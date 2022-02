Chi invade chi? La presenza statunitense nell’Europa orientale

Mentre i principali media negli Stati Uniti, sia conservatori che liberali, sono tutti in bilico in attesa di una “invasione” russa dell’Ucraina, sembra passare ignorata la realtà che gli Stati Uniti hanno già “invaso” non solo l’Ucraina ma numerosi altri paesi della regione.

di John Wojcik – People’s World*

La Casa Bianca di Biden ha rivelato lunedì che fino a 50.000 soldati statunitensi, insieme ad aerei da guerra, carri armati e missili, potrebbero essere in viaggio verso l’Europa orientale e ha annunciato martedì mattina che 8.500 soldati statunitensi sono ora in “allerta alta” per il dispiegamento nel regione. Non è stata fatta alcuna menzione con quegli annunci, tuttavia, del fatto che migliaia di truppe statunitensi e molte armi offensive statunitensi sono già di stanza nell’Europa orientale, molte posizionate proprio lungo i confini della Federazione Russa.

Francia, Danimarca e Paesi Bassi, sotto la pressione di Stati Uniti e NATO, hanno annunciato il proprio dispiegamento di truppe e armi nell’Europa orientale.

La Polonia, già membro dell’alleanza del Patto di Varsavia a guida sovietica, ha già circa 5.000 soldati statunitensi di stanza all’interno dei suoi confini, per non parlare di una miriade di armi statunitensi che accompagnano tali schieramenti. Un numero simile di truppe e armi statunitensi è di stanza negli stati baltici di Lituania, Lettonia ed Estonia. Hanno messo in scena e continuano a mettere in scena manovre vicino al confine russo.

Le truppe statunitensi che si contano almeno a centinaia sono di stanza all’interno dell’Ucraina, intorno alla città di Lvov, dove si dice che stiano “assistendo” le truppe ucraine. Sebbene sia noto che le truppe statunitensi siano già all’interno dell’Ucraina, il numero che potrebbe essere posizionato nella parte orientale del Paese vicino alle regioni separatiste di Donetsk e Luhansk, popolate principalmente da etnia russa, non è chiaro. Un numero enorme di truppe ucraine, molti dei quali membri di organizzazioni fasciste, sono già impegnati in periodici combattimenti lungo i confini delle regioni etnicamente russe.

Gli aerei militari statunitensi stanno volando all’interno dell’Ucraina, attraversando i cieli di quel paese in un gioco pericoloso. Nello spazio aereo ucraino e vicino allo spazio aereo russo lungo i confini volano anche aerei spia statunitensi che ascoltano tutte le comunicazioni militari e di altro tipo a terra. Finora, quegli aerei non hanno raccolto alcuna indicazione che i russi stiano iniziando un’invasione di terra dell’Ucraina. L’esistenza degli aerei spia e il lavoro che stanno facendo è stata ammessa lunedì anche dal New York Times, un convinto sostenitore dell’isteria bellica sull’Ucraina.

Con un’altra mossa bellica, Stati Uniti, Regno Unito e Canada hanno ordinato al personale di lasciare le loro ambasciate a Kiev. Lo stesso governo ucraino si è opposto a questa mossa, definendola “prematura”. Gli ucraini affermano che in realtà non c’è stato alcun cambiamento nella situazione di sicurezza che stanno affrontando da quando le truppe russe dispiegate sul territorio russo lungo il confine sono lì dallo scorso aprile.

Lunedì in parlamento, il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha affermato che “non ci sono motivi per credere” che la Russia si stia preparando ad una invasione imminente. Ha detto che non ci sono segni che le truppe russe abbiano formato quello che ha chiamato un “gruppo di battaglia” che potrebbe attraversare il confine con la forza. “Non preoccupatevi, dormite sereni”, ha detto agli ucraini. “Non c’è bisogno di fare le valigie.”

Il giornalista dell’MSNBC Matt Bradley, in corrispondenza da Kiev, ha descritto lunedì scorso una città in cui tutti sembravano svolgere i propri affari come al solito, fare shopping, andare a scuola e andare al lavoro. Ha anche notato che l’opinione pubblica pensava che un’invasione dalla Russia non sarebbe avvenuta e che la controversia fosse colpa degli Stati Uniti e della NATO. Quel messaggio, alle 9 di lunedì, è stato l’ultimo proveniente da Bradley. Non ha infatti presentato ulteriori rapporti sulle reazioni del pubblico a Kiev.

Mentre gli Stati Uniti, attraverso la NATO, inveiscono sulla crescente “aggressione russa”, deviano dalla realtà che sono gli Stati Uniti ad avere in loco e ad incrementare il numero di truppe nell’Europa orientale, inclusa l’Ucraina. Gli Stati Uniti stanno cercando di nascondere che stanno costruendo un’enorme forza militare potenzialmente offensiva lungo i confini della Russia.

Nel frattempo, i cosiddetti difensori della “democrazia” sono chiamati a sostenere l’isteria bellica. Garry Kasparov, l’ex campione del mondo di scacchi e l’autoproclamato campione della democrazia dei giorni nostri, ha criticato Biden in un’intervista televisiva martedì mattina, dicendo: “Sarebbe meglio se il [segretario di Stato americano] Anthony Blinken fosse presidente”. Blinken, ovviamente, è stato ancora più aggressivo di Biden durante questa crisi.

Kasparov ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero inviare ancora più armi di quante ne hanno e ha attaccato la Germania perché è un paese “corrotto” a causa della sua volontà di acquistare gas naturale dalla Russia. La Germania sta smantellando le sue centrali nucleari e sta utilizzando il gas naturale durante la sua transizione verso l’energia pulita. Per questo motivo non è stata disposta a chiudere le relazioni con la Russia.

Mentre i falchi della guerra continuano a battere i tamburi, deve esserci una spinta alla diplomazia più grande che mai. L’Ucraina è un’entità molto corrotta gestita in gran parte da forze antidemocratiche e fasciste. Se l’Unione europea prendesse sul serio la propria costituzione a favore dei diritti umani, l’Ucraina non avrebbe i requisiti minimi per l’adesione all’Unione. La NATO, ovviamente, ha già annoverato tra i suoi membri regimi fascisti, come la dittatura di António de Oliveira Salazar in Portogallo. Il dittatore era infatti tra i membri fondatori dell’alleanza militare nel 1949.

Le sensazioni sono che la linea di condotta della Russia in questo conflitto sia quella di impedendo all’Ucraina di aderire alla NATO, e pretendere promesse che gli Stati Uniti non collocheranno mai armi militari offensive lungo i suoi confini, in particolare in Ucraina. Stazionare tali armi lì taglierebbe ogni possibilità di diplomazia e probabilmente lascerebbe ai russi la sensazione di non avere altra scelta che intervenire.

Se non avessimo a che fare negli Stati Uniti con un’establishment di politica estera dominato dal Pentagono e dal pericoloso complesso militare-industriale, ci sarebbero motivi più che sufficienti per perseguire la diplomazia piuttosto che la guerra.

*Traduzione in italiano a cura di Sinistra in Europa