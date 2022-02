Senza un’alternativa di sinistra, la resistenza si incanala dietro l’estrema destra

Tamás Krausz, editore fondatore del periodico Eszmélet (Consciousness), rivista ungherese di critica sociale e culturale, dialoga con Attila Antal, caporedattore di Eszmélet.

di Tamàs Krausz e Attila Antal – Eszmélet

Attila Antal: Mentre parliamo, c’è una tensione prolungata nella geopolitica europea, con gli Stati Uniti, l’Unione Europea e la Russia coinvolte in un grande scontro sull’Ucraina. Come vede la posizione che la sinistra dovrebbe assumere in questa situazione?

Tamás Krausz: Penso che la sinistra anticapitalista, non importa in quale Paese, debba partire dagli interessi materiali delle persone e non dalla geopolitica, dalla necessità di porre fine alla spartizione economica e territoriale del mondo, perché questo significa guerra, e noi vogliamo la pace. Quindi, la domanda fondamentale non è dalla parte di quale grande potenza schierarsi.

Ma dobbiamo anche vedere che qui l’Ucraina è solo uno strumento negli scontri geostrategici delle grandi potenze. Non si tratta solo dell’Ucraina, ma di questioni fondamentali: quale sarà il destino della Russia? Possiamo trarre lezione dalla disgregazione dell’Unione Sovietica per immaginare quale caos e conflitto deriverebbero dalla disgregazione della Russia. Ogni volta che ci troviamo di fronte a ciò che sta accadendo in Ucraina o in Bielorussia, o addirittura in Kazakistan, ci troviamo di fronte alla Russia. Già durante il periodo del cambio di regime, lo stratega statunitense Brzezinski aveva delineato concretamente che la strada per lo sviluppo “normale” della Russia doveva passare per una sua disgregazione. Quindi, per le grandi corporazioni capitaliste, la Russia è sempre stata un’area attraente per l’accumulazione di capitale, una specie di paradiso.

Se guardiamo alle contraddizioni e ai conflitti dell’intera nuova Guerra Fredda che si sta svolgendo in Occidente e alla risposta in Oriente, emerge un quadro più complesso. C’è una divisione economica e territoriale del sistema mondiale su scala globale. L’attuale conflitto NATO-Russia fa parte di una serie di lotte per dividere le sfere di potere in Medio Oriente e nel Mar Nero. L’era etno-nazionalista animata dal neoliberismo ha anche fatto riflettere la Russia sul destino dei 25 milioni di russi che vivono fuori dai suoi confini, soprattutto dei circa 17 milioni di minoranze russe che vivono in Ucraina. Un fattore di tensione in un’epoca piena di conflitti il ​​cui leitmotiv ideologico dominante è la russofobia, la demonizzazione della Russia in nome di questi interessi.

La russofobia è una forma di razzismo di civiltà e collega conservatori e liberali. È qualcosa che le persone di sinistra non possono accettare. Ciò non significa che ogni mossa o soluzione di politica estera di Putin, o della Russia, o la possibile occupazione militare dell’Ucraina, debba essere sostenuta o giustificata. La Russia è una potenza mondiale conservatrice e militare, ma bisogna riconoscere che oggi l’Ucraina è un regime filonazista da un punto di vista di sinistra. Non dobbiamo lasciarci confondere dal fatto che è sostenuto dall’“Europa democratica” e dagli Stati Uniti “democratici”. Zelensky e il suo apparato di governo sono lì in alleanza con l’estrema destra. Zelensky è uno strumento geopolitico e un burattino dell’Anglosassone-Americano-Europeo, cioè l’“Occidente collettivo”.

È chiaro che nell’attuale situazione dell’Unione c’è un approccio che interpreta i valori dell’UE in un quadro nazionalista, a livello di stato-nazione, favorito da Orbán, e c’è un waterhead di Bruxelles, un conglomerato liberale e neoliberista . Come sarebbe possibile sviluppare una sorta di posizione critica sul sistema?

Se parto dai nostri valori fondamentali, è proprio perché l’Unione Europea, soprattutto in questo periodo di COVID-19, vuole spostare la sua posizione nel mondo da difensore della grande impresa a quella di “ambientalista umanista” e “attivista per i diritti umani” con un immenso unilateralismo che dobbiamo criticare giorno e notte. È sempre la solita vecchia melodia: appropriazione privata dei profitti da parte di pochi, mentre la perdita è a carico della maggioranza della società. Questo rientra nei diritti umani, ma non nell’alloggio dei senzatetto. Ad alcune persone piace così, come i nostri liberali. È possibile perseguire una politica incentrata sulle persone con la logica del grande business? Non possiamo immaginarlo.

