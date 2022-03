COLOMBIA 2022, MASSACRI, SCIOPERO NAZIONALE, SCIOPERO ARMATO ED ELEZIONI.

In Colombia ci stanno uccidendo



La Colombia, nonostante sia un paese ricco in risorse naturali e abitato da gente amabile, è un paese dei più disuguali e violenti al mondo contro la volontà della immensa maggioranza del suo popolo. Secondo l’ Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, nel 2020 vi sono stati 91 massacri con 381 vittime, nel 2021 i massacri sono stati 96 con 338 vittime. Nel 2022 all’ inizio di marzo i massacri sono già 20 con 58 vittime, circa una vittima al giorno. I massacri, quindi, in Colombia sono continui, almeno fino ad ora. Inoltre la JEP ha provato l’ inesistenza di un piano del governo per prevenire la violenza dei gruppi paramilitari e ha ordnato che la Comissione Nazionale di Garanzia della Sicurezza (CNGS) di adottare dei provvedimenti per sciogliere le organizzazioni criminali che assassinano ex guerriglieri e leader sociali.



I primi giorni dello scorso febbraio il Comitatato Nazionale di Sciopero (CNP) e la Centrale Unitaria dei Lavoratori (CUT) aveva annunciato per il 3 marzo uns giornata di sciopero contro le politiche del governo di Iván Duque. Tra i motivi dello sciopero il presidente della CUT de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, ha dichiarato che vi sono le minacce sistematiche e gli omicidi dei leader sociali e degli ex guerriglieri.

Il 24 febbraio, il CNP e la CUT hanno annunciato la sospensione dello sciopero il 3 marzo 2022. La mancanza di garanzie è stata la principale motivazione per il rinvio della mobilitazione sociale. Il presidente della Centrale Unitaria dei Lavoratori (CUT), Francisco Maltés, ha affermato che questa decisione è stata presa dopo un’ assemblea generale in cui è stato detto che, nonostante le richieste allo Stato, dato il contesto in Colombia, non ci sono garanzie per esercitare il diritto alla protesta pacifica. Fatto significativo della violenza diffusa esistente in Colombia. Secondo la ONG Temblores tra il 28 aprile e il 31 maggio del 2021 vi sono stati 3789 casi di violenza della polizia contro manifestanti.



Se lo sciopero pacfico indetto dal CNP e dalla CUT non si è tenuto quello armato proclamato dall’ Esercito di liberazione nazionale (ELN) ha avuto luogo.

Tra il 23 e il 26 febbraio, l’ Esercito di liberazione nazionale (ELN) ha tenuto uno sciopero armato che ha provocato più di 60 azioni del gruppo in Colombia, secondo l’ Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz). Per 72 ore diverse strade sono state bloccate, sono stati fatti esplodere esplosivi, diverse auto sono state date alle fiamme, le bandiere del gruppo sono state appese in luoghi pubblici. Alcuni dei suoi membri hanno persino pattugliato i centri urbani dei comuni e delle città in cui esercitano un forte controllo.

Il 13 marzo i colombiani eleggeranno un totale di 108 senatori e 188 membri della Camera dei Rappresentanti. Al Senato, 100 seggi saranno scelti dalla circoscrizione nazionale; due dalla circoscrizione speciale per i popoli indigeni; uno andrà al candidato alla presidenza che ottiene il secondo maggior numero di voti, il cosiddetto statuto di opposizione; e cinque corrisponderanno automaticamente alla rappresentanza politica del partito Comunes, che è stato creato nel 2017 dai membri dell’ex FARC-EP a seguito degli accordi di pace dell’Avana del 2016.

Il Centro Democratico dell’ ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, attualmente al potere, perderà a causa dell’ elevata disapprovazione per il presidente Iván Duque (il cui tasso di disapprovazione ha raggiunto il 75%, secondo un sondaggio Invamer del settembre 2021) e per lo stesso Uribe (che aveva un tasso di disapprovazione del 68%). Quest’ultimo è accusato di essere responsabile di un famigerato caso di manomissione di testimoni che ha portato un giudice a metterlo agli arresti domiciliari per due mesi nell’agosto 2020. Inoltre è anche associato a uno scandalo di corruzione elettorale.

E’ favortita la Coalizione del Patto Storico, a cui partecipa l’ex sindaco di Bogotá Gustavo Petro, la leader sociale Francia Márquez, del Polo Democrático, il leader indigeno Arelis Uriana, del Movimento Indigeno e Sociale Alternativo (MAIS); l’ex Governatore di Nariño Camilo Romero, dell’Unione Patriottica e Ampia Alleanza Democratica (ADA); e il leader religioso Alfredo Saade, anche lui dell’ADA.

Gustavo Petro ha lanciato il 10 settembre 2021 a Barranquilla il programma del Patto Storico per le elezioni del 2022. È una P per Patria, per Pace, per Popolo, per Patto, per Petro. Petro ha dichiarato che “il patto di pace non si firma ai tavoli, tra armati e in divisa che si sono uccisi a vicenda, è importante, ma non è vera pace. Nella storia della Colombia, quasi ogni volta che si firma un accordo di pace, la violenza continua, la guerra continua.

Il popolo colombiano che sta mettendo Gustavo Petro in testa alle intenzioni di voto sia per il rinnovo del parlmento sia per le elezioni presidenziali previste per il prossimo 29 maggio ha fiducia che la P per Pace sIgnifichi realmente il superamento del conflitto permanente nella società.

Domenica scorsa migliaia di sostenitori del Patto Storico hanno celebrato insieme al candidato presidenziale Gustavo Petro la chiusura della campagna elettorale nella capitale colombiana in vista delle elezioni parlamentari del 13 marzo. Riuniti nel Parque de los Periodistas, la maggior parte dei partecipanti ha celebrato, con le bandiere bianche della coalizione di sinistra, che “il Patto è cambiamento” e ha chiesto il ritorno al governo in Colombia. Durante l’atto di proselitismo, il leader e candidato del Patto Storico si è rivolto ai sostenitori chiedendo loro di occuparsi del voto per garantire la maggioranza al Congresso e poi conquistare la Presidenza al primo turno. Gustavo Petro ha insistito sulla necessità di andare alle urne per garantire la maggioranza parlamentare e quindi cambiare le leggi perché, come ha detto, “non c’era mai stato così vicino a una vittoria popolare”. Nel suo discorso, Petro ha fatto riferimento allo scoppio sociale dell’aprile 2021 contro l’agenda neoliberista promossa dal presidente colombiano Iván Duque. Petro ha anche assicurato di voler essere presidente “per cambiare la storia” e le leggi che non hanno favorito i lavoratori, gli studenti e i più poveri in generale.

A pochi giorni dalle elezioni legislative e delle consultazioni presidenziali, Gustavo Petro mantiene il vantaggio e viene visto come il vincitore nella consultazione per il Patto Storico. Secondo il più recente sondaggio Invamer, la sinistra guida l’intenzione di voto e vincerebbe sia al primo che al secondo turno, dove otterrebbe il 44,6 per cento in contro il candidato di centro Sergio Fajardo.

Ciò sarebbe la fine politica dell’ uribismo, nemico della pace e del benessere socio-economico dei colombiani.

