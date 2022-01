𝐋𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚-𝐑𝐨𝐦𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐜𝐞𝐝𝐞 𝐚𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐬𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗

Questo รจ ciรฒ che accade dal 10 gennaio con lโ€™esecuzione dei tamponi rapidi in farmacia a carico del sistema sanitario regionale per la chiusura dellโ€™isolamento/quarantena.

Nonostante lโ€™ondata dei contagi fosse stata precocemente annunciata dalla Organizzazione Mondiale della Sanitร , che giร a metร dicembre 2021 parlava di โ€œtsunami da Omicronโ€ (๐Ÿ) ed esortava gli Stati ad adottare opportuni provvedimenti, il Governo italiano non ha saputo affrontare per tempo la recrudescenza del virus, lasciando le Regioni prive delle risorse necessarie (๐Ÿ) per gestire questa fase tramite le AUSL.

A nulla sono serviti gli appelli dei Medici e del personale sanitario (๐Ÿ‘), che chiedevano maggiori risorse per evitare il collasso delle strutture sanitarie.

Con lโ€™accordo sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna con le associazioni dei farmacisti (๐Ÿ’), accordo che entrerร in vigore il 10 gennaio e consentirร di effettuare tamponi presso le farmacie per uscire dallโ€™isolamento o dalla quarantena, la nostra Regione appalta i servizi di igiene pubblica ai privati.

Fondi pubblici che, invece di essere destinati al potenziamento e al miglioramento dei servizi sanitari pubblici, finiranno nelle tasche dei privati.

รˆ la solita strategia messa in atto da anni: prima si tolgono risorse ai servizi pubblici, e poi, quando il pubblico non รจ piรน in grado di rispondere alle richieste dei cittadini, si privatizzano i servizi.

๐‹๐š โ€œ๐ฌ๐š๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ฆ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ๐ซ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ฆ๐จ๐ง๐๐จโ€ ๐๐ข๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐๐ข ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐ž ๐ฎ๐ง๐จ ๐ฌ๐ฅ๐จ๐ ๐š๐ง ๐›๐ฎ๐จ๐ง๐จ ๐ฌ๐จ๐ฅ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž ๐œ๐š๐ฆ๐ฉ๐š๐ ๐ง๐ž ๐ž๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐š๐ฅ๐ข. Un gigante con i piedi di argilla, incapace di reggersi da solo senza ricorrere allโ€™intervento del privato.

