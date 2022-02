Si è mai visto il capo governo di un paese che sta per essere invaso dire che questo non è certo, mentre i suoi alleati fanno già il conto dei morti ?

Sta succedendo in Ucraina, dove da giorni il governo di Kiev dice di evitare gli allarmismi, mentre il New York Times scrive già di 50000 morti.

Sono le fake news guerrafondaie di USA, NATO e UE, rilanciate dai mass media, embedded come gli inviati di guerra, chiusi nei carri armati, che diffondono le veline dei generali.

Queste fake news hanno le stessa fonte della finta fiala di veleno sventolata all’ONU da Colin Powell, per giustificare l’invasione dell’Iraq. Sono le criminali bugie dei governi occidentali prodotte solo per vendere armi e fare la guerra.

No alle fake news di guerra. No alla guerra!

Giorgio Cremaschi PaP