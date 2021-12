Migranti. Polonia e Bielorussia negano accesso ONU

Ma come, la Polonia non è un Paese della “civile”, “democratica” Unione Europea? Finora l’indice riguardo le immani sofferenze cui è sottoposta la massa di profughi che preme al confine tra la Biellorussia e l’Unione Europea (Polonia) è stato puntato solo ed esclusivamente contro il Paese del despota Lukasenka. Di là ci sarebbero i cattivi, di qua i buoni. Sia chiaro nessuna simpatia e nessun sconto di giudizio per i despoti. Ma la notizia dell’impedimento agli ispettori Onu di verificare sul campo, sia sul versante della Polonia che della Biellorussia, la situazione drammatica cui sono costretti migliaia di persone in fuga dalla bestialità della guerra e dalla ferocia di una vita la cui unica possibilità è la miseria o la morte, la dice lunga riguardo le responsabilità. Il re è nudo. Non c’è nessun credibile processo di autoassoluzione sul versante della Polonia (dell’Ue) a fronte del diniego anteposto all’intervento dell’Onu. Per usare le parole del grande sociologo polacco Zygmunt Bauman l’orrore e la disumanità sono “l’esito della società razionale moderna nel suo stadio avanzato”. Lo stadio di un sistema capitalistico sempre più diseguale, di guerra permanente, di spoliazione di interi popoli e territori volto a rendere i ricchi sempre più ricchi. Questo nostro mondo è sempre più in crisi. L’unica via di uscita è la solidarietà, la giustizia, l’opposizione alla guerra. Oggi più che mai è necessario lottare per questo nuovo mondo.

Ezio Locatelli PRC