Risoluzione UE contro Cuba su richiesta dell’estrema destra

“Il Parlamento Europeo non ha l’autorità morale per condannare Cuba quando ignora gravi e flagranti violazioni dei diritti umani in molti luoghi, in particolare negli Stati Uniti e in Europa”, ha dichiarato venerdì scorso il ministro degli Esteri del Paese caraibico, Bruno Rodríguez.

Le autorità cubane suggeriscono inoltre nel comunicato agli Stati Uniti e ai loro alleati che, se sono davvero interessati ai diritti umani dei cubani, “tolgano il blocco economico illegale e criminale imposto loro da più di 60 anni”.

Cuba assicura costantemente che il blocco economico, finanziario e commerciale degli Stati Uniti non solo impedisce lo sviluppo totale dell’isola, ma ostacola anche l’accesso alle forniture e alle attrezzature mediche necessarie per combattere la nuova pandemia di coronavirus, che causa il COVID-19.

In una nota diffusa sul suo account Twitter, l’alto diplomatico cubano ha indicato che la risoluzione che il Parlamento Europeo ha approvato giovedì contro l’isola mostra la sua connessione con i piani destabilizzanti promossi dagli Stati Uniti.

Inoltre, è singolare che il Parlamento Europeo durante tutto il 2021 abbia approvato risoluzioni solo ed esclusivamente contro Cuba nel continente americano quando, addirittura l’ONU, oltre che varie associazioni di difesa dei diritti umani, si siano espresse contro la violazione di quei diritti in vari paesi del continente sia per la uccisione dei manifestanti pacifici che per i massacri di leader sindacali, ambientalisti e di giornalisti.

