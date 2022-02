Dagli accordi di Minsk all’escalation militare: la ricostruzione degli eventi

Mentre nelle ultime settimane è stata osservata un’intensa attività diplomatica da parte di molti capi di Stato e ministri degli Esteri, come non accadeva da molto tempo a causa della pandemia, questa è probabilmente finita da lunedì sera. In un discorso di quasi un’ora alla nazione, il presidente della Russia ha annunciato il riconoscimento delle due repubbliche separatiste nell’Ucraina orientale. Questa notte è avvenuta l’invasione russa a Kiev.

Questo sembra chiudere la finestra di opportunità per trovare una soluzione in nuovi negoziati sui due conflitti: il primo tra Russia e NATO su un’architettura di sicurezza europea e il secondo su quello ucraino. I prossimi giorni mostreranno se lo status quo sarà mantenuto o se ci sarà un’ulteriore escalation militare. L’ annuncio di Vladimir Putin martedì sera aveva chiarito che il riconoscimento delle repubbliche separatiste non si riferiva solo all’area de facto sotto il controllo dei separatisti, ma all’intero territorio delle regioni di Donetsk e Lugank, sottintendendo un pericoloso potenziale di escalation.

Le speranze di pace del 2019 sono svanite

Dopo l’elezione di Volodymyr Zelenskyy a presidente dell’Ucraina nel 2019,erano stati rinnovati i negoziati tra Ucraina e Russia per risolvere pacificamente la guerra nell’Ucraina orientale. Questo processo, che è stato appena notato anche dall’opinione pubblica di sinistra, ha inizialmente mostrato successi iniziali, più chiaramente visibili negli scambi di prigionieri di dicembre 2019 e aprile 2020 e in un cessate il fuoco concordato nel 2020 e durato relativamente a lungo. Ma questo processo si è bloccato al più tardi dall’autunno 2020. Il 2021 è stato invece segnato da un acuirsi delle tensioni. I motivi: da un lato, gli sviluppi problematici in Ucraina, come le sanzioni contro le emittenti televisive ritenute filo-russe e il politico e oligarca dell’opposizione Medvechuk, dall’altro, il continuo rilascio di passaporti russi alla popolazione del Donbass e un primo dispiegamento di truppe russe al confine con l’Ucraina. Nell’ottobre 2021, l’esercito ucraino ha utilizzato per la prima volta un drone Bayraktar sulla linea di conflitto. Le ultime speranze di un allentamento delle relazioni tra Russia e Ucraina, ma anche di una composizione interna-ucraina del conflitto, erano svanite.

Dispiegando nuovamente le sue truppe lungo il confine ucraino, la Russia aveva forzato i colloqui con gli Stati Uniti e la NATO in cui, secondo Putin, dovevano essere presi in considerazione gli interessi di sicurezza della Russia. I due progetti di trattati pubblicati prevedevano un ritiro delle strutture della NATO nell’Europa orientale al livello del 1997 (vale a dire il livello prima dell’espansione della NATO verso est) e l’esclusione delle ex repubbliche sovietiche, esplicitamente Ucraina e Georgia, dall’adesione alla NATO. Avrebbe dovuto essere chiaro al Cremlino che la NATO difficilmente sarebbe stata in grado di soddisfare queste massime richieste. Ma le trattative hanno avuto luogo. I colloqui in vari formati hanno fatto notizia dall’inizio di gennaio.

Tutti questi colloqui sono stati oscurati da dispiegamenti militari russi lungo il confine ucraino, manovre nel Mar Nero e in Bielorussia, ma anche dal trasferimento di unità statunitensi e di altre unità della NATO negli Stati membri della NATO dell’Europa orientale e consegne di armi in Ucraina. Ma c’era ancora speranza che un nuovo processo, simile ai negoziati CSCE, potesse essere avviato al fine di mantenere l’opzione di creare una nuova architettura di sicurezza in Europa attraverso la riduzione dell’escalation e il disarmo che tenesse conto degli interessi di sicurezza di tutte le parti.

