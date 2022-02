NASCE MANIFESTA, NUOVA COMPONENTE ALLA CAMERA VICINA A RIFONDAZIONE E PAP

NASCE MANIFESTA, NUOVA COMPONENTE ALLA CAMERA

Conferenza Stampa domani, 16 Febbraio, ore 14:00, Sala Stampa della Camera dei Deputati

Mercoledì 16 febbraio, alle ore 14.00, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 4, sarà presentata la nuova componente ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.

Ad illustrare il progetto saranno le onorevoli Doriana Sarli, Yana Ehm, Silvia Benedetti, Simona Suriano. Quattro donne accomunate da un percorso congiunto alla Camera dei Deputati e da una fattiva collaborazione con Potere al Popolo e Rifondazione Comunista per dare voce a chi ha sempre pagato il prezzo più alto negli ultimi anni e offrire uno spazio congiunto a quelle organizzazioni politiche, sociali e sindacali, ai movimenti, associazioni e comitati, che non hanno mai abbandonato le battaglie per rivendicarne i diritti.

A tal proposito le deputate promotrici e le forze politiche coinvolte hanno dichiarato in maniera congiunta:

“ManifestA intende promuovere e costruire una proposta politica concreta, che metta finalmente al centro la giustizia sociale, l’ambiente, il pubblico e che dia vita a un modello di sviluppo che si contrapponga fermamente alle ricette neoliberiste, ai processi di privatizzazione, e al potere economico e politico dominante, che da tempo ignora l’interesse collettivo. In queste ore caratterizzate da venti di guerra, come quella che rischia di esplodere in Ucraina, ManifestA intende anche porsi come spazio di ferma opposizione alla guerra e promozione della pace, quella sì, come unica delle soluzioni possibili.

Interverranno in conferenza stampa anche i rappresentanti delle forze politiche che sostengono ManifestA.

Per partecipare è necessario l’accreditamento e il possesso del Green Pass.

Contatti: On. Yana Ehm ehm_y@camera.it

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sul canale web della Camera dei Deputati:

https://webtv.camera.it/conferenze_stampa

Yana Ehm

Deputata Gruppo Misto

Commissione Affari Esteri e Comunitari

Facebook | www.yanaehm.it

http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=49512