PRIMARIE POPOLARI IN FRANCIA, VINCE CHRISTIANE TAUBIRA.

Christiane Taubira



Francesco Cecchini

Domenica 30 gennaio si sono concluse in Francia le Primarie Popolari, volute e gestite dall’ imprenditore Samuel Grybowski, cattolico di snistra, e da Mathilde Imer, ecologista. I candidati erano 7: Anne Agueb-Porterie, Anne Hidalgo, Yannik Jadot, Pierre Larrouturrou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélanchon e Christiane Taubira. Dei 467.000 iscritti hanno votato 392.738, l’ 84.09% che hanno distribuiti voti di valutazione da “molto buono” a “insufficiente”. Ha vinto l’ ex ministra della giustizia Christiane Taubira, che ha ricevuto il 67% delle menzioni “buono” o “molto buono”.Christiane Toubira ha dichiarato che avrebbe chiamato a metà febbraio gli altri candidati per tentare l’ unità della sinistra affermando: Conosco la loro riluttanza, ma conosco anche la loro intelligenza e il loro senso dell’interesse generale. Questa unità della sinistra la dobbiamo costruire assieme.”unione, la costruiamo insieme.”Solo che tre dei sette candidati e non gli ultimi, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, non hanno partecipato, chiesto di non essere coinvolti e di rifiutarsi, meno sembra Anne Hidago, di riconoscere, rispettare l’ esito della votazione.Ancora Fischa il Vento ha recentemente pubblicato una nota sulla sinistra in Francia e le elezioni presidenziali. Il link è il seguente.Una cosa è certa con una sinistra frammentata, vedere immagine allegata qui sotto, senza unità le presidenziali, che si terranno il 10 aprile, saranno vinte dalla destra, da Emanuel Macron, attualmente in testa nei sondaggi.