Gli USA negano il visto ad un parlamentare europeo di Syriza

Grande sdegno e ferma condanna sono state espresse dal gruppo della sinistra europea “The Left” (ex Gue/Ngl) per la negazione del visto d’ingresso da parte delle autorità statunitensi all’eurodeputato greco Stelios Kouloglou, che faceva parte di una missione ufficiale del Parlamento europeo presso le Nazioni Unite.

“Negare ripetutamente il visto a Kouloglou è un atto di ritorsione per il suo precedente lavoro come giornalista e regista di documentari. Questa decisione antidemocratica ha portato a una mancanza di rappresentanza del nostro gruppo nella missione del Parlamento europeo negli Stati Uniti”, ha affermato “The Left” in una nota.

“Esortiamo anche l’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri Josep Borrell a intervenire con decisione nel caso, chiedendo una chiara spiegazione alle autorità statunitensi ed un ritiro della decisione”, si legge nella nota.

L’eurodeputato di Syriza Stelios Kouloglou, membro del gruppo della sinistra europea, non ha ottenuto il visto per recarsi negli Stati Uniti nemmeno per le precedenti missioni facenti parte delle sue attività parlamentari da quando è stato eletto deputato europeo nel 2014.

L’ultimo incidente risale a diverse settimane fa, quando gli è stato rifiutato il visto per recarsi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Il capo del Parlamento europeo David Sassoli ha recentemente inviato una lettera all’ambasciata degli Stati Uniti a Bruxelles chiedendo una “spiegazione chiara” sul motivo per cui a Kouloglou è stato negato il visto.

Da quanto si è potuto apprendere, l’ambasciata americana ha risposto alla lettera di Sassoli senza fornire le ragioni del diniego del visto.

Secondo Kouloglou il rifiuto del visto è probabilmente una rappresaglia per il suo passato giornalistico: “So che le autorità statunitensi si sono lamentate con quelle greche di diversi documentari che ho prodotto in passato, come ’25 bugie per vendere una guerra’, ‘Whisteblowers’ e ‘Apology of a economic killer’”, ha detto Kouloglou

