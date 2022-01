UN PENSIERO PER ANTONIO JULIO MELLA, ASSASSINATO IL 10 GENNAIO 1929.

Antonio Julio Mella



Francesco Cecchini



“…Mella è stato uno dei dirigenti più autorevoli del movimento rivoluzionario dellAmerica Latina. Cubano di nascita ha iniziato la sua attività nel movimento rivoluzionario organizzando gli studenti in gruppi di sinistra. Grazie a lui, fu creata a Cuba un Università Popolare per i lavoratori. Poco dopo capì che il suo miglior servizio per la causa rivoluzionaria sarebbe stato quello di dedicare tutto il suo sapere, tutte le sue capacità, alle lotte politiche ed economiche del proletariato. È stato uno dei fondatori del Partito Comunista di Cuba e uno dei più prestigiosi dirigenti del movimento antimperialista latinoamericano….” Tina Modotti a Mosca nel terzo anniversario dell’ assassinio di Antonio Julio Mella

Antonio Julio Mella ha avuto una vita da rivoluzionario a Cuba e in Messico, breve, ma intensa.

Nel 1925 durante una commemorazione per gli studenti di medicina ingiustamente fucilati dal governo coloniale spagnolo nel 1871, ulio Antonio Mella fu arrestato e imprigionato con la falsa accusa di aver messo della dinamite in un teatro dell’ Avana. Mella per protesta iniziò uno sciopero della fame e ottenne l’ appoggio della popolazione, che si mobilitò e costrinse il dittatore Machado a liberarlo. Ma essendo diventatato un simbolo della rivolta e avendo la vita in pericolo abbandonò Cuba e andò in Messico. Anche in Messico continuò l’ attività rivoluzionaria unendosi al Partito Comunista, lavorò come giornalista per El Machete, organo di quel partito, partecipò a diverse campagne a favore dei contadini e degli operai. A Città del Messico conobbe ed ebbe un’ intensa relazione con la fotografa Tina Modotti, anche lei comunista e militante rivoluzionaria. Mella chiamava Tina “Tinissima. Il 10 gennaio mentre lui e Tina rientravano a casa due killer assoldati dal dittatore Gerardo li raggiunsero e colpirono Mella alla schiena. Morì tra le braccia di Tina Modotti e sembra che le sue ultime parole furono: ” Muoio per la rivoluzione”. L’ amore di Tina per Julio Antonio durò tutta la vita, quando nel 1942 morì a Città del Messico aveva nella borsetta una sua foto.

I suoi funerali a Città del Messico furono una dimostrazione di massa di dolore. Quattro contadini fecere da guardia d’ onore al feretro. Le ceneri rimasero nelle mani dei suoi compagni del Partito Comunista messicano. Oggi si trovano in un monumento che si innalza di fronte all’ Università dell’ Avana.

Julio Antonio Mella, alle spalle un’ immagine del suo funrale a Città del Messico