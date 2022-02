Fratoianni: la fedeltà alla NATO porta alla guerra

Ci mancava persino il rischio di una guerra, dopo due anni devastanti sul piano sanitario, economico e sociale.

Una guerra che come sempre ha ragioni economiche e di affermazione del ruolo delle potenze dal punto di vista commerciale e geopolitico.

E questa volta si tratta anche di una battaglia per gli approvvigionamenti di gas.

Usa e Russia utilizzano l’ucraina come luogo fisico per l’incidente diplomatico.

Ciò che manca, come sempre, è l’Europa, che da un lato è terreno di conquista commerciale per la vendita del gas, e dall’altro stenta ad assumere un ruolo politico nella vicenda.

Leggo e ascolto da più parti il solito richiamo acritico all’atlantismo e alla fedeltà alla NATO.

Sembra più un modo per evitare di discutere fino in fondo di questioni che meritano un approfondimento.

Perché a furia di fedeltà cieca alla NATO ci siamo ritrovati in Iraq con armi di distruzione inesistenti, in Afghanistan, alleati alla Turchia del liberale e democraticissimo Erdogan.

Recuperiamo il ruolo della politica.

Recuperiamo l’importanza della diplomazia e della Pace.

Sì percorra qualsiasi strada utile ad evitare l’uso delle armi. Perché nel momento in cui verrà sparato il primo colpo a perdere saremo tutti, sopratutto i civili che pagheranno il prezzo più devastante.

Nicola Fratoianni SI