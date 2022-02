INTERVISTA A ZAIRA ARIAS, DIRIGENTE GIOVANILE DI PERU’ LIBRE, SU PEDRO CASTILLO E I SUOI GOVERNI.

Zaria Arias con Pedro Castillo, quando andavano d’ accordo



Francesco Cecchini



L’ intervista a Zaira Arias è stata pubblicata da Telesur. Il link è il seguente:

https://www.telesurtv.net/bloggers/Peru.-Este-gobierno-ya-no-es-ni-de-izquierda-ni-progresista-20220208-0005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_campaign=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_content=31



L’ intervista è stata tenuta poco prima che Héctor Valer venisse sostituito da Anibal Torres come primo ministro, il quarto in 6 mesi, ma la sostanza assolutamente non cambia.

La leader giovanile del partito Perú Libre, Zaira Arias, analizza la svolta irregolare del governo Pedro Castillo negli ultimi mesi. E ora che Castillo ha nominato un nuovo gabinetto, il quarto, la situazione è ulteriormente peggiorata.

Assaltato dalla destra e criticato dalla sinistra da cui si allontana sempre più, Castillo va alla deriva con l’ intenzione di provocare il proprio naufragio. Leggiamo cosa ci racconta Zaira Arias sulla situazione attuale:

-Questo nuovo governo non rappresenta la sinistra, non rappresenta il progetto paese per il quale Castillo è stato eletto alle urne. È un gabinetto che è nato fallito, e infatti nelle prossime due settimane si parlerà del voto di fiducia al Congresso e diversi deputati hanno dichiarato che non lo concederanno. Il problema è che c’ è una persona di nome Héctor Valer, l’ attuale premier, che esce dalla panchina formata di recente dal deputato Guillermo Bernejo e che si definisce Perù democratico. Valer ha una storia politica piuttosto discutibile, ha attraversato almeno una decina di partiti in tutta la sua vita politica. Sia di destra, di sinistra o di centro, nessuno dice qualcosa di buono di lui, anzi.Siamo molto dispiaciuti che finalmente nelle trattative per questo nuovo governo abbia prevalso nuovamente l’ opportunismo e non uno sguardo sincero, maturo e politico verso il futuro, e verso l’ unità delle forze progressiste e delle organizzazioni sociali. In altre parole, questo governo rappresenta un pasticcio ideologico, non si sa con certezza cosa sia. Ma sicuramente non è di sinistra o progressista.

C’ è qualcosa che non ci è chiaro per quelli di noi in tutto il continente che hanno anche incoraggiato l’ idea che la Presidenza sia per Pedro Castillo: in primo luogo, ha fatto un patto con il quale è salito al potere, un patto politico e ideologico con Perú Libre. In seguito ha estromesso questo partito e lo ha cambiato con quello più moderato di Verónica Mendoza, e ora si dissocia anche da questo gruppo e ha insediato un uomo come Héctor Valer, che è di destra ed è aderente all’ Opus Dei. Indubbiamente Pedro Castillo è alla deriva e apre così la strada alla destra di Fujimori che lo sta pedinando. Come lo vedi?

-Abbiamo optato come partito politico per un insegnante, sindacalista e contadino, giocando ovviamente nel campo di quel gioco democratico con cui non siamo d’ accordo perché è stato concepito in modo tale che i partiti politici siano fianchi di agenti per la sua modifica. È così che il partito sceglie, propone, arriva al governo, tuttavia una volta al governo non esiste alcun meccanismo che faccia reagire i presidenti o gli eletti alla vita del partito. È una questione abbastanza soggettiva e intrinseca, tuttavia è uno dei motivi per cui oggi stiamo vivendo ciò che mostra l’ attuale governo. In realtà il Perù non è un Paese di formazione politica, i partiti politici sono nati sotto una costruzione corrotta, a cominciare dal sistema elettorale del dittatore Fujimori. Finché non ci sarà un cambiamento profondo in tutte le questioni, compresa quella elettorale, continuerà ad esistere questo tipo di scenario, dove purtroppo non c’ è timone, non c’ è orizzonte o chiara visione politica della società rispetto alla governance, con riguardo a un piano programmatico di cambiamento, da destra o da sinistra. In realtà, in Perù, sotto questo sistema corrotto, con la Costituzione del 1993, è sempre stata vittima di frodi, che sono arrivate ai governi, siano essi di sinistra, di destra o di centro, ma alla fine sono finiti ipotecati i poteri di fatto di questo paese. In larga misura, è a causa dell’ ereditarietà di un sistema elettorale disastroso

Di fronte a questa grande battuta d’arresto, la domanda che si pone è: come fare in modo che non si esaurisca in un’aperta frustrazione?

