La guerra nella guerra: gli Stati Uniti stanno sconfiggendo ancora la Germania

L’obiettivo principale della Nuova Guerra Fredda è monopolizzare il mercato del gas naturale liquefatto (GNL) e fornire all’Europa l’energia proveniente dagli Stati Uniti. Con la fine del gasdotto russo, gli Stati Uniti quasi sicuramente sconfiggeranno nuovamente la Germania come potenza economico

Il mio vecchio capo, Herman Kahn, con il quale ho lavorato all’Hudson Institute negli anni ’70, teneva sempre un discorso fisso. Ricordava che i suoi insegnanti di scuola superiore spiegavano, negli anni Quaranta e Cinquanta, “Le guerre non hanno mai risolto nulla”. I suoi insegnanti pensavano che le guerre non cambiassero mai nulla.

Herman Kahn non era d’accordo e fece elenchi del tipo di situazioni che le guerre nella storia avevano risolto, o almeno cambiato. Aveva ragione, e ovviamente questo è l’obiettivo di entrambe le parti nell’attuale confronto della Nuova Guerra Fredda in Ucraina.

La domanda da porsi ora è: cosa sta cercando di cambiare o “risolvere” la Nuova Guerra Fredda? Per rispondere alla domanda dovremmo prima capire che ci sono sempre due parti: l’attaccante e l’attaccato. L’attaccante intende determinati risultati e l’attaccato cerca, tra i risultati indesiderati, quello tra cui può trarre vantaggio. In questo caso, entrambe le parti hanno un duello di risultati attesi e interessi speciali.

La forza militare attiva e aggressiva dal 1991 sono gli Stati Uniti. Rifiutando il reciproco disarmo dei paesi del Patto di Varsavia e della NATO, la pace non è stata “conquistata”. I fatti mostrano che la politica statunitense attuata da Clinton (e dalle successive amministrazioni) ha intrapreso per 30 anni un’espansione militare attraverso la NATO, imponendo, in pratica, la politica estera dell’Europa occidentale. La NATO è diventata l’organismo che sviluppa la politica estera dell’Europa, al punto da sottomettere gli interessi economici delle nazioni europee

Vediamo: la Russia nel tentativo di prevenire le violenze contro la popolazione di origine russa nell’Ucraina orientale (dal regime neonazista post-2014) mira a confrontarsi con gli interessi statunitensi che hanno recentemente perso il loro controllo egemonico.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti, i loro alleati della NATO e altri satelliti dell’area del dollaro ritengono che i loro vantaggi siano minacciati dalla crescita dell’economia e dall’influenza di Cina e Russia.

Per capire esattamente quali sono gli obiettivi e gli interessi dell’America, è necessario comprendere la politica permanente e la pianificazione centrale dello stato americano. Questo, ovviamente, non può essere spiegato con le politiche di emergenza parlamentari.

Tre oligarchie statunitensi controllano la politica estera USA

Per analizzare la politica economica ed estera degli Stati Uniti, è necessario considerare gli interessi vitali del complesso militare-industriale, della grande industria petrolifera, del gas e mineraria e del sistema bancario e immobiliare.

Negli Stati Uniti, senatori e rappresentanti al Congresso non rappresentano tanto i loro stati e distretti quanto gli interessi economici e finanziari dei loro contribuenti nelle campagne politiche. Il famoso diagramma di Venn mostra che i donatori della campagna sono davvero in carica, non gli elettori. E questi contribuenti sono sostanzialmente divisi in tre blocchi.

Tre grandi gruppi oligarchici hanno, in effetti, acquisito il controllo del Senato e del Congresso collocando i propri strateghi politici in posizioni chiave nel Dipartimento di Stato e nel Dipartimento della Difesa.

In primo luogo, c’è il Military-Industrial Complex (MIC): i produttori di armi come Raytheon, Boeing e Lockheed-Martin che hanno diversificato le loro fabbriche e lavori in quasi tutti gli stati, specialmente nei distretti congressuali dove vengono eletti i principali comitati del Congresso Congresso. La sua base economica è la rendita monopolistica, ottenuta principalmente dalla vendita di armi alla NATO, agli esportatori di petrolio del Medio Oriente e ad altri paesi con eccedenze della bilancia dei pagamenti.

Le azioni di queste società sono salite alle stelle subito dopo la notizia dell’attacco russo, perché gli investitori si sono affrettati a riconoscere che la guerra del “capitalismo del Pentagono” (come l’ha descritta Seymour Melman) fornirà un ombrello garantito per i profitti monopolistici delle industrie di guerra degli Stati Uniti.

Insieme a un sud tradizionalmente militarista, senatori e rappresentanti della California e di Washington hanno tradizionalmente rappresentato il MIC. L’escalation militare della scorsa settimana promette vendite di armi alla NATO alle stelle, arricchendo i sostenitori dei politici statunitensi. Il suo più grande successo finora è stato che la Germania ha rapidamente accettato di aumentare la spesa per le armi a oltre il 2% del PIL.

