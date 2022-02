PERU’. PEDRO CASTILLO IN CRISI CONTINUA.

Mirtha Vásquez e Pedro Castillo



Francesco Cecchini



Grande è la confusione sotto il cielo della politica in Perù, e la situazine non è per niente eccellente, anzi.

Nuova crisi nel governo di Pedro Castillo, che, a soli sei mesi dall’ assunzione della presidenza, ne ha accumulato già alcune. Questa volta, la presidente del Consiglio dei ministri, Mirtha Vásquez, ha offerto la sera di lunedì 31 gennaio le sue dimissioni irrevocabili per il nullo sostegno del presidente al suo ex ministro dell’Interno, Avelino Guillén e per rimosso José Gallardo dalla carica di comandante generale della Nazionale Polizia del Perù.

Mirtha Vásquez , ha affermato via twitter: Vista l’ impossibilità di raggiungere consensi a beneficio del Paese, informo che oggi ho presentato la mia lettera di dimissioni al Presidente PedroCastillo, che è stata accolta. Riaffermo il mio impegno per il Paese e per i cambiamenti per la giustizia sociale.

Mirtha Vásquez aveva assunto la presidenza del consiglio dei ministri solo lo scorso 6 ottobre, in sostituzione di Guido Bellido.

Pedro Castillo aveva appna dichiarato, sempre via twitter: “Come ho sempre annunciato nei miei discorsi, il gabinetto è in continua valutazione. Per questo motivo ho deciso di rinnovarlo e formare una nuova squadra. Apprezzo il sostegno di Mirtha Vásquez e dei ministri di Stato. Continueremo lungo il percorso percorso di sviluppo per il bene del Paese.”

Al momento non si sa se tutti i ministri lasceranno il loro incarico o se alcuni lo manterranno. Certo è che Pedro Francke, ministro dell’ Economia e delle finanze, ieri ha mostrato il suo sostegno pubblico a Guillén, il che sembra indicare che non manterrà la sua posizione.

Come se non bastasse, Guillén ha lasciato l’ incarico pochi giorni dopo che il governo peruviano ha dichiarato lo stato di emergenza per la sicurezza dei cittadini a Lima e nel porto di Callao, vicino alla capitale peruviana, a causa dell’aumento dei crimini e degli atti criminali. Il provvedimento è stato approvato il 26 gennaio dal Consiglio dei ministri e implica che la Polizia nazionale, con a capo José Gallardo, manterrà il controllo dell’ ordine interno a Lima e Callao per 45 giorni e potrà richiedere il supporto delle Forze armate.

La mancanza di consenso e le lotte interne aumentano l’ incertezza politica nel Perù. Questo è il terzo governo in sei mesi di mandato del presidente peruviano Pedro Castillo . Il nuovo governo avrà la sfida non facile di conquistare la fiducia del Congresso.

