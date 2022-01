Finlandia, l’alleanza di sinistra cresce nelle elezioni per i consigli di contea

Lo scopo del voto era quello di eleggere i rappresentanti dei 21 consigli di contea, enti di diritto pubblico di nuova costituzione che assumeranno il controllo dell’assistenza sanitaria e dei servizi sociali e di emergenza.

di Jukka Pietilainen – Transform! Europe*

Le elezioni di contea si sono svolte in tutta la Finlandia, ad eccezione della città di Helsinki e delle Isole Aland, domenica 23 gennaio. A Helsinki, il consiglio municipale continuerà ad amministrare questi servizi anche in futuro. Questa è stata la prima volta che i consigli a livello regionale per questi servizi sono stati eletti in Finlandia; fino all’entrata in vigore della riforma nel gennaio 2023, questi compiti spettavano ai comuni, molti dei quali erano troppo piccoli per organizzare questi servizi. I comuni non avranno il diritto di tassare i propri cittadini; invece, riceveranno i fondi dal governo nazionale, anche se in futuro è possibile che venga introdotta una tassa regionale.

I chiari vincitori rispetto a quelli delle elezioni municipali del 2021 e delle elezioni parlamentari del 2019 sono stati il ​​Partito di centro, i socialdemocratici e il partito di coalizione nazionale di centro-destra, nonché l’Alleanza di sinistra, mentre il partito finlandese e i Verdi hanno perso consensi. Left Alliance ha vinto 100 seggi, ovvero l’8,0 per cento dei 1379 seggi. Si tratta di un valore leggermente superiore rispetto alle elezioni comunali del 2021 (7,2% nell’area in cui si sono svolte le elezioni). Left Alliance ha ottenuto almeno un seggio in ogni contea. In generale, Left Alliance ha aumentato il suo sostegno nelle grandi città e ha continuato a prendere voti nel nord.

Nella sua campagna, Left Alliance si è concentrata sull’uguaglianza e la non discriminazione nell’assistenza sanitaria, la stretta vicinanza geografica ai servizi sociali e sanitari di base, salari più elevati e migliori condizioni di lavoro per gli operatori sanitari, nonché l’opposizione alla privatizzazione dell’assistenza sanitaria.

La presidente del partito dell’Alleanza di sinistra e il ministro dell’Istruzione Li Andersson hanno ottenuto il maggior numero di voti (9.775 voti) di tutti i candidati nella sua regione (Finlandia sudoccidentale).

Il partito più votato è stato il National Coalition Party di centrodestra (21,6% dei voti), che potrebbe aumentare il proprio sostegno anche rispetto alle elezioni comunali del 2021 (+0,9%) e soprattutto rispetto alle elezioni parlamentari del 2019 (+5,2%). In confronto, i socialdemocratici (19,3%, +1,1% rispetto al 2021) sono diventati il ​​secondo partito appena prima del Partito di centro (19,2%, +2,4%) rispetto alle elezioni del 2021). Il Partito di Centro, invece, ha ottenuto il maggior numero di seggi (297) nei consigli di contea perché il suo sostegno è generalmente maggiore nelle contee più piccole. Il partito finlandese ha ottenuto solo l’11,1% dei voti, una cifra sorprendentemente bassa rispetto alle elezioni del 2021 (15,1%) e del 2019 (18,3%). Anche i Verdi hanno subito una sconfitta, ottenendo meno voti (7,4%) di Left Alliance per la prima volta dal 2011. L’affluenza alle urne è stata eccezionalmente bassa, 47,5%,

Tra i partiti minori, l’unico che ha avuto un certo successo è un nuovo partito che si è separato dal Partito dei finlandesi con il nome “Il potere appartiene al popolo”; ha ottenuto l’1,3% dei voti e dieci seggi. Uno dei problemi con cui viene identificato questo nuovo partito è stata la critica alle vaccinazioni per il Covid. Il Partito Comunista ha ottenuto lo 0,1% dei voti e nessun seggio.

Il partito finlandese si è concentrato sui prezzi della benzina e sulla migrazione, che chiaramente non sono questioni di competenza delle contee.

I partiti di governo hanno ottenuto il 58,8% dei voti, che è più di quello che hanno ottenuto alle elezioni parlamentari del 2019 e alle elezioni municipali del 2021. Il partito di centro è stato in grado di riconquistare alcuni degli elettori che aveva perso contro il partito finlandese, e il suo buon risultato renderà più facile per il partito continuare nel governo di coalizione, mentre i Verdi, che sono rimasti al di sotto dell’Alleanza di sinistra, potrebbero intensificare la loro battaglia politica nel governo nazionale in primavera.

In totale, il risultato è stato, tuttavia, favorevole all’attuale governo di centro-sinistra verde a 15 mesi dalle prossime elezioni parlamentari dell’aprile 2023.

*Traduzione in italiano a cura di Sinistra in Europa