Il secondo blocco oligarchico è il settore petrolifero, del gas e minerario (OGAM) che estrae affitti e sfrutta il favoritismo fiscale concesso a queste società che si dedicano allo svuotamento delle risorse naturali della terra e al loro immissione nell’atmosfera, negli oceani e nelle riserve d’acqua.

L’obiettivo di questo settore è aumentare il prezzo dell’energia e delle materie prime per massimizzare il loro reddito. Monopolizzare il mercato petrolifero nella zona del dollaro e separarlo dal petrolio e dal gas russo è stata una delle priorità dell’establishment politico. In un modo che anche lo stesso Biden ha riconosciuto, il gasdotto Nord Stream 2 ha minacciato di unire le economie dell’Europa occidentale e della Russia, togliendo il potere agli Stati Uniti.

I senatori del Texas e di altri stati occidentali produttori di petrolio e minerari sono i principali lobbisti dell’OGAM. Come tutti sanno, il settore energetico ha un’influenza determinante sui poteri dello Stato.

Un obiettivo politico secondario dell’OGAM è opporsi ai movimenti ambientalisti che propongono di sostituire petrolio, gas e carbone con fonti di energia alternative. La forza del settore energetico è facilmente riscontrabile nei recenti interventi dell’amministrazione Biden: ha sostenuto l’espansione delle perforazioni offshore, ha dato il via libera all’oleodotto canadese che sarà alimentato dalla più sporca fonte di petrolio del il mondo ad Athabasca e ha annunciato la rinascita del fracking americano.

In questo ambito, la politica estera di Washington è coerente con la sua politica ufficiale: impedire a tutti i costi l’emergere di competitori sui mercati mondiali che possano disturbare i fornitori statunitensi. Isolando la Russia (e l’Iran), i padroni dell’energia sperano che i prezzi aumentino e di conseguenza aumentino profitti aziendali.

Il terzo importante gruppo oligarchico è il settore simbiotico delle Finanze, delle Assicurazioni e degli Immobili (FIRE). È il moderno successore della vecchia aristocrazia terriera postfeudale d’Europa (che viveva di rendite fondiarie).

Come alcuni dei rami più importanti del capitalismo finanziario, il settore FIRE è fondamentalmente rentier e la moderna “rendita fondiaria” viene pagata principalmente al settore bancario sotto forma di interessi ipotecari e rimborso del debito. In effetti, circa l’80% dei prestiti bancari negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono per immobili.

Questo blocco immobiliare e bancario incentrato su Wall Street ha sede nel distretto in cui si trova il complesso militare-industriale. Il suo senatore di New York Chuck Schumer, come Joe Biden, è stato a lungo sostenuto dall’industria delle carte di credito e dal settore assicurativo focalizzato.

A livello nazionale, l’obiettivo di questo settore è massimizzare la rendita e le “plusvalenze” con l’aumento della rendita fondiaria. A livello internazionale, l’obiettivo del settore FIRE è quello di privatizzare le economie straniere (per garantire la creazione di credito nelle mani degli Stati Uniti) al fine di trasformare infrastrutture e servizi pubblici in monopoli in cerca di affitto che controllano servizi di base come assistenza sanitaria, istruzione, trasporti, comunicazioni e informazioni tecnologia.

Wall Street storicamente si è fusa con l’industria del petrolio e del gas (i conglomerati bancari dominati dai Rockefeller Citigroup e Chase Manhattan sono stati i primi).

I settori FIRE, MIC e OGAM sono i tre settori rentier che dominano l’odierno capitalismo finanziario postindustriale. Le loro fortune sono salite alle stelle con l’aumento del prezzo delle azioni MIC e OGAM. E le mosse per escludere la Russia dal sistema finanziario occidentale mirano a isolare le economie europee dall’energia russa ea stimolare l’ingresso di titoli finanziari dollarizzati.

Come ho accennato, è importante capire che la politica economica ed estera degli Stati Uniti è impegnata negli interessi di questi tre settori rentier. In altre parole, senatori e rappresentanti del Congresso non rappresentano i loro stati e distretti, le loro decisioni più rilevanti dimostrano che questi parlamentari sono impegnati negli interessi economici e finanziari dei loro donatori elettorali.

Per questo motivo, né l’industria né l’agricoltura svolgono un ruolo dominante nella politica estera degli Stati Uniti. La convergenza degli obiettivi politici degli affittuari dominanti va al di là degli interessi del lavoro e anche del capitale industriale. Questa convergenza è la caratteristica distintiva dell’odierno capitalismo finanziario postindustriale. Fondamentalmente è un capovolgimento delle vecchie politiche del capitale industriale, il suo scopo è garantire benefici economici attraverso le rendite.

