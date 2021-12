Cuba firma nuovo accordo di cooperazione medica con la Maturitania

“La Repubblica di Mauritania, paese ad economia capitalista ricco di risorse minerarie (minerali ferrosi, rame, cobalto, oro, fosfati) e acque pescose, è un paese africano in cui circa la metà della popolazione si trova in povertà estrema, particolarmente pesante la malnutrizione infantile. La ricchezza economica è detenuta da una ridotta classe politica imprenditoriale che gestisce la ricchezza di materie prime in rapporto con le multinazionali straniere dei paesi ricchi come, ad esempio, la concessione al Canada della grande miniera di oro e rame di Akjoujt sede di proteste da parte delle popolazioni locali per gravi contaminazioni ambientali…

Il sistema sanitario della Mauritania è pressoché inesistente, pochi ospedali con scarse risorse ed incapaci di fare fronte alla richiesta della popolazione.

In base a un precedente accordo tra Cuba e Mauritania, una sessantina di medici e tecnici sanitari cubani lavoravano già dal 2017 in un ospedale di Nouadhibou costruito dallo Stato mauritano e chiamato dalla popolazione locale “hospital de Cuba”.

Per scelta del governo mauritano, alla sua scadenza, 2020, l’accordo con Cuba non è stato rinnovato e il personale medico cubano ha dovuto lasciare la Mauritania ad aprile.

La partenza del personale medico cubano ha scatenato dure proteste tra la popolazione, soprattutto povera, che chiedeva il rinnovo dell’accordo poiché i medici cubani erano l’unica certezza di un minimo di assistenza sanitaria.

Il governo della Mauritania, quindi, in data 11 dicembre 2021 ha firmato un nuovo accordo di cooperazione medica e umanitaria con Cuba.

La firma è stata posta tra Il Ministro della Sanità Pubblica di Cuba, Dr. José Angel Portal Miranda e il suo omologo della Repubblica Islamica di Mauritania, S.E. Sig. Sidi Zehaf.” da Viva Cuba Libre