-Da giovane, potrei dirti che in realtà ci ha sorpreso, è stato improvvisamente un prodotto delle circostanze in cui Pedro Castillo è diventato presidente. Siamo consapevoli che nel senso comune delle persone, in una democrazia mediata come quella in cui viviamo qui in Perù, è stato difficile e continua ad essere difficile per le persone avere il potere politico di poter affrontare una situazione reale e cambiamento sostanziale. Tuttavia, riteniamo che ciò continui a far parte dei compiti fondamentali del partito politico che rappresento, Perú Libre. Uno dei compiti più essenziali, perché anche noi nasciamo nella nostra genesi con questo compito, è la nuova Costituzione. Quindi, abbiamo già capito che vincere le elezioni è impossibile con questo sistema spurio, quello che dobbiamo fare è togliere il potere ai potenti che hanno fatto del Perù la loro fattoria, e l’ unico modo è attraverso l’Assemblea Costituente. Che questa Assemblea sia congiunta, popolare, partecipativa, multinazionale, e che insieme elaboriamo tutti un nuovo sistema elettorale ed educativo, un nuovo Stato e istituzioni, accompagnati da un nuovo sistema giudiziario. Questa sarebbe l’ unica via d’uscita per la popolazione di fronte a questa crisi. Abbiamo visto che conquistare il governo non significa conquistare il potere e che sicuramente continuerà ad accadere in seguito se non cambiamo le strutture.

-In mezzo a tutto questo, continuano le alleanze con le multinazionali, abbiamo assistito al disastro che la Repsol ha causato con la fuoriuscita di petrolio, pensi che ci sarà qualche reazione popolare a tutto questo, compreso il fatto di fermare l’ecocidio?

-Sì, in effetti non è cambiato assolutamente nulla, qui c’è un problema molto più profondo ed è strutturale. Con Mirtha Vázquez premier è iniziato questo processo a destra del governo che ora si sta svolgendo apertamente senza alcuna vergogna. Le organizzazioni e le persone sono molto sconvolte. Il presidente ha perso gran parte della sua legittimità e con quest’ ultimo gabinetto ha finito di firmare la sua condanna a morte. La società in questo momento sta assistendo agli ultimi momenti di Pedro Castillo.

La tragedia di un’ altra occasione mancata nel continente, con tutto quello che costa aprire un varco perché la sinistra possa andare avanti…

-Ci fa molto male perché ci è costato molto lavoro, anni di fatica e lotte. La folla trascorre giorni dormendo per strada per proteggere il processo elettorale perché voleva imbrogliarci, e fa molto male che sia successo. Tuttavia, facendo un’ analisi più approfondita abbiamo capito che davvero non ha senso che i partiti politici siano stati sostituiti dai media. Non ci sarà nessun tipo di cambiamento e saremo facili prede di assalti al potere, a prescindere dai processi elettorali che stiamo portando avanti.

-Ci sono possibilità di affrontare un’ iniziativa costituente oltre a questa posizione di Pedro Castillo e dell’ attuale governo?

C’è un’ iniziativa per l’ Assemblea Costituente; attualmente stiamo facendo una campagna per raccogliere firme, perché anche a noi tutte le porte sono state chiuse e hanno lasciato una finestrella molto piccola. Nemmeno la Costituzione stessa è esplicita, la Costituzione attualequella dittatoriale non dice come può essere cambiata? Quindi parliamo della consultazione popolare, delle cause che possono portare a tale consultazione. Quindi la cittadinanza visualizza una piccola porta, una speranza che attraverso un referendum a maggioranza si possa fare una nuova costituzione. Tuttavia, la destra ha già schierato tutta la sua macchina al Congresso e ha promulgato una legge che, nonostante il governo l’ abbia respinta, limita il diritto al referendum in modo che passi sì o sì attraverso le loro mani al Congresso e lascia che siano loro a decidere cosa andrà e cosa no. Ci sono molti giuristi di destra in Perù che dicono che non c’ è una sola via d’uscita e dal Congresso. In realtà ci sono molte persone che si oppongono al cambiamento e che i media gli danno priorità, ma in realtà sappiamo che sono una minoranza e che la maggioranza sosterrà questa iniziativa. Noi giovani e con il nostro partito politico potremmo essere l’ unico partito in Perù che sta promuovendo la raccolta di firme per ottenere quella finestra di speranza chiamata Referendum e redigere una nuova Costituzione.

Manifestazione di Perú Libre per una Nuova Costituzione