IL MASSACRO DEL POPOLO PALESTINESE NEL 1948.

Rifugiati palestinesi costretti dalle milizie sioniste ad abbandonare le loro case durante la Nakba



Francesco Cecchini



Con la proclamazione dello stato di Israele nel 1948, la Palestina ha perduto l80 % del suo territorio. Nella seconda guerra del 1967 e stata militarmente occupata da parte di Israele la parte della Cisgiordania con Gerusalemme Est e Gaza .Con svariate Risoluzioni lONU insieme alle Istituzioni Internazionali hanno dichiarato illegittima tale occupazione. Tanti tentativi di accordi di pace negli anni si sono succeduti e nel 1993 a Oslo è stata sancita la creazione dellAutorità Palestinese (ANP) con funzioni di sicurezza e son stati suddivisi i territori in tre fasce. Il 12% totalmente sotto il controllo dellAnp (fascia A); IL 28% amministrato dallAnp ma la sicurezza è sotto il diretto controllo israeliano; (fascia B) Il 60% totalmente gestito dal governo israeliano (fascia C ) dove ovviamente gli israeliani hanno incoraggiato gli insediamenti israeliani in questi territori Gli accordi di Oslo, per gli Arabi, si sono rivelati una vera trappola. Israele ha triplicato il numero di nuovi insediamenti di coloni ebrei. I nuovi insediamenti avvengono a scapito della popolazione autoctona araba, e sono attuati con abusi da Far West ,con la confisca di terre private ,sorgenti di acqua ,abbattimento di intere coltivazioni di ulivi, alberi di limoni e alberi da frutta, furti o boicottaggio di sorgenti idriche. Con questa politica aggressiva ed oppressiva esiste il serio pericolo di perdere tutti i territori palestinesi, perché lideologia SIONISTA mira a costituire il grande Israele, dal Nilo allEufrate.

Le discussioni del governo israeliano sui massacri perpetrati dai soldati israeliani nel 1948 sono state declassificate per la prima volta questa settimana in un rapporto investigativo pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz e dall’ Akevot Institute for Israel-Palestinian Conflict Research. Intitolato “Documenti classificati rivelano massacri di palestinesi nel ’48 e cosa sapevano i leader israeliani”, il rapporto espone due operazioni su larga scala lanciate dall’esercito israeliano nell’ottobre 1948, una con sede nel sud, nota come Operazione Yoav, che ha aperto una strada per il Negev; e un altro nel nord, Operazione Hiram. Durante quest’ ultimo, in 30 ore, i soldati israeliani hanno attaccato dozzine di villaggi palestinesi, espellendo con la forza decine di migliaia di residenti palestinesi, mentre migliaia di altri sono fuggiti. Quasi 120.000 palestinesi, compresi anziani, donne e bambini, risiedevano nell’area; tuttavia, dopo il massacro di Israele rimasero solo 30.000 palestinesi.

In meno di tre giorni, l’esercito israeliano ha conquistato la Galilea e ha anche esteso il suo raggio d’azione ai villaggi del sud del Libano. La stragrande maggioranza di loro non ha preso parte ai combattimenti”, ha riferito Haaretz.

L’ inchiesta ha anche rivelato resoconti di massacri precedentemente sconosciuti avvenuti nei villaggi di Al-Reineh, appena a nord di Nazareth, Meron e ad Al-Burj.

Prima dei brutali attacchi contro i palestinesi durante l’ Operazione Hiram, il villaggio di Al-Burj, attualmente noto come Modi’in Illit, un grande insediamento ultra-ortodosso nella Cisgiordania occupata, fu fatto irruzione nel luglio 1948.

Secondo un documento trovato nell’ archivio Yad Yaari, quattro uomini anziani sono rimasti nel villaggio dopo la sua cattura. Hajj Ibrahim, che ha aiutato nella cucina militare, una donna anziana malata e un altro uomo anziano e una donna anziana. Otto giorni dopo l’ irruzione nel villaggio da parte delle forze di occupazione israeliane, Ibrahim è stato mandato a raccogliere verdure da un soldato israeliano, per tenerlo lontano dalle atrocità che i soldati erano pronti a commettere. Gli altri tre sono stati portati in una casa isolata. Successivamente è stato sparato un proiettile anticarro. Quando il proiettile ha mancato il bersaglio, sei bombe a mano sono state lanciate in casa. Hanno ucciso un uomo e una donna anziani e la donna anziana è stata uccis con un’ arma da fuoco”, secondo il documento. In seguito diedero fuoco alla casa e bruciarono i tre corpi. Quando Hajj Ibrahim è tornato con la sua guardia, gli è stato detto che gli altri tre erano stati mandati all’ ospedale di Ramallah. A quanto pare non ha creduto alla storia, e poche ore dopo è stato ucciso anche lui, con quattro proiettili”, aggiunge il documento.

L’ Archivio di Stato declassificato è composto anche da diverse pagine di verbali di quegli anni, tra cui la testimonianza di Shmuel Mikunis, membro del Consiglio di Stato provvisorio (predecessore della Knesset) del Partito Comunista, che ha riferito delle atrocità commesse nella regione di Meron .

I documenti declassificati, indagati nel rapporto di Haaretz, includono anche dettagli sul massacro di Hula in Libano e sullo spopolato villaggio palestinese di Deir Yassin. Sebbene il rapporto sia lungo, il documento evidenzia che molti altri dettagli rimangono sconosciuti.

La Palestina dal 1946 ad oggi