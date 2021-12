INDIA. COMPRENDERE LA LEGGE ANTI-CONVERSIONE.

Manifestazione contro Modi accusato di far crescere le tensioni fra religioni.



Francesco Cecchini



Articolo pubblicato da Countercurrents del 12 dicembre scorso e tradotto parzialmente da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

Il link con l’ articolo è il seguente:

https://countercurrents.org/2021/12/understanding-indias-anti-conversion-laws/

PREMESSA.

L’ India è sede di molteplici credenze e pratiche religiose, tra cui induismo, islam, cristianesimo, sikhismo, buddismo, giainismo, zoroastrismo ed ebraismo. In passato, il paese era noto non solo per la sua diversità, ma anche per la tolleranza. È opinione diffusa che a causa di questa tolleranza, le religioni che hanno avuto origine in altri paesi/regioni siano fiorite in India. Tuttavia, l’ uso della religione nella mobilitazione politica negli ultimi tre decenni ha portato la società indiana a essere polarizzata e ad assistere alla violenza comunitaria. Una delle narrazioni che è stata a lungo utilizzata è che i membri delle minoranze cristiane e musulmane si impegnano in conversioni forzate. Di conseguenza, diversi governi statali hanno emanato leggi sulla libertà di religione, comunemente note come leggi anti-conversione.

La storia dei Freedom of Religion Acts risale agli anni ’30 durante il dominio britannico quando alcuni “stati principeschi” li emanarono. Dopo l’ indipendenza, furono introdotte diverse leggi per regolare le conversioni religiose a livello nazionale, che, tuttavia, non riuscirono a far passare parlamento.

STORIA.

La prima legge ad essere introdotto fu l’ Indian Conversion (Regulation and Registration) Bill nel 1954, che cercava di imporre “la licenza dei missionari e la registrazione della conversione con i funzionari del governo”. Questo è stato seguito dall’introduzione della legge sulle comunità arretrate (protezione religiosa) nel 1960, che mirava a controllare la conversione degli indù a “religioni non indiane”, identificate nella legge come Islam, Cristianesimo, Ebraismo e Zoroastrismo. Nel 1979, un disegno di legge sulla libertà di religione ha cercato di porre un freno ufficiale alla conversione interreligiosa.

Il primo Primo Ministro indiano, Jawaharlal Nehru, era fortemente contrario a una legge nazionale che regolasse le conversioni religiose. In merito ha detto: “Temo che questo disegno di legge… non aiuterà molto a sopprimere i cattivi metodi per ottenere conversioni, ma potrebbe benissimo essere la causa di grandi molestie per un gran numero di persone. Inoltre, dobbiamo prendere in considerazione che, per quanto accuratamente si definiscano questi argomenti, non si riesce a trovare una fraseologia veramente adeguata per loro… I maggiori mali della coercizione e dell’inganno possono essere trattati secondo la legge generale.Può essere difficile ottenere prove, ma è difficile anche ottenere prova nel caso di molti altri reati, ma suggerire che dovrebbe esserci un sistema di licenze per la propagazione di una fede non è corretto, poiché porterebbe la polizia ad avere un potere di ingerenza troppo ampio.

Tuttavia, alcuni stati sono riusciti a promulgare leggi anti-conversione grazie almeno in parte al controverso Rapporto del Comitato Niyogi sulle attività missionarie cristiane, pubblicato dal governo del Madhya Pradesh nel 1956. Il Comitato, presieduto da M. Bhawani Shankar Niyogi, un capo in pensione Giustizia dell’Alta Corte di Nagpur, inclusi altri cinque membri – MB Pathak, Ghanshyam Singh Gupta, S.K. George, Ratanlal Malaviya e Bhanu Pratap Singh. Il rapporto raccomandava il “proibizione legale” delle conversioni religiose che non sono “completamente volontarie”. Raccomandava inoltre che “qualsiasi tentativo con la forza o frode, o minaccia di mezzi illeciti o concessione di aiuti finanziari o di altro tipo, o con mezzi o promesse fraudolente, o con assistenza morale e materiale, o sfruttando l’inesperienza o la fiducia di qualsiasi persona, o sfruttando la necessità, la debolezza spirituale (mentale) o la sconsideratezza di qualsiasi persona, o, in generale, ogni tentativo o sforzo (riuscito o meno), di penetrare direttamente o indirettamente nella coscienza religiosa di persone (maggiorenni o minorenni) di un’altra fede, allo scopo di alterare consapevolmente la propria coscienza o fede religiosa, in modo da concordare con le idee o le convinzioni della parte che fa proselitismo, dovrebbe essere assolutamente vietata».

La prima legge anti-conversione post-indipendenza — Orissa Freedom of Religion Act — è entrata in vigore nel 1967. Un anno dopo, nel 1968, è stato emanato il Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Adhinayam. La legge del Madhya Pradesh è stata imitata dallo stato dell’Arunachal Pradesh come l’Arunachal Pradesh Freedom of Indigenous Faith Act del 1978. Tuttavia, le sue regole devono ancora essere formulate, per cui la legge non è mai stata attuata.

