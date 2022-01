Giorni bui per la sinistra ucraina

Il seguente articolo è apparso sul quotidiano progressista britannico Morning Star . Si basa sulle discussioni dell’autore con attivisti ucraini che attualmente non possono essere nominati per motivi di sicurezza.

Le scorse settimane, le Nazioni Unite hanno approvato in modo schiacciante una risoluzione che condanna la glorificazione del nazismo e le pratiche che incoraggiano il razzismo e l’intolleranza. L’ONU è stata istituita sulla scia della sconfitta del nazismo. Mentre la seconda guerra mondiale volgeva al termine, una dichiarazione di guerra alle “potenze dell’asse” della Germania nazista, dell’Italia fascista e del Giappone imperiale era una condizione preliminare per entrare a far parte delle nascenti Nazioni Unite.

La visione dei suoi fondatori – che la cooperazione piuttosto che la competizione tra paesi potesse funzionare e che le controversie non debbano essere risolte con uno scontro violento – era un netto rifiuto del credo fascista, dove i più forti dominano e i deboli vengono sterminati. Quindi per i membri delle Nazioni Unite sostenere quella risoluzione è stato un gioco da ragazzi.

Solo tre paesi hanno ritenuto opportuno votare contro: Stati Uniti, Ucraina e il minuscolo arcipelago di Palau nel Pacifico. Washington ha votato per proteggere il suo alleato ucraino. Oltre 40 paesi – per lo più membri dell’UE e britannici – si sono astenuti, ancora una volta perché hanno visto la risoluzione come un attacco all’Ucraina.

Ma perché? Il resoconto degli eventi in Ucraina dal colpo di stato del 2014 sostenuto dall’Occidente è agghiacciante. Le proteste di “Maidan” che hanno fatto cadere il governo di Viktor Yanukovich sono state descritte in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in gran parte dell’Europa come una rivolta popolare contro un regime corrotto.

La verità è piuttosto più complicata. Yanukovich, sebbene corrotto, fu eletto e il movimento di strada che lo costrinse a lasciare il potere fu dominato da bande fasciste e neonaziste. Molte persone, tuttavia, sono andate a protestare a Maidan perché erano stufe della corruzione, volevano salari e condizioni di vita più alti e pensavano che le cose potessero cambiare.

Ma anche allora, il sostegno proveniva quasi interamente dalle parti occidentali del paese. L’Ucraina – mai un paese indipendente prima del crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 – da allora è stata nettamente divisa tra est e ovest.

Come spiegato in The Empire and Ukraine di Andrew Murray , i governi sono passati di mano attraverso le elezioni, ma il vincitore è sempre stato un oligarca occidentale o orientale e il voto quasi sempre si divide geograficamente a metà.

Yanukovich era un oligarca il cui Partito delle Regioni aveva la sua base di potere a est. Il suo predecessore, Viktor Yuschenko, era sostenuto dall’Occidente. E la caduta di Yanukovich è stata percepita in tutta l’Ucraina come un capovolgimento della vittoria elettorale dell’est russofilo e una riaffermazione del predominio dell’ovest più incline all’UE.

Molti nell’Ucraina occidentale hanno sostenuto l’accordo di associazione con l’UE perseguito dal governo golpista, ma i comunisti ucraini affermano che i risultati sono stati disastrosi. Da quando ha firmato l’accordo, l’economia ucraina è in caduta libera. Quando Yanukovich è caduto, c’erano otto grivna ucraine per dollaro USA; ora sono 27.

I prezzi sono aumentati vertiginosamente e l’agricoltura e l’industria hanno sofferto mentre il paese lotta per conformarsi alle prescrizioni dell’UE e del FMI. Sette milioni sono ora disoccupati; metà della popolazione non può più permettersi di pagare l’affitto.

I comunisti del Paese denunciano il “genocidio sociale” introdotto dai nuovi governanti. Se Maidan ha portato il disastro economico in Ucraina, le sue conseguenze politiche sono state ancora più sinistre. I battaglioni paramilitari scatenati dal governo per schiacciare la resistenza nell’est usano apertamente i simboli nazisti e chiedono guerra a “russi, comunisti ed ebrei” in un modo immediatamente riconoscibile dalla propaganda del Terzo Reich.

Queste truppe d’assalto della destra ucraina sono state colpevoli di crimini di guerra , tra cui la tortura e l’omicidio di civili, nell’Ucraina orientale, come documentato da enti di beneficenza tra cui Amnesty International. Eppure hanno ricevuto addestramento e denaro dalle forze armate degli stati della NATO.