Riconoscimento delle «Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk»

Quasi nessuno se lo aspettava lunedì sera. Dmitriy Peskov, addetto stampa di Putin, ha affermato dopo il voto alla Duma di Stato della scorsa settimana che ha chiesto a Putin di riconoscere le due repubbliche separatiste che questo riconoscimento non contraddice l’accordo di Minsk. La parte russa ha anche sottolineato che l’adempimento dell’accordo di Minsk rimane l’obiettivo della politica russa. La speranza che il voto alla Duma potesse essere solo un altro mezzo per esercitare pressioni su Germania e Francia, in modo che i loro governi convincessero Kiev ad attuare l’accordo di Minsk nell’interesse di Mosca nel formato Normandia, è svanita. Mosca si è ritirata dagli accordi di Minsk riconoscendo le repubbliche separatiste. Quindi il conflitto nell’Ucraina orientale non è stato risolto con mezzi diplomatici. Poiché i due conflitti sono strettamente intrecciati e la soluzione pacifica del conflitto nel Donbas è fallita, è improbabile che ci siano ulteriori negoziati su una nuova architettura di sicurezza europea. Questo compito sarebbe stato equivalente a quadrare il cerchio.

Anche la sinistra in Europa non è concorde su quale ordine sarebbe opportuno configurare in Europa. Ad esempio, i membri di Razem della sinistra polacca si sono espressi a favore di un maggiore sostegno all’Ucraina. Poiché anche la sinistra in Europa assume posizioni diverse su molte questioni (che si tratti della politica di sicurezza in Europa o delle relazioni con la Russia), non sorprende che questo sia vero per le società in generale. È probabile che il ritiro della Russia dall’accordo di Minsk e la violazione del diritto internazionale da parte dell’annunciato dispiegamento di truppe russe in Ucraina rafforzino le voci a favore di un ulteriore riarmo. Sostenere la de-escalation e il disarmo probabilmente non sarà più facile, ma sarà tanto più necessario da tutte le parti.

Nessuna illusione sugli obiettivi della politica russa

Nel suo discorso di quasi un’ora alla nazione , Vladimir Putin non ha esordito con la situazione umanitaria della popolazione locale, ma con la storia dell’Ucraina. Già nel suo articolo «Sull’unità storica di russi e ucraini» pubblicato nel luglio 2021 aveva assegnato all’Ucraina lo status di fratellino della Russia, che non doveva trasformarsi in un “anti-Russia” a causa delle pressioni esterne. Nel discorso alla nazione, il tono di Putin è tornato a crescere: l’Ucraina è stata creata interamente dalla Russia, più precisamente dalla Russia bolscevica. La propria statualità era solo un dono della Russia, a scapito della Russia. E anche dopo l’indipendenza, l’Ucraina ha beneficiato delle forniture di gas dalla Russia, che valevano più di tutti i pagamenti dall’Occidente. Ma nonostante tutte queste “ingiustizie, questi inganni e l’aperto saccheggio della Russia”, l’Ucraina si è trasformata in un paese anti-russo. La NATO si sta espandendo in Ucraina: questa è una minaccia per la sicurezza nazionale della Russia.

La politica storica russa non è stata di orientamento imperiale solo dall’anno scorso. Il fatto che si riferisca anche alle conquiste dell’Unione Sovietica nella lotta contro il fascismo non dovrebbe impedire alla sinistra di guardare dietro la facciata. Oltre alla critica alla politica storica europea o ucraina , è necessaria anche un’analisi critica della politica storica russa, soprattutto da sinistra, che non può essere equiparata alla cultura della memoria nella società russa. L’attuale governo usa la politica della storia per legittimare l’azione aggressiva dello stato e per esacerbare i conflitti.

La fine dei negoziati – l’inizio di nuove ostilità?

Considerando tutta questa trattativa e retorica, una cosa non va dimenticata: ci sono persone che vivono nella zona del conflitto che negli ultimi otto anni hanno subito direttamente gli atti di guerra. La Missione di monitoraggio dell’OSCE ha registrato un forte aumento delle violazioni del cessate il fuoco negli ultimi giorni – o per dirla in modo meno tecnico: scontri a fuoco al confine e anche bombardamenti di installazioni civili. Uno sguardo alla mappa mostra che la linea di conflitto non corre attraverso una terra di nessuno, ma attraverso aree densamente popolate, lungo grandi città. Ciò significa che qualsiasi escalation, qualsiasi bombardamento può anche portare a vittime civili e lo ha fatto negli ultimi giorni. È quindi urgente una de-escalation nell’interesse della popolazione locale, che è diventata la pedina della grande politica.