Anche l’intera svolta ambientale non è stata adeguatamente ponderata, sono chiari solo gli interessi e le considerazioni delle grandi imprese, vale a dire il motivo del profitto. Né si è nemmeno pensato chiaramente a quale nuova distruzione ambientale comporterà l’introduzione dell’”energia verde”, che è già chiaramente visibile oggi, se guardiamo solo ai numeri del periodico Eszmélet . Ad esempio, il mito che le auto elettriche non siano inquinanti. Ma sì che lo sono, semplicemente in modo diverso. Anche l’energia eolica non è la risposta.

Ciò non significa, ovviamente, che se si divide nuovamente l’Unione europea in Stati nazionali, la posizione dell’umanesimo sarà più forte. Guardando alle tradizioni degli stati nazione dell’Europa orientale, non vedo che i movimenti socialisti-rivoluzionari e anticapitalisti di sinistra sarebbero in una posizione migliore lì. Al contrario, regrediremmo verso il regno sfrenato del razzismo selvaggio, come ho già sottolineato. Questi sono stati nazione molto conservatori, terribilmente attaccati alle aspirazioni naziste, di estrema destra e anti-umanistiche del passato, che eroizzano i collaboratori nazisti.

Sono del parere che la fine della sinistra anticapitalista in tutti i sensi, che ci piaccia o no, sia inseparabile dallo smantellamento dell’Unione Sovietica. Tuttavia, interpretiamo la storia, i valori e le conquiste storiche dell’Unione Sovietica, il suo scioglimento è la completa emarginazione della forza anticapitalista, politica e culturale nata dalla Rivoluzione d’Ottobre. Non vi è alcun sostituto in assenza di altri movimenti di massa ampi e organizzati. Questa è una delle ragioni della sua debolezza, e un’altra è che i nuovi regimi capitalisti oligarchici sono autoritari, sono tutti fortemente chiusi verso una sinistra e aperti solo a destra. Del resto, già Lenin vedeva che il socialismo non poteva essere introdotto semplicemente, non solo a causa del diffuso analfabetismo, ma semplicemente perché “il contadino russo non può vivere senza comprare e vendere”. Questa è una verità globale che è ancora oggi condivisa dalle più ampie masse sociali. Questa piccola piccola osservazione è così profonda che contiene l’intera eredità della civiltà mondiale odierna, il processo millenario e l’esperienza dell’accumulazione capitalista. In altre parole, la stragrande maggioranza della popolazione mondiale non può esistere senza questa civiltà mercantile. Questi sono i motivi decisivi, ma potremmo elencare molti altri motivi, che sperimentiamo solo qui nell’Europa orientale.

Abbiamo detto più volte che la sinistra qui è caratterizzata da una sindrome dell’emigrante. La sinistra anticapitalista, non può sfuggire a questa situazione accumulando le sue sette su scala globale e nazionale.

Cosa dovrebbe fare la sinistra anticapitalista in Ungheria: dovrebbe entrare in politica o dovrebbe costruire una base sociale in altri modi? Sembra che finora siano state trovate soluzioni unilaterali per molti aspetti.

Deve avere, accanto all’analisi, un programma socialista indipendente per lo sviluppo di un’economia mista multisettoriale in cui la Costituzione garantisce alla popolazione la possibilità di un libero autogoverno e il libero diritto di esistenza della proprietà comune. Finché ciò non sarà dimostrato e riconosciuto in campo economico dalla Costituzione, l’autorità politica della sinistra anticapitalista non sarà ripristinata nella società.

Questo è, ovviamente, un problema di combattimento. Non è un caso che nel 1989-1990, quando la possibilità dell’autogestione sociale e della proprietà comunitaria fu introdotta nella nuova Costituzione sotto la spinta dell’Alternativa di Sinistra, essa fu immediatamente espulsa dal primo Parlamento, con vergogna della democrazia. È comprensibile che l’abbiano buttato fuori, dal momento che i liberali sono rimasti e stanno ancora con i piedi per terra nel capitalismo, qualunque sia l’ordine mondiale del capitale. Sotto questo aspetto, non sono migliori dei conservatori: non cederanno alla santità della proprietà privata capitalista, per quanto il sistema mondiale possa essere irto di fascismo.

