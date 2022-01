La Germania ha spento tre delle sue sei centrali nucleari

“Con l’aumento massiccio delle energie rinnovabili e l’accelerazione dell’ammodernamento della rete elettrica, possiamo dimostrare che è possibile fare a meno del nucleare in Germania”, ha affermato il ministro per l’economia verde e il clima del paese.

I gruppi ambientalisti venerdì hanno celebrato la Germania che si preparava a chiudere tre delle sue sei centrali nucleari ancora attive, come parte dell’ambizioso obiettivo del paese di passare all’energia prevalentemente rinnovabile entro la fine del decennio.

L’eliminazione graduale del nucleare — proposta dal governo di centro-sinistra dell’ex cancelliere Gerhard Schröder all’inizio del secolo e accelerata sotto l’ex cancelliere Angela Merkel in seguito al disastro di Fukushima in Giappone del 2011 — è una componente chiave di un piano del nuovo governo tedesco, la coalizione tra Socialdemocratici, Verdi e Democratici liberali, per produrre l’80% dell’energia del Paese da fonti rinnovabili entro la fine del decennio.

Secondo Clean Energy Wire, le energie rinnovabili hanno rappresentato il 43% del consumo di elettricità tedesco nei primi tre trimestri del 2021, in calo rispetto al 48% dello stesso periodo dello scorso anno.

“Con l’aumento massiccio delle energie rinnovabili e l’accelerazione dell’ammodernamento della rete elettrica, possiamo dimostrare che tutto ciò è possibile in Germania”, ha affermato il ministro dell’Economia e del clima Robert Habeck, che è il co-leader dei Verdi.

Greenpeace Germania ha twittato venerdì: “Eolico, solare, geotermico e idroelettrico sono forme di energia che proteggono l’ambiente e il clima, sono sicure e convenienti. Il futuro sta nel loro utilizzo”.

Deutsche Presse-Agentur International riporta :

Le centrali nucleari di Brokdorf nello stato settentrionale dello Schleswig-Holstein, di Grohnde in Bassa Sassonia e dell’Unità C di Gundremmingen in Baviera nel sud vengono tolte dalla rete e disattivate a Capodanno. Ciò significa che nel 2022 solo tre centrali nucleari rimaste – negli stati della Baviera, del Baden-Württemberg e della Bassa Sassonia – continueranno a fornire elettricità, fino a quando tra un anno esatto anch’esse dovrebbero cessare la produzione, ponendo ufficialmente fine al nucleare grazie all’eliminazione graduale iniziata sotto Angela Merkel. Tuttavia, due impianti che producono combustibile ed elementi di combustibile per l’esportazione potrebbero continuare a funzionare.

Secondo Deutsche Welle , “Il processo di smantellamento richiederà due decenni e costerà 1,1 miliardi di euro (1,25 miliardi di dollari) per impianto”.

Fuori dallo stabilimento di Brokdorf, un gruppo di manifestanti per lo più anziani ha concluso una protesta di 35 anni contro l’energia nucleare con la loro 425° e ultima veglia.

“Sono contento che sia stato gradualmente eliminato”, ha detto a DW il pastore e organizzatore di proteste Hans-Günter Werner. “Non sono triste, ma ho un po’ di nostalgia perché so che non ci rivedremo presto. Ma per la maggior parte, mi sento sollevato che l’operato della centrale nucleare stia finalmente volgendo al termine”.

Alcuni attivisti per il clima hanno criticato le chiusure, che stanno avvenendo nel mezzo di una grave crisi energetica. La scorsa settimana, Extinction Rebellion Poland ha organizzato una protesta presso il consolato tedesco a Opole contro quella che il gruppo ha definito una mossa “prematura”.

Altri hanno notato il livello relativamente alto di dipendenza della Germania dal carbone, che ha alimentato quasi un quarto dell’elettricità del paese lo scorso anno. L’anno scorso, il governo tedesco ha annunciato che avrebbe speso 44,5 miliardi di dollari per abbandonare il carbone entro il 2038.

Tuttavia, gli attivisti anti-nucleari e funzionari governativi hanno sottolineato i pericoli a lungo termine posti da incidenti co

me quelli avvenuti a Chernobyl e Fukushima, e dei rifiuti nucleari che esperti sostengono rimarranno radioattivi per decine di migliaia di anni.

“Le centrali nucleari rimangono strutture ad alto rischio che producono scorie atomiche altamente radioattive”, ha affermato il ministro dell’Ambiente tedesco Steffi Lemke, membro dei Verdi.

Le nazioni vicine che ricevono combustibile nucleare tedesco generano gran parte della loro energia dal nucleare. La Francia ricava circa il 70% della sua elettricità dalle sue 56 centrali nucleari, mentre tali impianti forniscono alla Svizzera e al Belgio tra il 30% e il 40% della loro energia elettrica