Nel 2000, quando il Chhattisgarh fu separato dal Madhya Pradesh come stato autonomo separato, adottò la legge anti-conversione, la Chhattisgarh Dharma Swatantrya Adhinayam del 1968.

Nel 2002, l’ assemblea dello stato del Tamil Nadu ha approvato l’ordinanza del Tamil Nadu sul divieto di conversione forzata della religione. Tuttavia, fu ritirata nel 2004.

Nell’aprile 2006, il governo guidato dal Bharatiya Janata Party, Partito del Popolo Indiano, BJP, in Rajasthan ha approvato un simile disegno di legge sulla libertà di religione. Tuttavia, l’assenso del presidente dell’India è ancora atteso dopo che il disegno di legge è stato inoltrato al presidente dall’allora governatore del Rajasthan, Pratibha Patil.

Nel 2006, la legge Chhattisgarh Dharma Swatantrya Sanshodhan Vidheyak è stata introdotta per rendere l’ attuale Chhattisgarh Dharma Swatantrya Adhinayam più rigorosa aumentando la punizione ai sensi della legge e introducendo disposizioni in modo da non considerare la “riconversione” alla religione dei propri antenati come conversione, nonché richiedere l’ autorizzazione al magistrato distrettuale interessato prima che venga eseguita una cerimonia di conversione. Tuttavia, l’ assenso del governatore dello stato era atteso a partire da dicembre 2020.

Nel 2003 è stato emanato il Gujarat Freedom of Religion Act. Nel 2006 è entrato in vigore l’Himachal Pradesh Freedom of Religion Act. Nel 2017 è stato emanato il Jharkhand Freedom of Religion Act. Nel 2018 è entrato in vigore l’Uttarakhand Freedom of Religion Act.

Nel 2019, l’ Himachal Pradesh ha introdotto un nuovo disegno di legge sulla libertà di religione per abrogare e sostituire la legge del 2006, introducendo nuove disposizioni, tra cui il divieto di conversione per falsa dichiarazione, indebita influenza, matrimonio, ecc. Le punizioni per la violazione delle disposizioni della nuova legge erano anche più rigorose della precedente. Il disegno di legge è stato approvato e adottato sebbene includesse le disposizioni relative all’autorizzazione preventiva e all’assenza di obbligo di preavviso se una persona si riconverte alla religione dei suoi genitori che era stata respinta dall’Alta Corte dell’Himachal Pradesh nel 2012.

Mentre tutte le legislazioni anti-conversione seguono il quadro generale della prima legislazione, ovvero l’Orissa Freedom of Religion Act, 1967, le legislazioni successive sono diventate più dure e restrittive, in particolare l’ Uttarakhand Freedom of Religion Act del 2018.

SITUAZIONE ATTUALE.

In India si sta diffondendo l’ Uttarakhand Freedom of Religion Act del 2018, che vieta la conversione da una religione a un altra. La legge anti-conversione è una violazione dei diritti fondamentali della Costituzione indiana. Viola molti articoli della Costituzione indiana. Anche B.R. Ambedkar, il principale artefice della Costituzione indiana, si era convertito al buddismo senza il permesso dello stato e senza essere perseguitato.

Il Gujarat ,Uttar Pradesh, Uttarakhand e il Madhya Pradesh, tutti guidati dal partito nazionalista Bjp (Bharatiya Janata Party) del premier Narendra Modi, sono gli stati a introdurre un nuovo giro di vite contro quelle che vengono considerate conversioni forzate o fraudolente ad unaltra religione. La nuova legge riporta lagenzia mira in sostanza ad estendere il campo di applicazione della normativa esistente contro le conversioni forzate al matrimonio. Il pretesto è sempre lo stesso: frenare il cosiddetto “Love Jihad”, termine coniato alcuni anni fa per demonizzare i matrimoni tra uomini musulmani e donne non musulmane. Ma se formalmente queste nuove leggi mirano a punire le conversioni fatte con la violenza o con linganno, di fatto come denunciano i suoi detrattori, vengono utilizzate per criminalizzare tutte le conversioni e prendono di mira le minoranze musulmane e cristiane.

La legge anti-conversione nel 2021 ha provocato 300 attacchi a cristiani accusati di voler convertire indiani di religione induista.

Tutto ciò è in armonia con la legge sulla cittadinanza contro i musulmani approvata nel dicembre del 2019, e Registro nazionale della cittadinanza (Nrc), per individuare gli infiltrati bengalesi (naturalmente musulmani) che il ministro dellinterno chiama termiti.

Chi si oppone alle persecuzioni religiose, oltre alle comunità cristiane sono il Partito Naionale del Congresso e i vari partiti comunisti. Il fascista Narendra Modi è reduce da una strorica batosta da parte dei contadini e non è scontato che non venga sconfitto anche su questo tema.

Yogi Adithyhath e il primo ministro indiano Narendra Modi, entrambi promotori della legge anti-conversione