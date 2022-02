Le parole dell’ambasciatore ONU Vasili A. Nebenzya

“Dal momento che i nostri amici americani ci hanno riunito oggi, lasciamo che mostrino almeno qualche prova, oltre alle invenzioni, che la Russia starebbe per attaccare l’Ucraina. C’erano molte accuse di azioni aggressive della Russia nel discorso del mio collega americano, ma non un solo fatto concreto. A proposito, voglio fare una domanda non solo ai nostri colleghi degli Stati Uniti, ma anche a quelli che hanno menzionato questo: da dove viene la cifra di 100.000 uomini, che lei sostiene siano di stanza al confine russo-ucraino, anche se non è vero. Non abbiamo menzionato o confermato questa cifra da nessuna parte. Ricordiamo queste tecniche da quando il Segretario di Stato americano C. Powell sventolò in questa stanza una provetta con una sostanza sconosciuta come prova delle armi di distruzione di massa in Iraq. Le armi non sono mai state trovate, ma ciò che è diventato il paese è noto a tutti.”

Ambasciatore Vasili A. Nebenzya

Stefano Orsi