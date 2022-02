Agenzia di viaggio ufficiale del Parlamento UE rifiuta vendita biglietti per Cuba per Eurodeputati

In una lettera indirizzata alla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola e all’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, 11 eurodeputati del gruppo della Sinistra (the Left) hanno precisato che l’agenzia di viaggi CWT, fornitore ufficiale di servizi del Parlamento Europeo, ha rifiutato di vendere loro i biglietti per il viaggio di lavoro a Cuba.

I parlamentari hanno affermato che il rifiuto è avvenuto perché l’ente in questione appartiene a una società degli Stati Uniti, Paese che impone un illegittimo assedio economico, commerciale e finanziario alla nazione caraibica con componenti extraterritoriali come la legge Helms-Burton.

Questa azione mostra “un ennesimo aspetto del blocco criminale imposto per più di sei decenni, che continua a essere una misura coercitiva inaccettabile nei confronti di uno Stato sovrano, adottata unilateralmente ed extraterritoriale, in palese violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite (ONU) e del Diritto Internazionale”, hanno sottolineato.

La lettera, indirizzata anche al presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, e al segretario generale del Parlamento, Klaus Welle, ricorda la rinascita dell’aggressività di Washington nei confronti di Cuba durante l’amministrazione Donald Trump (2017-2021), condotta qualificata come brutale.

In questo senso, i deputati hanno condannato il fatto che il rafforzamento del blocco contro l’isola sia avvenuto nel mezzo della pandemia di Covid-19 e che il successore di Trump alla Casa Bianca, Joe Biden, mantenga queste misure.

Gli eurodeputati hanno sottolineato che, nonostante l’intensificarsi dell’assedio, l’isola ha offerto assistenza medica contro il Covid-19 a tutto il mondo, compresi vari paesi europei.

È in questo contesto, a quasi due anni dallo scoppio della pandemia, che una delegazione della Sinistra al Parlamento europeo si sarebbe voluta recare in visita a Cuba dal 31 gennaio al 5 febbraio per valutare le conseguenze dannose del blocco, che limita i diritti umani del popolo cubano.

Manu Pineda, Pernando Barrena, Maria Eugenia Rodríguez, Sira Rego (Spagna), Sandra Pereira (Portogallo), Martin Schirdewan (Germania), Kostas Arvanitis, Elena Kountoura (Grecia), Marc Botenga (Belgio), Leila Chaibi (Francia) e Giorgos Georgiou (Cipro) hanno firmato la lettera, in cui si chiede all’UE di condannare il blocco.

“L’UE e i suoi Stati membri devono adottare una posizione chiara di condanna della politica statunitense di ingerenza e aggressione contro Cuba e chiedere la fine dell’assedio che attacca la sua sovranità e incide sull’accesso alla salute, all’istruzione e al cibo”, hanno chiesto.

I parlamentari hanno insistito sul fatto che le relazioni del blocco europeo di 27 paesi con la più grande isola delle Antille devono essere improntate al rispetto della Carta delle Nazioni Unite, del Diritto Internazionale e del principio della sovranità dei popoli.

“È nostro dovere cercare la via del dialogo e della cooperazione, e non quella dell’ingerenza e dell’aggressione”, hanno affermato i firmatari, che hanno fatto ricorso a una via alternativa per ottenere i biglietti per il loro viaggio ufficiale nell’isola.