Pertanto, la dinamica che deve essere seguita sono gli interessi di questa oligarchia che ha spinto la Russia in una posizione di vita o di morte ai suoi confini assediati dall’espansione della NATO.

I sequel attesi dai “poteri ombra”

Come ha ribadito il presidente Biden, le truppe statunitensi non parteciperebbero al conflitto perché il loro obiettivo politico è quello di provocare i russi (“Prodding the Bear”). Tutti i loro sforzi si sono concentrati sulla richiesta che la Germania cancellasse il gasdotto Nord Stream 2 e si rivolgesse ai fornitori americani.

In primo luogo, Washington ha cercato di impedire il completamento della costruzione dell’oleodotto. Le società che hanno contribuito alla sua costruzione sono state sanzionate e la Russia è stata costretta a terminare l’oleodotto. Le pressioni del Dipartimento di Stato si sono poi rivolte ai politici tedeschi tradizionalmente docili, sostenendo che la Germania e il resto d’Europa stavano affrontando una minaccia per la sicurezza europea.

Il peccato della Russia è stato quello di offrire gas ed energia a prezzi competitivi.

In effetti, gli Stati Uniti non hanno mai preso seriamente in considerazione le specifiche e giustificate richieste di sicurezza nazionale della Russia. E al termine di questo intenso ciclo politico-diplomatico, la Germania si è arresa e ha rifiutato di autorizzare l’entrata ufficiale in esercizio del gasdotto Nord Stream 2.

Uno degli obiettivi principali della Nuova Guerra Fredda è monopolizzare il mercato del gas naturale liquefatto (GNL) e fornire all’Europa energia dagli Stati Uniti. Già sotto l’amministrazione Donald Trump, Angela Merkel è stata costretta a spendere un miliardo di dollari per costruire nuove strutture portuali per le petroliere statunitensi per scaricare gas naturale per uso tedesco.

La vittoria delle elezioni democratiche nel novembre 2020, seguita dal ritiro della signora Merkel, ha lasciato la Germania senza gas russo per riscaldare le sue case, alimentare i suoi servizi elettrici e fornire la materia prima per la sua industria dei fertilizzanti e quindi mantenere la produttività agricola.

Quindi l’obiettivo strategico più urgente per gli Stati Uniti – in questo confronto NATO con la Russia – è aumentare i prezzi del petrolio e del gas a scapito della Germania. Questo è il successo di Biden insieme ai guadagni sui mercati azionari per le società americane. Allo stato attuale, è già riuscita ad aumentare i prezzi dell’energia e di conseguenza limiterà lo sviluppo dell’economia tedesca.

Con la fine del gasdotto russo, quasi sicuramente gli Stati Uniti sconfiggeranno nuovamente la Germania come potenza economica e d’ora in poi l’economia tedesca sarà sempre più dipendente dagli Stati Uniti. In questo, come in altri casi, è la NATO ad avere un controllo politico effettivo. Qualsiasi resistenza nazionalista in Europa viene schiacciata da media spietati.

L’aumento dei prezzi della benzina, del riscaldamento e di altre energie danneggerà anche i consumatori di altre nazioni (soprattutto le economie con deficit energetico del Sud del mondo) e lascerà alle famiglie americane meno budget da spendere in beni e servizi.

Questo fatto economico comporterà una maggiore concentrazione di proprietà di abitazioni e locali commerciali, mettendo la popolazione in difficoltà a far fronte ai costi energetici. Ma questo è visto come un danno collaterale della bolla postindustriale.

Aumenteranno anche i prezzi dei generi alimentari, trainati dal grano. (La Russia e l’Ucraina rappresentano il 25% delle esportazioni mondiali di grano.) Molti paesi del Vicino Oriente e del Sud del mondo che hanno deficit alimentari saranno ridotti, peggiorando la loro bilancia dei pagamenti e minacciando i pagamenti del debito estero.

Le esportazioni russe di materie prime potrebbero essere bloccate e probabilmente ci saranno interruzioni nelle catene di approvvigionamento dei materiali, tra cui cobalto, palladio, nichel e alluminio (la cui produzione consuma molta elettricità, rendendo il metallo più costoso). Se la Cina capirà che sarà la prossima nazione minacciata e si unirà alla Russia contro la guerra commerciale e finanziaria degli Stati Uniti, tutte le economie occidentali saranno colpite.

Il sogno “umido” dei “New Cold Warriors” americani è quello di dividere la Russia, o almeno ripristinare la sua cleptocrazia manageriale Eltsin/Harvard Boys, con gli oligarchi che cercano di trarre profitto dalle privatizzazioni.