Ma hanno anche assunto incarichi chiave nell’apparato di sicurezza dello Stato, da ultimo quando l’ex vice comandante del battaglione fascista Azov Vadim Troyan è diventato capo delle forze di polizia nazionali questo mese. I collaboratori di Hitler sono ora acclamati come combattenti per l’indipendenza. Le strade vengono ribattezzate in onore degli ultranazionalisti.

Questi non sono elementi marginali della nuova Ucraina. Sono la chiave per la riscrittura della storia in corso che mira a rafforzare un’identità nazionale inventata a immagine della destra. Questa narrativa distorta è scivolata fuori quando l’ex primo ministro Arseniy Yatsenyuk ha affermato che l’Unione Sovietica aveva invaso la Germania nazista durante la seconda guerra mondiale.

Lo sbalzo dell’Ucraina all’estrema destra ha incluso una spinta a mettere fuori legge il Partito Comunista. Una legge sulla “decomunizzazione” ha vietato l’uso dei simboli comunisti e criminalizzato ogni riferimento positivo all’Unione Sovietica. I monumenti ai veterani dell’Armata Rossa che hanno combattuto gli invasori nazisti e le statue dell’era sovietica sono stati demoliti in tutto il paese.

Il Partito Comunista ucraino non è una forza insignificante: è stato il terzo partito più grande del Paese prima di Maidan, conquistando il 13% dell’elettorato e quasi tre milioni di voti nel 2012. I nuovi padroni dell’Ucraina non sono disposti a rischiare di affrontarlo democraticamente – ora è interdetto dalla partecipazione alle elezioni con decreto del ministro della giustizia. La festa non è ancora illegale; una causa del governo che lo vieta è stata approvata dai tribunali di Kiev, ma rimane attiva in attesa di appello.

Tuttavia, opera con gravi restrizioni. La sua voce è esclusa dai media. Quando vengono menzionati, i comunisti sono descritti come separatisti e tirapiedi russi. L’incapacità di utilizzare immagini comuniste, distribuire letteratura comunista o dire qualcosa di positivo sulle tradizioni socialiste e comuniste dell’Ucraina è paralizzante. E le molestie e le persecuzioni da parte dello stato sono state implacabili. Sono stati aperti procedimenti penali contro più di 400 comunisti.

I membri del partito possono essere scomparsi, senza alcuna parvenza di giusto processo. Un membro è scomparso per oltre un anno prima che il gruppo potesse scoprire cosa gli era successo. Solo un’esaustiva perlustrazione degli elenchi dei detenuti in tutto il paese ha rivelato la sua posizione.

La leader del partito di Kharkiv Alla Alexandrovskaya, una donna di 67 anni in cattive condizioni di salute, è stata detenuta senza processo per mesi. I locali sono stati saccheggiati, le proprietà distrutte. E nella narrativa pubblica, i comunisti sono già banditi.

I comunisti non sono le uniche vittime della nuova Ucraina. I politici legati al vecchio partito di Yanukovich sono morti in circostanze sospette: nella lista figurano Oleg Kalashnikov, Oles Bunya, Mikhail Chechetov, Stanislav Melnik e molti altri.

Il governo non mostra alcun interesse a perseguire giustizia per le vittime di violenze e omicidi di estrema destra, siano essi civili nelle zone di guerra orientali o le 48 persone bruciate a morte da incendiari di estrema destra nella Camera dei sindacati di Odessa il 2 maggio, 2014.

Ma i comunisti hanno ricevuto la repressione più coerente, determinata e mirata da parte del regime ucraino. In parte ciò è dovuto al fatto che il Partito delle Regioni si è sciolto; il prossimo grande partito contrario al colpo di stato fu il Partito Comunista.

Ma più di questo, i comunisti rappresentano una politica di classe che le forze di estrema destra che dominano l’Ucraina devono schiacciare se il loro obiettivo di legare il paese all’imperialismo statunitense attraverso l’UE e la NATO vuole avere successo. I comunisti hanno combattuto contro la militarizzazione dell’Europa orientale e si sono opposti all’attuale accumulo di truppe NATO in Ucraina. Si battono anche per la pace nell’Ucraina orientale, dove la guerra del governo di estrema destra contro la popolazione locale ha ucciso migliaia di persone e sfollato due milioni, sulla base degli accordi di Minsk II.

Il futuro dell’Ucraina appare cupo a meno che il Partito Comunista non riesca a spingere per elezioni veramente libere in cui la sinistra sia in grado di organizzarsi e partecipare. I comunisti ucraini hanno bisogno della solidarietà e del sostegno del movimento operaio ovunque contro l’ondata di repressione statale che sta travolgendo il loro paese.

