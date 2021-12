Manovra fiscale lotta all’evasione fiscale nemmeno l’ombra

La manovra fiscale di Draghi non stanzia nemmeno 1€ in più per la lotta all’evasione fiscale.

Nessuna assunzione, se non la sostituzione di chi va in pensione e alcuni dirigenti che mancano da anni.

Eppure ne avremmo un enorme bisogno.

Ogni anno in Italia abbiamo oltre 100 miliardi di evasione. Immaginate cosa potremmo fare se riuscissimo a recuperarne anche solo il 5 o 10%.

Invece no, nulla. Ma con Forza Italia e Lega in maggioranza e al governo, forse, non c’è nemmeno da sorprendersi.

Quindi, ricapitolando, la manovra del GovernoDeiMigliori non è solo ingiusta perché aiuta chi non ne ha bisogno, ma fa anche dormire sonni tranquilli a chi campa sulle spalle della collettività.

Davvero poi vi sorprendete perché chi lavora e paga ogni centesimo di tasse sciopera e scende in piazza?

SInistraItaliana #SIpuòFare #GiustiziaSociale #Tasse #Fisco #ScioperoGenerale