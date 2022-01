Russia, Lavrov: «Risponderemo alle nuove sanzioni USA»

La Russia risponderà alle nuove sanzioni statunitensi a seconda della situazione specifica che si verrà a creare a causa delle azioni di Washington e dei suoi alleati occidentali, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Channel One Russia.

“Naturalmente, risponderemo alle nuove sanzioni USA. Durante la loro ultima conversazione telefonica il presidente Putin ha detto al presidente Biden ‘se prendete questa strada, distruggerete le nostre relazioni’”, ha rivelato il ministro.

“Cosa succederà? Non vogliamo spaventare nessuno, prenderemo la nostra decisione a seconda della situazione specifica che si svilupperà a seguito delle azioni degli Stati Uniti e dei loro alleati occidentali”, ha aggiunto.

Lavrov ha sottolineato che le minacce degli Stati Uniti di imporre sanzioni contro la Russia sono arroganti e assurde. “Sono così arroganti e assurde che, secondo me, chiunque può capirlo. Il Congresso degli Stati Uniti ha preso decisioni di questo tipo più di una volta, quindi non escludo nulla”, ha detto.

Inoltre il ministro degli Esteri russo ha definito il disegno di legge dei senatori statunitensi come il risultato di “esaurimento nervoso”.

“Penso che sia una specie di esaurimento nervoso. Nell’affermazione senza fine della propria grandezza, hanno già raggiunto un livello psicologico molto difficile da spiegare”.

Il massimo diplomatico di Mosca ha poi sottolineato che la Russia non userà mai la pressione delle sanzioni sulla scena globale, come fanno gli Stati Uniti.

“Non agiremo mai come fanno gli Stati Uniti, per i quali, negli ultimi, probabilmente, quasi 10 anni, le sanzioni sono diventate lo strumento principale della politica estera, la cultura della diplomazia è praticamente andata perduta, anche la cultura del compromesso. Abbiamo fatto le nostre proposte sulle garanzie di sicurezza, perché vogliamo riportare tutto all’uso del negoziato come modo di risolvere i problemi”, ha detto Lavrov.

La tensione confermata dal Cremlino

La situazione è tesa e non ci sono stati passi avanti. A tal proposito il Cremlino conferma che USA e Russia non hanno trovato nessun accordo sulle questioni principali durante i colloqui Russia-USA a Ginevra e Russia-NATO a Bruxelles. Una circostanza non positiva, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“I colloqui sono stati avviati per ottenere risposte specifiche a domande specifiche. E sono stati rilevati punti di disaccordo sulle questioni principali. È una cosa non positiva, può essere considerato il punto più basso degli ultimi due round di colloqui”.

Peskov ha notato che, durante entrambi i round, “ci sono state alcune sfumature positive, elementi positivi, che potrebbero essere considerati punti alti, ma non vertevano sugli obiettivi principali di queste consultazioni,

Alla domanda se il Cremlino vede un senso in ulteriori colloqui con gli Stati Uniti sulla sicurezza, Peskov ha risposto:

“Alla Russia non è mai mancata la volontà politica di ulteriori colloqui. Al contrario: abbiamo ripetutamente affrontato la riluttanza delle nostre controparti a tenere questi colloqui. Non ho dubbi che non mancherà la volontà politica anche per ulteriori colloqui, ma una cosa deve essere compresa: il processo non può continuare per il gusto del processo su questioni critiche; ci deve essere un risultato concreto, una risposta concreta”.

