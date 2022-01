IL CERCATORE DI TENEBRE, UN NOIR NELLA NERA NIGERIA.

Copertina del romanzo Il Cercatore di Tenebre



La Nigeria è un’ invenzione del colonialismo britannico, che ha tracciato le sue linee di confine, ed è terra di molte etnie, di molti idiomi, di molte culture e di molte storie. Una di queste storie è raccontata dallo scrittore Femi Kayode nel suo primo romanzo, Il Cercatore di Tenebre e si basa su il 5 ottobre 201un fatto realmente avvenuto, il linciaggio di quattro studenti, Ugonna Obuzor, Toku Lloyd, Chiadika Biringa e Tekena Elkanah, dell’Università di Port Harcourt. Il 5 ottobre 2012 furono linciati, bruciandoli vivi, dopo essere stati falsamente accusati di furto, ad Aluu nel Rivers State. Del tragico fatto esistono video che Femi Kayode nei Ringraziamenti finali afferma di aver visto. Il link con un video sul liciaggio è il seguente:

https://www.livegore.com/7231/4-nigerian-students-beaten-and-burned-alive

Un linciaggio è descritto con efficacia all’ inizio del romanzo. Colpi di pietra, di bastoni, di mattoni e di spramnge si abbattono su tre giovani studenti, che vengoo denudati e il loro sangue si mescola con fango di terra rossa. Infine sono bruciati vivi con pnueumatici attorno al collo ai quali viene dato fuoco accendendo benzina. Il calore si mescola all’ odore del carburante e delle carni arrostite. I tre, chiamati i Tre di Okriki, dal luogo dove sono stati massacrati, sono Kevin, Winston e Bona. Il padre di Kevin, Emeka Nwamadi, un ricco banchiere dopo due anni trascorsi dalla perdita del figlio non si da pace di non sapere cosa è realmente accaduto e da incarico a Philip Taiwo. Il protagonista del romanzo, che racconta in prima persona, non è un investigatore professionale, ma un psicologo forense, che agisce in quell’ area della psicologia che si occupa dei processi psicologici legati a diversi aspetti della dimensione giuridico-forense. Inoltre avendo vissuto e studiato negli Stati Uniti lo rendono lontano da quella Nigeria profonda dove è avvenuto il linciaggio.

Philip Taiwo all’ inizio si rifiuta, perché non è il suo lavoro, ma viene poi convinto dal suo capo, Abubakar Tukur e innanzitutto dal padre. Quindi prende l’ aereo per Port Harcourt, per poi raggiungere Okriki, nel Delta del Niger, un’ altro mondo da quella Lagos bene dove vive e lavora. In aereo incontra una giovane e bella avocatessa, Salome Briggs, con la quale stringe amicizia e in seguito svolgerà un ruolo importante nell’ assicurare che le indagini continuino nonostante la resistenza locale anche agressiva.

A Port Harcourt incontra Chika Makuochi, che Emeka Nwamadi gli ha messo al fianco come autista, ma che in realtà è un professionista esperto in sicurezza e sarà un valido aiuto in terra nemica. Prima tappa è la stazione di polizia di Okriki e inizia un viaggio non lungo nel tempo, non molti giorni, ma denso di pericoli, perfino un’ agressione con tentativo di omicidio a Philip e l’ attentato dinamitardo con esplosione della Land Cruiser nella quale Philip e Chicka viaggiano.

Alla fine la verità viene scoperta e smentisce le ragioni del linciaggio per la soddisfazione del padre di Kevin.

Philip assieme alla moglie Folake, che è venuta a Port Harcourt per amore, e Chicka ritornano a Lagos con l’ aereo privato di Emeka Nwamadi. Dai bordi della pista Philip è salutato dagli amici Salome Briggs e da suo cugino l’ ispettore di polizia Omereji, che da scettico nella misssione della ricerca della verità ha poi aiutato.

Ottimo romanzo d’ esordio, Il Cercatore di Tenebre, che prelude ad altri du per una trilogia. Lo scrittore William Ryan, che Femi Kayode cita nei ringraziamenti per averlo guidato come tutore nella stesura del romanzo ha affermato, presentandoIl Cercatore di Tenebre: Avvincente, ben scritto e diverso da qualsiasi altra cosa leggerai.

NOTA BIOGRAFICA DI FEMI KAYODE

Femi Kayode è nato a Lagos, in Nigeria. Ha studiato Psicologia Clinica all’Università di Ibadan e ha lavorato nella pubblicità negli ultimi due decenni. È stato Packard Fellow in Film and Media presso la University of Southern California e Gates-Packard Fellow in International Health presso l’ Università di Washington, Seattle. I suoi crediti di scrittura includono diversi lavori pluripremiati per il palcoscenico e lo schermo. Nel 2017 ha ricevuto la borsa di studio del Festival letterario dell’ UEA, che ha contribuito a finanziare il suo Master in Scrittura creativa di narrativa criminale. Kayode vive a Windhoek, in Namibia, con sua moglie e due figli ed afferma di essere orgoglioso di essere nigeriano.



CARTA D’ IDENTITA’ Titolo: Il Cercatore di Tenebre Titolo originale: Lightseekers Autore: Femi Kayode Traduttore: Andrea Carlo Cappi Editore: Longanesi Collana: La Gaja Scienza Anno edizione: 2022 In commercio: 13 gennaio 2022 Pagine: 400 p., Rilegato EAN: 9788830454729

