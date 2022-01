Paolo Maddalena è il candidato alla Presidenza della Repubblica di exM5s e comunisti

Dopo tanto parlare è finalmente giunta la prima (e al momento unica) candidatura alla Presidenza della Repubblica, quella del vice-presidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena.

Ad indicarlo è stato un gruppo di circa 40 parlamentari del gruppo misto, tra i quali spicca la senatrice Nugnes (molto vicina a Rifondazione comunista) che lo ha contattato telefonicamente per annunciargli la candidatura: “Sono lieto che il mio nome sia uscito per un ruolo così importante” ha dichiarato il giurista ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora. “Sono un cattolico di sinistra, in passato ho votato sia per il Pd che per i 5S. La mia è candidatura di bandiera, lo so e la accetto ma so che non sarà facile essere eletto”.

Chi le piacerebbe venisse eletto? “Qualcuno che abbia a cuore la Costituzione, e non ne vedo in giro”. Mario Draghi? “No, è un neoliberista”. Giuliano Amato? “No, ha fatto troppe privatizzazioni”. E Silvio Berlusconi? “Berlusconi non è un soggetto”, ha tagliato corto Paolo Maddalena a Rai Radio1.

La candidatura di Paolo Maddalena sarà sostenuta dai senatori e deputati di Rifondazione comunista, Potere al Popolo, Partito comunista, Alternativa e Italexit.

Tra i primi ad allietarsi per l’accettazione della sua candidatura, è stato oggi il segretario di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo: “Quella di Paolo Maddalena è un’ottima proposta che come Rifondazione Comunista non possiamo che apprezzare non solo perché tra proponenti ci sono anche parlamentari che ci rappresentano e collaborano con noi. Maddalena è un giurista che da anni condivide con noi la critica del neoliberismo, delle privatizzazioni e della precarizzazione del lavoro. E’ un giurista democratico che crede fermamente nei principi costituzionali, impegnato in tutte le campagne per la difesa della Costituzione, del pubblico, dei diritti. Un candidato che al contrario di Berlusconi e Draghi risponde al principale requisito per un Presidente della Repubblica: essere il garante della Costituzione