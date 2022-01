Il conflitto tra Russia e Ucraina non è né un bluff né un ultimatum

Da diverse settimane aumentano le speculazioni sulle intenzioni della Russia nei confronti dell’Ucraina. Mosca ha accumulato decine di migliaia di soldati e enormi quantità di equipaggiamento militare sul confine tra Russia e Ucraina mentre le relazioni tra i due paesi continuano a deteriorarsi. Alcuni analisti stimano in 100.000 il numero delle truppe russe al confine.

La scorsa primavera, un numero simile di soldati è stato radunato per un “esercizio” militare, ma questa volta la situazione sembra essere abbastanza diversa.

Per capirlo, è necessario prima cogliere l’importanza dell’Ucraina per la Russia, e soprattutto per la difesa della Russia. Come riassume George Friedman , noto esperto di affari internazionali:

Bielorussia e Ucraina sono il cuore delle paure russe. Il confine ucraino è a poche centinaia di miglia da Mosca ed è quindi una grave minaccia quando è nelle mani dei nemici. La distanza non logorerà un nemico che attacca da lì. Dal punto di vista russo, la riluttanza degli Stati Uniti a riconoscere queste paure radicate suggerisce che gli Stati Uniti abbiano progetti aggressivi e pericolosi. L’unico valore immaginabile che la Bielorussia e l’Ucraina hanno per gli americani è mettere la Russia in una posizione in cui deve capitolare davanti agli Stati Uniti su tutte le questioni critiche, o rischiare una vera e propria invasione. Laddove gli Stati Uniti non hanno interessi preponderanti, la Russia ha interessi esistenziali.

In altre parole, la posizione che l’Ucraina assume nei confronti della Russia non è una questione di poco conto per Mosca. Ed è diventato ancora più cruciale dopo il 2014 e il cosiddetto movimento Euromaidan, che ha fatto cadere il governo di Viktor Yanukovich — ritenuto “filo-russo” (sebbene la questione fosse più complessa) e lo ha sostituito con governi filo-occidentali . In seguito, la Russia ha annesso la Crimea e ha sostenuto più o meno apertamente le milizie “filo-russe” nel Donbas, a volte composte da militanti di estrema destra come di estrema sinistra. Ciò a sua volta ha portato a un rafforzamento dei sentimenti pro-NATO in parte della popolazione ucraina, rafforzando anche le organizzazioni nazionaliste ucraine di estrema destra.

Da allora, la Russia ha dovuto adattarsi a una nuova realtà in cui ha perso il controllo di gran parte di questo paese così centrale nella sua strategia di difesa, soprattutto di fronte alla potenziale aggressione delle principali potenze imperialiste europee. Ma Mosca non se ne stava a guardare; la Russia ha cercato di ottenere un po’ di potere contrattuale contro le potenze occidentali intervenendo direttamente nella guerra civile siriana al fianco di Bashar al-Assad e contro gli alleati statunitensi. Questo intervento, insieme ad altri in Africa (in particolare, ma non solo, in Libia), è stato motivato in parte dall’obiettivo di esercitare pressioni sulle potenze occidentali sulla questione ucraina.

Determinare con precisione perché Putin abbia deciso di mostrare i suoi muscoli contro l’Ucraina ei suoi sostenitori europei e, soprattutto, statunitensi è difficile. Indubbiamente, un altro fattore locale è l’uso da parte del governo ucraino di droni turchi contro le forze ribelli nel Donbas lo scorso ottobre. Tenete presente che i droni turchi sono stati determinanti nella vittoria dell’Azerbaigian sull’Armenia nel conflitto dello scorso anno sul Nagorno-Karabakh . Il regime russo ha visto questa azione non solo come una “provocazione”, ma come una minaccia diretta, perché potrebbe cambiare gli equilibri di potere sul terreno – che per il Cremlino costituisce una “linea rossa”.

Vi sono, tuttavia, altre ragioni internazionali che potrebbero spiegare l’attuale atteggiamento della Russia. Uno è il fatto che gli Stati Uniti sono nel bel mezzo di uno spostamento geopolitico verso l’Indo-Pacifico come parte dei loro sforzi per contrastare la Cina. In questo contesto, non è un segreto che Washington stia cercando di evitare tutto ciò che aiuta a portare avanti un “accordo” tra Cina e Russia; inoltre, molti analisti e consulenti hanno affermato che avrebbe senso per gli Stati Uniti costruire un rapporto migliore con la Russia per isolare Pechino. Ci sono prove che testimoniano questa dinamica di riavvicinamento difensivo tra Cina e Russia . Putin, tuttavia, potrebbe provare a giocare con questa situazione in modo da ottenere alcune concessioni dall’imperialismo statunitense.

L’aumento del prezzo del gas è un altro elemento che favorisce la posizione della Russia, ma in questo caso è contro l’Unione Europea. Mosca è in attesa del via libera dagli europei per gestire il sistema di gasdotti Nord Stream 2, che offre un vantaggio sia commerciale che geopolitico contro l’Ucraina. Come riportato dal Financial Times , “Mercoledì Putin ha affermato che i prezzi del gas si sarebbero stabilizzati una volta che l’autorità di regolamentazione tedesca avesse consentito le forniture all’Europa occidentale tramite il gasdotto Nord Stream 2, che corre sotto il Baltico e bypassa l’Ucraina. Kiev attualmente riceve le tasse di transito per il gas russo che passa attraverso il suo territorio”.

Cosa vuole esattamente, allora, la Russia dall’Ucraina? In Foreign Affairs , Dmitri Trenin – direttore del Carnegie Moscow Center – cita una proposta di trattato presentata dalle autorità russe agli Stati Uniti “mentre il 2021 volgeva al termine”:

La Russia ha presentato agli Stati Uniti un elenco di richieste che riteneva necessarie per scongiurare la possibilità di un conflitto militare su larga scala in Ucraina. In una bozza di trattato consegnata a un diplomatico statunitense a Mosca, il governo russo ha chiesto la sospensione formale dell’allargamento orientale della NATO, il blocco permanente dell’ulteriore espansione delle infrastrutture militari dell’alleanza (come basi e sistemi d’arma) nell’ex territorio sovietico, la fine dell’assistenza militare occidentale all’Ucraina e il divieto di missili a raggio intermedio in Europa. Il messaggio era inequivocabile: se queste minacce non possono essere affrontate diplomaticamente, il Cremlino dovrà ricorrere all’azione militare.

Per dirla chiaramente, la Russia non vuole annettere l’Ucraina, ma almeno vuole assicurarsi la sua neutralità e la garanzia delle potenze occidentali che non entrerà a far parte della NATO (una prospettiva che oggi sembra abbastanza remota). Non vi è alcuna garanzia, tuttavia, che l’Occidente acconsentirà facilmente alle richieste della Russia, a meno che non abbia qualcosa di importante da perdere o da guadagnare. Cedere ora alla Russia significherebbe perdere un’importante influenza su Mosca.

Se la Russia mantiene la sua posizione “dura”, tuttavia, la NATO dovrà affrontare le proprie contraddizioni su questo tema. Come dice Dmitri Trenin, proseguendo nel suo pezzo sugli affari esteri ,

Se il presidente russo Vladimir Putin si comporta come se avesse il sopravvento in questa situazione di stallo, è perché lo fa. … Gli Stati Uniti e altri paesi della NATO hanno condannato le mosse della Russia, ma allo stesso tempo hanno suggerito che non difenderanno l’Ucraina, che non è un membro della NATO, e hanno limitato le loro minacce di ritorsione alle sanzioni.

Ciò non significa che la NATO non stia osservando questo atteggiamento provocatorio da un punto di vista militare. Le armi, le missioni di addestramento e le esercitazioni militari nel Mar Nero sono aumentate negli ultimi mesi. Ma tutto questo significa che un’invasione russa è imminente? No – o, almeno, tutte le indicazioni sembrano essere che la Russia lo farebbe solo se alcune linee rosse fossero state superate, come un’offensiva di Kiev contro le forze del Donbas. Molto probabilmente, la Russia sta usando la sua mobilitazione militare come mezzo principale per fare pressione sull’imperialismo occidentale per ottenere concessioni, lasciando la porta aperta per ulteriori colloqui, senza lanciare un vero ultimatum.

In effetti, la decisione di attaccare l’Ucraina è molto rischiosa per la Russia. Ci sono ostacoli logistici, materiali e finanziari a tale invasione, ma gli ostacoli più importanti sono politici e geopolitici. Invadere un paese non è mai un compito facile. Anche se all’inizio le vittorie militari possono essere ottenute in modo relativamente semplice, la questione diventa quella di come mantenere il potere e perpetuare un regime favorevole a Mosca. La resistenza della popolazione locale può diventare molto rapidamente un mal di testa, richiedendo un dispendio di energie devastante da parte delle forze di occupazione. Il sentimento nazionale potrebbe spingere milioni di ucraini a resistere. E come con le invasioni imperialiste in Medio Oriente, la Russia potrebbe trovarsi completamente impantanata in un’Ucraina ostile.

Ma c’è un’altra questione politica, questa volta nella stessa Russia: la popolazione russa è pronta e favorevole a una guerra contro l’Ucraina? A questo proposito, il giornalista russo Andrei Kolesnikov scrive:

Il russo medio è stanco di auto ingannarsi e di convincersi che se una guerra dovesse accadere, non avrebbe alcun impatto sulla loro vita o su quella dei membri della famiglia. I conformisti russi sono, ovviamente, persone tradizionalmente bellicose, ma la loro è la bellicosità dei talk show televisivi di propaganda, o il linguaggio dell’odio online. Nessun conformista vuole una guerra su larga scala: la coscrizione non fa parte del contratto sociale, soprattutto in un momento di accelerazione dell’inflazione e stagnazione economica. … Quest’anno, la paura di una guerra mondiale è aumentata drammaticamente, raggiungendo un solido secondo posto nell’elenco di Levada Center dei principali problemi che preoccupano i russi. Gli altri timori che sono cresciuti parallelamente a quello della guerra sono quelli di un regime politico sempre più duro, di una repressione di massa e di un governo arbitrario: l’autoritarizzazione del regime politico russo non è passata inosservata.

Infine, da un punto di vista geopolitico, il regime russo ha molto più da perdere dell’Occidente in caso di sconfitta in una possibile guerra in Ucraina. Ciò non significa che la Russia non possa impegnarsi in attacchi parziali, bombardamenti aerei a sostegno dei combattenti ucraini nel Donbas; un’invasione totale non è ovviamente l’unica alternativa che esiste.

Ad ogni modo, la questione dell’Ucraina è troppo seria perché il regime di Putin possa bluffare su una possibile invasione o attacco. Ciò non significa che la guerra sia imminente, ma resta chiaramente una possibilità. Si attiverà solo se Putin non ha alternative o se vede una possibilità di guadagno politico abbastanza grande da correre il rischio.

