Partito Comunista russo: L’URSS esiste legalmente, non è scomparsa 30 anni fa

L’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) esiste legalmente fino ad oggi e non è scomparsa 30 anni fa, affermano dal Partito Comunista della Federazione Russa.

I membri di questa forza politica descrivono le decisioni prese nel dicembre 1991 come tradimento, quando il presidente Mikhail Gorbaciov si dimise e i leader delle repubbliche sovietiche formarono la Comunità degli Stati Indipendenti. I comunisti russi rivendicano che ciò che il popolo aveva stabilito in un referendum in quel momento è stato violato .

“I risultati del referendum del marzo 1991 non hanno scadenza e non sono annullati dal tradimento di una parte dell’élite”, ha dichiarato lo scorso 9 dicembre il deputato e segretario del Comitato centrale del partito, Sergei Obújov, nella Tribune della Duma di Stato (la camera bassa del parlamento russo). Pertanto, ha ricordato, i comunisti continuano la “lotta politica per attuare quei risultati” e un nuovo reinserimento gli sembra “inevitabile”, cosa che contraddice la posizione ufficiale del Cremlino che ritiene “impossibile ricostruire l’Urss” .

La cosiddetta “URSS 2.0” o “Unione Rus” potrebbe riunire sia le repubbliche slave che le altre repubbliche post-sovietiche “che combattono per l’integrazione”, ha spiegato giovedì scorso il politico in un’intervista a RT. Ha anche ricordato che, secondo un sondaggio, “più del 50% dei cittadini russi crede nella rinascita dell’URSS, che sarà ripristinata”, aggiungendo che, in Ucraina, “anche, secondo la sociologia ufficiale, più della metà della popolazione lamenta la disintegrazione dell’URSS”.

A suo avviso, l’Unione Sovietica “è un’ipostasi della Russia storica, mentre l’attuale federazione è un moncone sanguinante di quella Russia storica, dalla quale sono stati separati 20 milioni di russi”. Il politico ha anche sottolineato che solo le repubbliche slave dell’URSS disintegrata hanno perso più di 30 milioni di persone della loro popolazione negli ultimi tre decenni.

Cosa rivendicano i comunisti e cosa rimpiangono?

Il deputato Sergey Obukhov ha anche commentato l’ultima volta che la bandiera rossa dell’Unione Sovietica è stata ammainata dalla cupola del Palazzo del Senato del Cremlino di Mosca, precisamente il 25 dicembre 1991. Il politico spiega che l’insegna dell’URSS è valido anche, dal momento che “viene presentato ufficialmente in Russia come la bandiera della vittoria ” ed è un “grande successo” del gruppo parlamentare del suo partito che la falce e martello non siano state rimosse dallo stendardo della 150a divisione dei fucilieri di Idritsa dell’Armata Rossa, i cui soldati ne issarono uno simile sulla cupola del Reichstag a Berlino il 1 maggio 1945.

Obúkhov è nato nell’Ucraina occidentale e ammette che nel corso di questi 30 anni “il legame vivente” con quel territorio si è interrotto e si tiene in contatto solo con quegli amici che se ne sono andati. “A volte i miei compagni di scuola mi inviano alcune immagini apolitiche attraverso i social network, ma Dio non voglia che si parli di alcune questioni sociali!”, Perché gli ucraini si sentono sotto pressione dall’ideologia ufficiale del loro stato, denuncia il politico.

Il 30° anniversario delle dimissioni di Gorbaciov è un tema di cui i comunisti russi si rammaricano, e quindi il deputato, così come altri correligionari, celebra un altro cambiamento politico avvenuto 25 anni fa, quando la Duma di Stato russa rese illegittimo l’accordo delle Repubbliche slave firmate dai presidenti di Russia, Ucraina e Bielorussia, nel dicembre 1991, con clausole riferite allo scioglimento dell’URSS. A causa di quella denuncia nel 1996, l’Unione Sovietica esiste, anche se al momento non c’è nessun altro al suo interno tranne la Russia, ha concluso Obúkhov

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-partito_comunista_russo_lurss_esiste_legalmente_non__scomparsa_30_anni_fa/82_44526/