FIRMATE PER SOBERANA

Il vaccino pubblico e senza scopo di profitto realizzato a Cuba, Soberana, è una conquista dell’umanità a disposizione dell’umanità.

La OMS e la comunità scientifica hanno riconosciuto la validità del vaccino, in particolare per i bambini. Ma i governi europei e quello italiano non lo riconoscono e non per ragioni mediche ma per pura discriminazione politica, in linea con il criminale blocco guidato dagli USA che da sessant’anni colpisce Cuba. Con questa petizione chiediamo ai governi di riconoscere ed utilizzare il vaccino cubano. Sappiamo che spesso sono volutamente sordi, ma non per questo bisogna rinunciare a farsi sentire.

Io ho firmato fatelo anche voi .

Giorgio Cremaschi PaP

https://www.change.org/p/approviamo-il-vaccino-cubano-in-europa-ed-in-italia?recruiter=57715832&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition