NO ALLA GUERRA IN UCRAINA DEVE ESSERE NO ALLA NATO, STRUMENTO DEGLI STATI UNITI.

Francesco Cecchini

Dal sito La Nueve. Il link è il seguente:

https://lanueve.info/que-la-otan-no-nos-venga-a-hablar-de-paz/



Sempre è opportuno ricordare. Ricordiamo i bombardamenti degli Stati Uniti dagli anni 50. Corea e Cina 1950-53 ( guerra della Corea) Guatemala1954 Indonesia 1958 Cuba 1959-1961 Guatemala 1960 Congo 1964 Laos 1964-1973 Vietnam 1961-1973 Cambogia 1969-1970 Guatemala 1967-1969 Granada 1983 Libano 1983 1984 (obiettivi libanei e siriani) Libia 1986 El Salvador 1980 Nicaragua 1980 Iran 1987 Panama 1989 Iraq 1991 (guerra del golfo persico) Kuwait 1991 Somalia 1993 Bosnia 1994 e 1995 Sudan 1998 Afghanistan 1998 Yugoslavia 1999 Yemen 2002 Iraq 1991- 2003 (assieme all’ Inghilterra) Iraq 2003-2015 Afghanistan 2001-2015 Pakistan 2007- 2015 Somalia 2007 – 2008 e 2011 Yemen 2009 e 2011 Libia 2011 e 2015 Siria 2014-2018



CHE NON CI PARLINO DI PACE!.

L’ esistenza di una dichiarazione collettiva di “NO alla guerra” non deve essere confusa con il sostegno alla NATO. È insopportabile dover ascoltare le loro ipocrite diatribe sulla pace di una NATO “spaventata” dall’operazione militare russa e su come i leader occidentali ripetano queste incomprensioni. Le azioni criminali della NATO sin dalla sua creazione non lasciano spazio a dubbi. Dobbiamo fare riferimento ai fatti avvenut’. No alla guerra, no agli interventi militari, ma chiaramente NO alla NATO.