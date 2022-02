Ringraziamo la rappresentante di lista per aver portato i pugni chiusi sul palco di Sanremo

Ringraziamo #larappresentantedilista per aver portato i pugni chiusi sul palco di #Sanremo2022 scandalizzando i giornali di destra.

Noi che non abbiamo mai smesso di salutare col #pugnochiuso non possiamo che apprezzare. Facciamo presente che il pugno chiuso non è solo simbolo di socialismo e comunismo.

È in primo luogo un saluto antifascista che si diffuse in tutto il mondo durante la guerra di Spagna come saluto delle Brigate Internazionali che combattevano in difesa della Repubblica contro Hitler e Mussolini.

Il pugno chiuso è simbolo di lotta, unità e solidarietà tra gli oppressi e gli sfruttati adottato dai movimenti dei lavoratori in tutto il mondo.

La vera sinistra, da Sanders a Corbyn, saluta a pugno chiuso (Letta no).

Quando Nelson Mandela uscì dal carcere salutò col pugno chiuso il suo popolo in festa. Se ricordiamo bene il quotidiano Il Giornale era schierato a favore dell’apartheid.

#comunistipersanremo

Io non ce la faccio ma segnalo Comuniste/i per Sanremo

Maurizio Acerbo PRC