USA Juan S. González, consigliere Biden. “le sanzioni statunitensi contro la Russia mirano anche a danneggiare Venezuela, Nicaragua e Cuba”

ll principale consigliere per l’America Latina del presidente Joe Biden, Juan S. González, ha dichiarato che “le sanzioni statunitensi contro la Russia mirano anche a danneggiare Venezuela, Nicaragua e Cuba.

Le sanzioni alla Russia sono così forti e robuste che avranno un impatto su quei governi che hanno affiliazioni economiche con la Russia e questo è il nostro progetto.

Il Venezuela inizierà a sentire questa pressione. Il Nicaragua sentirà questa pressione, proprio come Cuba.

Vogliamo che quei paesi cambino i loro governi, sono più 60 anni che ci stiamo provando a Cuba.

Le nostre sanzioni alla Russia danneggeranno quei tre paesi poiché abbiamo sanzionato 13 istituti finanziari russi e questo avrà un gran impatto con chiunque aveva relazioni con questi enti e quindi tutti sentiranno la stretta”, ha detto in una intervista esclusiva a Voz de América, la sezione in lingua spagnola di Voice of America, l’organo ufficiale di propaganda del governo degli Stati Uniti, supervisionato nei palinsesti dallo stesso governo USA.

Nata nel 1942 come mezzo per diffondere negli USA le operazioni di guerra in Europa e poi mantenutasi durante la Guerra Fredda come uno dei principali strumenti statunitensi, oggi trasmette in 46 lingue e diffonde la versione ufficiale del Governo statunitense in tutti gli angoli del pianeta.

Voice of America ha pubblicato l’intervista in un articolo intitolato “Le sanzioni statunitensi alla Russia avranno un impatto su Venezuela, Nicaragua e Cuba, secondo le stime della Casa Bianca”.

