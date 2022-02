Si fa di tutto per non mettere il codici identificativi per le forze dell’ordine

Per la ministra Lamorgese i codici identificativi per le forze dell’ordine non servono perché ci saranno le telecamere sulle divise.

Non sono d’accordo.

Innanzitutto, le due cose non si escludono, possiamo avere sia i codici, che le telecamere.

In secondo luogo, è vero, le telecamere sono una garanzia in più, ma non risolvono il problema di fondo: rendere l’individuo responsabile delle proprie azioni, dando anche ai comuni cittadini la possibilità di denunciare senza impedimenti burocratici abusi e soprusi delle forze dell’ordine.

Questo è il punto, far finta che non sia così significa solo buttare parole al vento.

Oppure alimentare assurde polemiche su infiltrati e altre fantasie, come avvenuto nei giorni scorsi.

Pochi giorni fa Amnesty ha portato al Viminale 155mila firme per introdurre i codici identificativi per le forze dell’ordine in servizio di ordine pubblico e la nostra proposta di legge è ancora lì, depositata e in attesa di essere discussa.

Lo ripeto ancora una volta: approviamo questa norma di civiltà.

Nicola Fratoianni SI