OGAM sogna ancora di avere il controllo condiviso di Yukos e Gazprom. Wall Street vorrebbe ricreare un boom del mercato azionario nell’energia russa privatizzata. E gli investitori del MIC anticipano felicemente la prospettiva di vendere più armi per contribuire a realizzare profitti sempre maggiori.

L’intenzione della Russia è quella di beneficiare dei risultati non voluti dagli Stati Uniti

Cosa vuole la Russia? Eliminare subito il nucleo neonazista che il colpo di stato di Maidan ha imposto nel 2014. La Russia vuole un’Ucraina neutrale, impedendo così all’Ucraina di diventare teatro di movimenti antirussi orchestrati dagli Stati Uniti, sullo stile della Cecenia e della Georgia.

L’obiettivo a lungo termine della Russia è rimuovere l’Europa dal dominio della NATO e degli Stati Uniti e, nel frattempo, creare con la Cina un nuovo ordine mondiale multipolare centrato su un’Eurasia economicamente integrata. Inoltre, lo scopo di fondo di tutta la politica internazionale della Russia è di far dissolvere la NATO come entità bellicosa e di sviluppare politiche di disarmo insieme agli stati europei.

Questo non solo ridurrebbe gli acquisti esteri di armi statunitensi, ma potrebbe finire per portare a sanzioni contro l’avventurismo militare del Pentagono. L’applicazione di questa politica lascerebbe gli Stati Uniti con una minore capacità di finanziare le proprie operazioni militari con un’accelerazione della de-dollarizzazione.

Ora dovrebbe essere ovvio per qualsiasi osservatore informato che lo scopo della NATO è l’aggressione, non la difesa, e non c’è più territorio da conquistare dai resti dell’ex Unione Sovietica, cosa ottiene l’Europa dalla NATO?

La Russia non invaderà l’Europa. Non ha nulla da guadagnare, e non ha nulla da guadagnare in Ucraina, se non per invertire l’espansione della NATO e porre fine agli attacchi alle repubbliche di Donetsk e Lugansk (Novorossiya).

Ai leader europei (compresa quella “sinistra” filoamericana) si dovrà chiedere perché i loro paesi dovrebbero pagare per armi statunitensi che mettono solo in pericolo le loro nazioni: perché pagare prezzi più alti per il GNL e l’energia americana? perché pagare di più per il grano e le materie prime prodotte in Russia? perché perdere l’opzione di esportazioni e investimenti pacifici in Russia? Forse vogliono anche perdere il mercato cinese?

Il sequestro delle riserve di valuta russa da parte degli Stati Uniti, a seguito del recente furto delle riserve dell’Afghanistan (e del sequestro britannico delle scorte auree del Venezuela) è una minaccia diretta all’adesione dei paesi al dollaro standard e, quindi, al ruolo del dollaro come veicolo di risparmio in valuta da parte delle banche centrali del mondo. Questa misura accelererà il processo di de-dollarizzazione internazionale già avviato da Russia e Cina.

A lungo termine, molto probabilmente la Russia si unirà alla Cina nel formare un’alternativa al FMI e alla Banca mondiale dominati dagli Stati Uniti. Per ora, la Russia vuole arrestare i neonazisti ucraini e tenere un processo per crimini di guerra. Con una vittoria militare russa, un nuovo tribunale internazionale potrebbe processare i criminali di guerra neonazisti ucraini e i funzionari statunitensi responsabili di crimini contro l’umanità.

Quali saranno le conseguenze della guerra?

È quasi uno scherzo nero osservare i tentativi degli Stati Uniti di convincere la Cina che dovrebbero unirsi a Washington nel condannare l’azione militare russa in Ucraina. La conseguenza non intenzionale della politica estera statunitense è stata quella di unire Russia e Cina, insieme a Iran, Asia centrale e altri paesi lungo l’iniziativa Belt and Road.

Sebbene la Russia speri di creare un nuovo ordine mondiale, è stato l’avventurismo americano a guidare il mondo in un ordine completamente nuovo. In questo nuovo mondo multipolare, la Cina potrebbe essere la vincitrice.

È possibile che tutto ciò che ho scritto sopra sia già obsoleto, dal momento che Russia e Stati Uniti sono entrati in allerta atomica. La mia unica speranza è che Putin e Biden possano essere d’accordo, perché se la Russia bombarda Gran Bretagna e Bruxelles, ci sarà un patto del diavolo (non del gentiluomo) per non bombardarsi a vicenda.

Ora, lasciatemi ricordare la famosa parodia del film “Dr. Stranamore” Il personaggio che dà il nome al film afferma correttamente: “in una guerra nucleare non ci saranno sopravvissuti” ma poi aggiunge: “Spero di essere proprio sotto la bomba perché quel che resta del mondo sarà un posto dove non voglio sopravvivere”. L’espansionismo della NATO ci sta portando a questo punto.