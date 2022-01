TRA POCO LE SVASTICHE LE VEDREMO SFILARE

Draghi tergiversa sul decreto di scioglimento dei gruppi neofascisti perché teme di perdere il voto di Meloni e Salvini per il Quirinale?

In pochi giorni abbiamo visto le immagini dei saluti romani di Casa Pound a una commemorazione e ora la svastica a un funerale. Che devono fare ancora?

Questi non sono ex-fascisti che rientrano nella democrazia riconoscendo principi e valori della Costituzione.

Sono nazifascisti le cui opinioni vanno prese seriamente: mettendoli fuorilegge come prevedono una norma della Costituzione e una legge in vigore.

Se non accade neanche dopo un’azione squadristica come l’assalto e la devastazione della Cgil ci ritroveremo presto a veder sfilare la bandiera con la svastica per le strade.

Il trumpismo insegna che questi gruppi di estrema destra sono le migliori truppe per il neoliberismo più reazionario e per questo godono di coperture, complicità e connivenze.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale

Rita Scapinelli, responsabile antifascismo, Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea