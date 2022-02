“Niente di più grottesco di un media che spinge per la guerra”, afferma Edward Snowden

Venerdì, l’informatore americano in esilio Edward Snowden si è unito ai critici globali che denunciano le testate giornalistiche per aver incoraggiato la guerra con la loro copertura volta ad enfatizzare le crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia, dove vive dal 2013, sull’Ucraina.

“Non c’è niente di più grottesco di un media che spinge per la guerra”, ha twittato Snowden .

Dopo una marea di risposte, alcune delle quali sottolineano che il presidente russo Vladimir Putin ha di stanza oltre 100.000 soldati vicino al confine del suo paese con l’Ucraina e sta conducendo esercitazioni militari in Bielorussia, Snowden ha replicato il suo messaggio contro la guerra.

“Quando vedi commenti sprezzanti a questo tweet dalla folla di leccapiedi, guarda il contesto e ricorda che anche se sono rumorosi, sono in minoranza”, ha detto . “Essere favorevoli alla guerra non è intelligente, cool o sofisticato”.

Snowden è tutt’altro che il solo a lanciare una chiara accusa al ruolo svolto dai media verso la guerra, che è stata paragonata al periodo che ha preceduto l’invasione americana dell’Iraq nel 2003.

“Ci risiamo”, ha scritto Jeremy Scahill, co-fondatore di The Intercept , in un’e-mail di raccolta di news del venerdì. “Con i discorsi sulla guerra in Ucraina che stanno salendo a un livello febbrile, i media statunitensi stanno ancora una volta suonando i tamburi”.

Il giornalista investigativo, che da decenni si occupa di guerre americane, ha aggiunto:

Le teste parlanti dei notiziari via cavo stanno quasi sbavando sulla prospettiva di una guerra per aumentare gli ascolti. I funzionari in pensione del Pentagono sul libro paga dell’industria della difesa sono presentati come “esperti”, spesso senza rivelare i loro conflitti di interesse finanziari. E una volta che le riprese inizieranno, gli esperti tradizionali lasceranno cadere ogni rimanente pretesa di integrità giornalistica e inizieranno apertamente a tifare per “le truppe”, come gli annunciatori sportivi che fanno il tifo per la squadra di casa. Nel frattempo, gli Stati Uniti sono il più grande trafficante d’armi del mondo e spendono di più in “difesa” di Cina, Russia, India, Regno Unito, Germania, Francia, Giappone, Corea del Sud e Australia messi insieme.

In un articolo di opinione del venerdì per Middle East Eye , il giornalista Joe Gill ha scritto che “nel 21° secolo, la guerra dei media è un elemento critico di qualsiasi pianificazione prebellica, e questo sembra stia raggiungendo il suo apice”.

“Parlando dell’inevitabilità di una guerra in Ucraina contro la Russia, le agenzie di intelligence occidentali e i loro media anomali stanno impiantando l’idea che la guerra sia già iniziata”, ha continuato, osservando che ” Bloomberg ha persino accidentalmente annunciato che la Russia aveva invaso l’Ucraina (prima di scusarsi ).”

In vista della telefonata del presidente degli Stati Uniti Joe Biden con Putin prevista per sabato mattina, la Casa Bianca ha continuato ad avvertire di una potenziale invasione imminente.

Durante la conferenza stampa di venerdì alla Casa Bianca, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, ha affermato che “l’azione militare russa potrebbe iniziare da un giorno all’altro”, citando “ciò che stiamo vedendo sul campo e ciò che i nostri analisti dell’intelligence hanno raccolto”.

“Non stiamo dicendo che… una decisione definitiva sia stata presa dal presidente Putin”, ha osservato Sullivan, sottolineando anche che “qualsiasi americano in Ucraina dovrebbe partire il prima possibile e, in ogni caso, nelle prossime 24-48 ore. “

Il consigliere ha anche insistito sul fatto che “siamo pronti ad impegnarci ancora per una diplomazia orientata ai risultati che affronti le preoccupazioni sulla sicurezza di Stati Uniti, Russia ed Europa coerenti con i nostri valori e il principio di reciprocità”.

Tuttavia, l’amministrazione Biden ha anche segnalato la riluttanza ad accettare qualsiasi richiesta di sicurezza della Russia, inclusa l’esclusione dell’Ucraina dall’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), e ha schierato bombardieri B-52 con capacità nucleari nel Regno Unito e altre 3.000 truppe in Polonia.

Un alto funzionario della difesa ha affermato in una dichiarazione che le truppe “vengono dispiegate per rassicurare i nostri alleati della NATO, scoraggiare qualsiasi potenziale aggressione contro il fianco orientale della NATO, addestrarsi con le forze della nazione ospitante e contribuire a un’ampia gamma di contingenze”.

Notando che “gli Stati Uniti e la NATO stanno riversando armi ad alta tecnologia e addestrando le forze armate ucraine, rendendola un nemico molto più militarmente capace”, Gill ha scritto venerdì che “da dove sono seduti i russi, il dispiegamento di miliardi di dollari di nuovi equipaggiamenti militari statunitensi e britannici ai suoi confini è un segno di escalation, piuttosto che di difesa”.

Ha aggiunto che “le narrazioni ripetute dai media occidentali sono così clamorosamente filo-ucraine e anti-Putin che è difficile estrarre dall’inquadratura semplicistica la natura complessa del conflitto”.

Bryce Greene ha espresso una critica simile il mese scorso in un’analisi di Fairness and Accuracy in Reporting della copertura dell’Ucraina da parte dei media aziendali, scrivendo che il contesto mancante, incluso “il ruolo cruciale che gli Stati Uniti hanno svolto” nell’alimentare il conflitto regionale, “consente ai falchi di promuovere una disastrosa escalation di tensioni”.

“Come risultato di questa copertura, la mentalità interventista è arrivata al pubblico”, ha aggiunto Greene, citando recenti sondaggi. “Forse se il pubblico fosse meglio informato, ci sarebbe una maggiore pressione interna su Biden per porre fine al problema e cercare una vera soluzione”.

Nel frattempo, come ha sottolineato Branko Marcetic a Jacobin all’inizio di questa settimana, i progressisti che hanno preso una posizione decisa per una risoluzione diplomatica della crisi ucraina, come il senatore Bernie Sanders (I-Vt.) e il rappresentante Ilhan Omar (D-Minn .), stanno “navigando in un clima pericoloso creato dai media mainstream, incluso l’outlet liberale MSNBC , che considera slealtà l’opinione contro la guerra”.

Anche i giornalisti che sono critici su una potenziale guerra tra le due superpotenze nucleari del mondo – o addirittura mettono in discussione le affermazioni dei governi occidentali su una potenziale invasione russa – stanno incontrando ostilità.

La scorsa settimana, come riportato da Common Dreams , Matt Lee dell’Associated Press ha criticato un portavoce del Dipartimento di Stato americano sul rifiuto dell’amministrazione di fornire qualsiasi prova a sostegno dell’affermazione secondo cui la Russia sta pianificando un’operazione sotto falsa bandiera come pretesto per invadere l’Ucraina.

Riferendosi alle famigerate bugie dell’amministrazione George W. Bush sulle armi di distruzione di massa, Lee ha detto a Ned Price del Dipartimento di Stato che “mi ricordo le armi di distruzione di massa in Iraq”. Poiché il giornalista ha spinto per ottenere qualcosa di più di “una serie di accuse e dichiarazioni”, Price lo ha accusato di voler “trovare conforto nelle informazioni che i russi stanno diffondendo”.

Ricordando lo scambio, Gill ha detto venerdì che “questo tipo di briefing non può fare a meno di ricordare, come ha suggerito Lee, i mesi febbrili prima dell’invasione dell’Iraq del 2003”.