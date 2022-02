Macron: nessuna sicurezza per gli europei se non c’è sicurezza per la Russia

Se gli eventi diplomatici di lunedì ci hanno mostrato qualcosa, hanno indicato con sorprendente chiarezza che i vecchi presupposti su come raggiungere la sicurezza europea non funzioneranno, se mai lo hanno fatto, e che la NATO è incapace di portare al popolo europeo la pace che così desidera e ha un disperato bisogno.

Mentre il presidente Joe Biden ha cercato senza successo di convincere il cancelliere tedesco Olaf Scholz alla Casa Bianca lunedì a dire che avrebbe rinunciato al gas russo se quel paese avesse invaso l’Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron era a Mosca facendo quello che in realtà sembra essere un potenziale progresso nel disinnescare la crisi in Ucraina.

Macron ha detto alla stampa, prima del suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin, che una “finlandizzazione” dell’Ucraina era “uno dei modelli sul tavolo”.

Durante la Guerra Fredda, la Finlandia e l’Unione Sovietica, con il tacito accordo delle nazioni dell’Europa occidentale, hanno elaborato un accordo in base al quale la Finlandia poteva avere qualsiasi tipo di governo scelto dal popolo finlandese senza poter aderire alla NATO e mantenendo una neutralità in politica estera. L’accordo ha permesso alla Finlandia di prosperare come socialdemocrazia e ha assicurato che non ci sarebbero state forze militari ostili al confine sovietico.

L’economia della Finlandia fiorì poiché commerciava e scambiava regolarmente sia con l’Occidente che con l’Unione Sovietica. Un accordo del genere oggi che coinvolga l’Ucraina richiederebbe, ovviamente, che la NATO prometta di non espandersi in Ucraina, cosa che gli intransigenti in Ucraina ei falchi di guerra negli Stati Uniti affermano che non concederanno mai.

Il fatto ovvio di un simile accordo per quanto riguarda l’Ucraina è che consentirebbe alla NATO di uscire con i suoi presunti “valori” indisturbata e alla Russia di uscire dalla crisi con alcune delle sue principali richieste di sicurezza soddisfatte. (Purtroppo, un accordo così amichevole non è l’obiettivo di potenti forze in Occidente che vogliono invece vedere la Russia divisa e smantellata, consentendo alle sue vaste risorse di essere a disposizione delle multinazionali dei combustibili fossili e di altri monopoli.)

“Può la NATO risolvere l’intera questione della sicurezza collettiva dell’Europa?” Macron l’ha chiesto alla stampa dopo aver incontrato Putin. “Non credo.”

Mentre Macron e Putin hanno entrambi offerto alcuni dettagli aggiuntivi sulle loro idee, Macron ha anche affermato che è necessario il ripensamento degli accordi di sicurezza post-Guerra Fredda perché “non c’è sicurezza per gli europei se non c’è sicurezza per la Russia”.

Putin ha alimentato lo stato d’animo di speranza dopo i colloqui dicendo: “Alcune delle sue idee (di Macron) – di cui probabilmente è troppo presto per parlare – le ritengo piuttosto fattibili per creare una base per i nostri ulteriori passi”.

Ha anche ribadito la sua precedente insistenza sul fatto che il presidente dell’Ucraina, Vlodymyr Zelensky, debba rispettare il trattato negoziato a Minsk, in Bielorussia nel 2015, un accordo che conferisce autonomia alle due province di lingua russa, Donetsk e Luhansk, nella regione dell’Ucraina orientale . L’Ucraina non solo ha rinnegato l’accordo ma, con le forze fasciste alleate, ha ucciso migliaia di persone di lingua russa in quella regione.

Purtroppo, mentre in Europa erano in corso accenni di sviluppi positivi, Biden, da questa parte dell’oceano, ha continuato a parlare di guerra. Ha intensificato la campagna di terrore esortando i civili statunitensi in Ucraina a lasciare il paese, dichiarando che avrebbe “odiato vederli coinvolti nel fuoco incrociato”.

Biden non è riuscito a convincere il cancelliere tedesco Scholz a rinunciare al Nord Stream 2, che dovrebbe fornire il gas russo tanto necessario alla Germania e al resto d’Europa. Scholz ha detto solo che la Germania e gli Stati Uniti rimarranno uniti dopo che Biden si è incaricato di dire che il Nord Stream 2 sarebbe stato cancellato se la Russia avesse invaso l’Ucraina. Non ha detto chi l’avrebbe “cancellato” e Scholz ha evitato di conformarsi all’affermazione di Biden.

Scholz avrebbe detto solo, più e più volte quando pressato dai giornalisti, che la NATO è “unita”. Ha anche resistito alle domande della stampa sul motivo per cui la Germania continua ad astenersi dall’inviare armi in Ucraina. Inoltre, non ha risposto alle domande su quali sanzioni contro la Russia la Germania avrebbe accettato.

Nonostante le mosse di Biden, gli eventi diplomatici di lunedì possono essere considerati significativi.

Sembra che almeno parte della resistenza di persone come Macron e Scholz a salire a bordo con i peggiori falchi di guerra statunitensi sia motivata dalla convinzione in Europa che se si vuole la pace in quel continente, modi per lavorare con la Russia sul suo bisogno di sicurezza devono essere trovati. Come ha detto Macron, “La Russia è europea. Chi crede nell’Europa deve saper lavorare con la Russia e trovare le vie e i mezzi per costruire un futuro europeo tra gli europei».