Una sinistra anticapitalista, se vuole incidere sulla società, qualunque sia la sua organizzazione, deve assumere una posizione chiara e inequivocabile sulla questione della proprietà, sulle modalità di gestione, sulle questioni fondamentali della libertà. È anche possibile organizzare una festa per questo scopo. Ma dissolversi in una piatta politica borghese non è compito della sinistra critica del sistema. Tutti quelli che vogliono vanno alle urne. La sinistra anticapitalista non deve decidere, non deve focalizzare la sua immagine politica sulla questione se scegliere un capitalista o un altro capitalista di destra, perché allora ci screditeremo. Non aumenteremo il nostro background sociale, come hanno dimostrato gli ultimi 30 anni, ma perderemo anche coloro che hanno sempre riconosciuto che vale la pena mantenere un’alternativa socialista al capitalismo.

La famosa folla liberale, molti dei quali erano politici e uomini d’affari chiave del neoliberismo nel regime precedente al 2010, è cresciuta incredibilmente rapidamente attorno a Péter Márki-Zay, il candidato dell’opposizione alla carica di primo ministro. È già stato annunciato che l’austerità sarà sicuramente necessaria in caso di un possibile cambio di governo.

Creeranno qui un “regime di Orbán senza Orbán”, se andranno in quella direzione. Ci saranno nuovi elementi, ma non molti.

Alla fine, saranno così “rispettosi della legge” da “dimenticare” di tornare alla vecchia costituzione legittima, e tutti i crimini e le illegalità commessi saranno inseriti come legittimi nel quadro della democrazia civile. Se solo non avessi ragione! Quindi, è una storia abbastanza incredibile: fanno finta, legiferano, come se il regime di Orbán non fosse un sistema autoritario, ma un sistema di errore dopo errore. No. È un tipo di gestione politica diverso da quello di cui parlavano i liberali nel 1989 nella trazione dell’immaginario modello occidentale. Si rifiutano di ammetterlo, perché allora dovrebbero giudicare se stessi, poiché hanno preparato tutto l’orrore. E ora useranno di nuovo queste stronzate ideologiche del libero mercato per giustificare il motivo per cui non possono essere apportati seri cambiamenti socio-politici e culturali importanti;

Questo non offre forse alla sinistra, critica del sistema, l’opportunità di dire finalmente: una volta per tutte, la forma autoritaria del capitalismo semiperiferico deve essere superata, che sia governata da un regime neoliberista/neoconservatore o da un regime fascista?

È allo stesso tempo terribilmente difficile e un terribile rischio che non ci sia altro che la trascendenza del capitalismo, perché nella semiperiferia funziona efficacemente solo la gestione autoritaria: Polonia, Stati baltici, ecc. Non c’è altro modo per superare i regimi autoritari se non attraverso superamento del capitalismo. Ma guardando l’esperienza del socialismo di stato, non è certo, molto. O ci troviamo di fronte a un nuovo tipo di trasformazione socialista, o non esiste per noi una posizione di trasformazione effettiva.

Forse il capitale, la stampa, può denunciare anche questo: “sei uscito dal mantello di Stalin, per questo vuoi il socialismo, sei Stalin”. È inutile dire che sei stato il primo a “smascherare” Stalin in Ungheria – non importa. Nulla conta, solo i metodi per screditarti. E lo faranno, purché non ci sia massa sociale dietro di te.

Preparati sempre alla crisi acuta, perché succede sempre, dall’America all’Ucraina al Kazakistan. La crisi è molto interessante perché ha due facce. Ricordiamo che Jenő Varga, che come economista residente in quel momento in Unione Sovietica definì la crisi globale del 1929 e sostenne che questo era il tempo della rivoluzione comunista. Bene, che diavolo! Essendo un brillante analista, aveva capito bene che stava davvero arrivando una crisi mondiale capitalista, ma non che il fascismo, la forma più selvaggia di capitalismo, fosse in grado di sfruttarla, perché le condizioni politiche non erano favorevoli. C’è un grande rischio qui, ma non c’è altro modo che mettere l’alternativa socialista nella coscienza.

Questo è vero a Mosca, a Berlino e a Parigi. Molti dei nostri amici in Occidente e in Oriente lo confermano. Hai appena chiesto come unire la sinistra? Puoi farlo concentrandoti su questa posizione, per esempio. L’unificazione non è una questione di decisione; è anche un processo… In questo lavoro siamo parte di un movimento internazionale e globale. È molto importante vedere le questioni principali, alle conferenze, ovunque andiamo. Dobbiamo produrre unità. Ad esempio, la nostra conferenza sulle economie miste non capitaliste, 23-26 giugno 2021 , ha dimostrato proprio questo. Se, tuttavia, non esiste un’alternativa a sinistra, la resistenza verrà incanalata dietro l’estrema destra.

Originariamente pubblicato sul sito Web di transform! media partner europeo Eszmélet (ungherese, versione completa)