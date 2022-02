Qual è il vero significato dell’evacuazione dei civili dalla regione del Donbass?

L’evacuazione del Donbass potrebbe essere una tipica mossa di judo di Putin che sbilancerebbe la NATO e il Dipartimento di Stato americano. Dato che si tratterebbe di una grande missione umanitaria, sarebbe ridicolo cercare di dipingerla come “aggressione russa”.

Denis Pushilin, leader di Donetsk, ha appena ordinato un’evacuazione completa. Leonid Pasechnik, leader di Lugansk, ha fatto lo stesso.

Poco meno di un anno fa, il 18 aprile 2021, ho pubblicato un articolo intitolato “Il judo ucraino di Putin”. In quell’articolo ho spiegato che l’evacuazione era l’unica mossa vincente per la parte russa.

Questo è ciò che ho scritto:

L’esercito ucraino ha ammassato truppe e veicoli corazzati lungo la linea di separazione, mentre l’esercito russo ha portato le sue forze sul suo lato del confine. I bombardamenti, il fuoco dei cecchini e altre provocazioni da parte ucraina si stanno intensificando, nella speranza di provocare i russi a spostare forze in territorio ucraino, permettendo così all’Occidente di gridare: “Aggressione russa! Poi, potrebbero fermare il gasdotto Nord Stream II, segnando una grande vittoria geopolitica per Washington, e seguire con molte altre mosse bellicose progettate per danneggiare la Russia politicamente ed economicamente.

Per i russi, non ci sono buone opzioni ovvie.

Non rispondere alle provocazioni ucraine e non fare nulla mentre loro bombardano e invadono le città di Donetsk e Lugansk, uccidendo i cittadini russi che vivono lì, farebbe apparire la Russia debole, minerebbe la posizione del governo russo all’interno e le costerebbe un grande capitale geopolitico a livello internazionale.

Rispondere alle provocazioni ucraine con una forza militare schiacciante e schiacciare le forze armate ucraine, come è stato fatto in Georgia nel 2008, sarebbe popolare all’interno, ma potrebbe portare a una grande escalation e forse a una guerra totale con la NATO. Anche se il conflitto è contenuto militarmente e le forze della NATO si fanno da parte, come hanno fatto in Georgia,

Queste sono le cattive scelte ovvie, quali sono le buone scelte ovvie, se ce ne sono? Qui, dobbiamo prestare molta attenzione alle dichiarazioni ufficiali che Putin ha fatto nel corso degli anni, e prenderle al valore nominale. In primo luogo, ha detto che la Russia non ha bisogno di più territorio; ha tutta la terra che potrebbe mai desiderare. In secondo luogo, ha detto che la Russia seguirà la via della massima liberalizzazione nella concessione della cittadinanza ai connazionali, e che il benessere dei cittadini russi è una priorità assoluta. In terzo luogo, ha detto che risolvere il conflitto in Ucraina orientale con mezzi militari è inaccettabile. Tenuto conto di questi vincoli, quali linee d’azione rimangono aperte?

Evacuazione

La risposta, credo, è ovvia: l’evacuazione. Ci sono circa 3,2 milioni di residenti nella Repubblica Popolare di Donetsk e 1,4 milioni nella Repubblica Popolare di Lugansk, per un totale di circa 4,6 milioni di residenti. Questo può sembrare un numero enorme, ma è moderato dalla portata delle evacuazioni della seconda guerra mondiale. Tenete presente che la Russia ha già assorbito più di un milione di migranti e rifugiati ucraini senza grandi problemi. Inoltre, la Russia sta attualmente vivendo una grave carenza di manodopera, e un’infusione di russi sani sarebbe la benvenuta.

Sul piano interno, l’evacuazione sarebbe probabilmente abbastanza popolare: la Russia sta facendo la cosa giusta per il suo popolo, togliendolo dal pericolo. La base patriottica sarebbe energizzata e il movimento volontario russo, già molto attivo, entrerebbe in azione per aiutare il Ministero delle Emergenze a spostare e reinsediare gli sfollati. Le elezioni di quest’anno diventerebbero una festa di benvenuto a livello nazionale per diversi milioni di nuovi elettori.

