con l’incarico di ministro degli Esteri, che ha occupato tra il 1980 ed il 1991. Inoltre, tra il 1987 ed il 1991 è stato anche vice primo ministro della Repubblica Socialista del Vietnam.

Lo scorso 10 dicembre, il ministero che lo stesso Thạch ha guidato per undici anni ha deciso di ricordare i cento anni dalla sua nascita con una celebrazione ufficiale. All’evento erano presenti numerosi esponenti di spicco del governo e del Partito Comunista, compresi l’attuale ministro degli Esteri, Bùi Thanh Sơn, il vice primo ministro Phạm Bình Minh, e l’ambasciatore vietnamita in Polonia, Phạm Kiến Thiết, questi ultimi due figli proprio di Nguyễn Cơ Thạch (il cui nome alla nascita era in effetti Phạm Văn Cương).

All’inizio della cerimonia, il Comitato Organizzatore ha proiettato un estratto dal film documentario “Compagno Nguyễn Cơ Thạch – Un leale comunista e diplomatico distinto“, che ripercorre i sessant’anni di militanza politica del protagonista.

Nel suo discorso di apertura, il ministro degli Esteri Bùi Thanh Sơn ha sottolineato che in oltre sessant’anni di attività rivoluzionarie, Nguyễn Cơ Thạch ha sempre portato a termine i suoi eccezionali risultati, indipendentemente dalla sua posizione o campo di lavoro, “lottando per tutta la vita, servendo devotamente il Partito, lo Stato e il popolo, dando grandi contributi alla causa della liberazione nazionale e del rinnovamento nazionale”.

“Immerso nel patriottismo e nella tradizione diplomatica di una nazione di pace e armonia, perseguendo fermamente l’obiettivo dell’indipendenza nazionale associato al socialismo, padroneggiando e applicando creativamente il pensiero diplomatico di Hồ Chí Minh, con immenso coraggio e una grande esperienza pratica, il compagno Nguyễn Cơ Thạch ha dato un contributo importante alla trasformazione del Paese, rinnovando il pensiero estero del nostro Partito al VI e VII congresso, ponendo le basi per plasmare la politica estera nel periodo di rinnovamento”, ha affermato il ministro.

La politica estera promossa da Nguyễn Cơ Thạch era “una politica estera di indipendenza, fiducia in sé stessi, apertura, multilateralizzazione e diversificazione, unendo la forza nazionale con la forza dei tempi, mantenendo un ambiente pacifico e stabile e sfruttando condizioni internazionali favorevoli per lo sviluppo del nazione”.

Secondo il ministro Bùi Thanh Sơn, durante il periodo in cui il Paese era assediato e sottoposto a embargo con innumerevoli difficoltà, nella posizione di “comandante” del servizio diplomatico, il compagno Nguyễn Cơ Thạch ha sempre dedicato il suo cuore e la sua mente all’ardua lotta per rompere l’assedio e l’embargo. “Il compagno Nguyễn Cơ Thạch diede un grande contributo alla soluzione positiva della questione della Cambogia e alla normalizzazione delle relazioni con i Paesi della regione , creando così un ambiente internazionale favorevole al rinnovamento e allo sviluppo del Paese”.

Nguyễn Cơ Thạch ha dato anche un grande contribuito allo sviluppo economico del Vietnam nel periodo delle riforme economiche note con il nome di Đổi mới: “Le scoperte nell’edilizia industriale avviate e dirette dal compagno Nguyễn Cơ Thạch hanno creato un cambiamento fondamentale nello svolgimento della funzione di consulenza strategica e nell’organizzazione dell’attuazione pubblica. Allo stesso tempo, hanno gettato solide basi per la costruzione di un moderno servizio diplomatico vietnamita, soddisfacendo i requisiti della missione nel nuovo periodo”.

A nome della famiglia, l’ambasciatore Phạm Kiến Thiết ha espresso i suoi sinceri ringraziamenti al Partito, allo Stato e al ministero degli Affari Esteri per aver sempre prestato attenzione e riconosciuto i contributi del compagno Nguyễn Cơ Thạch al Paese, soprattutto nel campo della diplomazia. “Oggi, in uno spazio solenne ma accogliente, possiamo vedere l’immagine di nostro padre attraverso i documentari, il discorso del ministro Bùi Thanh Sơn i discorsi dei delegati. Parlando, siamo estremamente commossi e vediamo che Nguyễn Cơ Thạch è vivo ed è qui con noi oggi. In famiglia, Nguyễn Cơ Thạch è sempre stato un marito, padre e nonno esemplare, semplice e sincero, un brillante esempio da seguire per i suoi figli e nipoti. Ha instillato in noi un appassionato patriottismo, fermezza e coraggio, la volontà di lottare, elevarsi e servire con tutto il cuore il Paese”.