Non è chiaro se ci sarà un’ulteriore escalation. Dopo il discorso di Putin, alcuni analisti, oltre a esponenti di sinistra provenienti da Russia e Ucraina, erano ancora perplessi sul fatto che il riconoscimento delle repubbliche separatiste includesse anche le parti delle regioni di Donetsk e Luhansk che sono sotto il controllo del governo ucraino. Martedì sera Putin ha chiarito che il riconoscimento delle repubbliche separatiste comprende non solo le aree che di fatto sono sotto il controllo dei separatisti, ma anche l’intera regione di Donetsk e Luhansk incluse.

L’Ucraina deve ancora rispondere militarmente al riconoscimento da parte della Russia delle repubbliche separatiste e all’annuncio del dispiegamento di truppe. Erano stati convocati i riservisti in Ucraina, ma non vi è stata alcuna offensiva contro le repubbliche separatiste. Nel suo primo discorso alla nazione dopo l’annuncio di Putin, Zelenskyy ha affermato che la parte ucraina potrebbe risolvere il conflitto solo con mezzi pacifici.

E la sinistra?

In Ucraina la sinistra è stata a lungo in posizione difensiva. La narrativa nazionale egemone in Ucraina dal 2014 è stata chiaramente nazionalista e anticomunista. La legge sulla decomunizzazione approvata in Ucraina nel 2015 vieta il riferimento pubblico a molti modelli e simboli storici di sinistra e alcune strade sono state rinominate. Anche la sinistra è diffamata come filo-russa. Le forze di sinistra e progressiste in Ucraina stanno cercando di sostenere una percezione critica e differenziata della storia ucraina. L’organizzazione di sinistra Socialnyj Ruch ha chiesto una riduzione dell’escalation nell’attuale conflitto . Ad esempio, Taras Bilous , uno dei suoi membri, ha proposto il dispiegamento di forze di pace delle Nazioni Unite alla regione del conflitto. C’è da temere che con un’ulteriore escalation, le forze nazionaliste e di estrema destra ottengano ancora più sostegno. Le loro posizioni non riflettono l’opinione della maggioranza in Ucraina, ma sono una parte vocale della società civile che ha ripetutamente esercitato pressioni sul governo con proteste nelle strade.

L’ulteriore rafforzamento della destra attraverso l’attuale escalation limita anche lo spazio per la sinistra per affrontare i problemi sociali. Questo sarebbe tanto più necessario ora. Perché sia ​​in Ucraina che in Russia, la situazione materiale delle persone si deteriorerà. Questo è già diventato evidente in Ucraina nelle ultime settimane. La paura della guerra pesa sulla società nel suo insieme. Mancano gli investimenti esteri e il valore della moneta ucraina diminuisce, il che riduce il potere d’acquisto degli ucraini. Lo stesso vale in Russia, dove il rublo è crollato a seguito del riconoscimento delle repubbliche separatiste, il che alimenterà l’inflazione già alta in Russia.

In Ucraina ormai è guerra

L’Ucraina è sotto l’attacco di missili e artiglieria russa in diversi punti di frontiera attorno dalle 5 di questa mattina, con contingenti militari provenienti da Russia, Bielorussia e Crimea. Sotto attacco ci sono in queste ore le regioni di Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv e Zhytomyr, lungo i confini orientali e settentrionali del Paese.

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina ha confermato il bombardamento da parte dei russi di diversi aeroporti tra cui quello di Kiev-Boryspil, Kherson e Kramatorsk.

La legge marziale è stata introdotta in tutto il territorio dell’Ucraina, ha annunciato questa mattina il presidente Zelensky, in un discorso alla nazione pubblicato sul suo canale Telegram. In un tweet pubblicato quasi in contemporanea, Zelensky ha anche esortato i Paesi occidentali a costruire immediatamente una “coalizione anti-Putin”.

Dopo il messaggio delle repubbliche del Donbass, Putin ha deciso di condurre quella che ha definito una “operazione militare speciale” in Ucraina.

“Il suo scopo è proteggere le persone che per otto anni sono state esposte all’umiliazione e al genocidio del regime di Kiev. Per questo cercheremo la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina, e faremo pressioni anche per assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro civili pacifici, compresi i cittadini russi”.

Putin ha affermato che la Russia non può permettere a Kiev di ottenere armi nucleari e ha ricordato l’espansione illegittima della NATO a est.