L’evacuazione del Donbass potrebbe aprire la strada ad altre ondate di rimpatrio che probabilmente seguiranno. Ci sono circa 20 milioni di russi sparsi per il mondo e, mentre il mondo fuori dalla Russia sprofonda sempre di più nella scarsità di risorse, anche loro vorranno tornare a casa. Potrebbero essere riluttanti a farlo al momento,

L’ottica negativa della cessione del territorio può essere contrastata non cedendo affatto il territorio. Come garante degli accordi di Minsk, la Russia dovrebbe rifiutarsi di consegnare il Donbass al governo ucraino finché non rispetterà i termini di questi accordi, cosa che non ha mostrato alcuna intenzione di fare per sette anni e che ha recentemente ripudiato completamente. È importante notare che l’esercito russo può sparare direttamente su tutto il Donbas, senza mettere piede sul suolo ucraino. Se le forze ucraine tentano di entrare nel Donbass, saranno trattate come mostrato in questo video didattico. Si noti che la portata massima del sistema Tornado-G mostrato nel video è di 120 km.

E se gli ucraini volessero rispondere attaccando il territorio russo, un’altra delle dichiarazioni di Putin ci aiuta a capire cosa accadrebbe dopo: se attaccata, la Russia risponderà non solo contro gli attaccanti ma anche contro i centri decisionali responsabili dell’attacco. Il comando ucraino a Kiev, così come i suoi consiglieri della NATO, probabilmente prenderanno in considerazione questa dichiarazione quando considereranno i loro passi.

L’evacuazione del Donbass dovrebbe avere una buona risonanza internazionale. Sarebbe una tipica mossa di judo di Putin che sbilancerebbe la NATO e il Dipartimento di Stato americano. Dato che si tratterebbe di una grande missione umanitaria, sarebbe ridicolo cercare di ritrarla come “aggressione russa”. D’altra parte, la Russia sarebbe nel suo diritto di emettere severi avvertimenti che qualsiasi tentativo di interferire con l’evacuazione o lanciare provocazioni durante il processo di evacuazione sarebbe trattato molto duramente, liberando le mani della Russia per inviare i berserker di Dio dai battaglioni nazisti dell’Ucraina, alcuni dei quali non amano particolarmente seguire gli ordini.

Status quo

All’Occidente rimarrebbe il seguente status quo. Il Donbass è vuoto di residenti ma fuori dalla portata degli ucraini e degli Stati Uniti. L’evacuazione non cambierebbe in alcun modo la posizione o la posizione negoziale degli evacuati e dei loro rappresentanti rispetto agli accordi di Minsk, bloccando questa situazione fino a quando Kiev non intraprenderà una riforma costituzionale, diventerà una federazione e concederà piena autonomia al Donbass, o fino a quando lo stato ucraino cesserà di esistere e si dividerà. L’Ucraina non potrebbe entrare nella NATO (un sogno irrealizzabile che ha stupidamente votato nella sua costituzione) perché questo violerebbe la carta della NATO, dato che non controlla il proprio territorio.

Ulteriori sanzioni contro la Russia sarebbero ancora più difficili da giustificare, poiché sarebbe insostenibile accusarla di aggressione per aver intrapreso una missione umanitaria per proteggere i propri cittadini o per adempiere alle sue responsabilità come garante degli accordi di Minsk. Il Donbass rimarrebbe una zona di stalking presidiata da robot da combattimento di origine russa che impediranno ai predoni ucraini di intromettersi. E forse con l’occasionale pullman di scolari in gita per deporre fiori sulle tombe dei loro antenati. I suoi fatiscenti edifici dell’era sovietica, lasciati non rinnovati da tre decenni di abuso e negligenza ucraina, testimonieranno in silenzio l’ignominia del fallito stato ucraino.

La storia è tanto degli incidenti quanto della logica, ma poiché non possiamo prevedere gli incidenti, la logica è l’unico strumento che abbiamo per cercare di scrutare il futuro. Per parafrasare Voltaire, questo è il meglio che possiamo sperare in Oriente.