Piccola vittoria per Julian Assange

La notizia è breve ma importante: oggi, alle 10:45 la High Court of England and Wales ha permesso a Julian Assange di appellarsi alla Corte Suprema per richiedere di non essere estradato negli Stati Uniti.

https://assangedefense.org/wp-content/uploads/2022/01/julian_assange_supreme_court_certification_application_2021.pdf

Questo vuol dire che gli Stati Uniti, nella loro richiesta di avere Julian Assange nel loro territorio per processarlo, hanno perso. Per ora. C’e’ poco altro da dire. Twitter sta esplodendo con l’hashtag #FreeAssangeNOW. Noi possiamo soltanto tirare un piccolo sospiro di sollievo e aspettare le prossime mosse di questa intricata partita a scacchi. È assurdo che questa situazione si rimpalli di momento in momento e che la soluzione sia sempre un po’ più in la’. Ma ci accontentiamo. Per ora. Viva #Assange, viva il giornalismo libero.

https://news.sky.com/story/julian-assange-granted-permission-to-seek-extradition-appeal-at-supreme-court-12524225

Links:

https://nitter.net/wikileaks/status/1485565110697570306

https://nitter.net/search?q=%23FreeAssangeNOW

https://nitter.net/search?q=%23Assange

https://nitter.net/search?q=%23FreeAssange