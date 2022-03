Noi ripudiamo la guerra.

Ieri con il nostro bandierone della pace abbiamo partecipato alla manifestazione contro la guerra.

Ieri abbiamo manifestato a Roma insieme a Cgil, Anpi, Emergency e a tantissime altre associazioni e movimenti per fermare la guerra di Putin e della NATO. E anche in altre città del nostro paese.

Mentre il PD guida lo schieramento guerrafondaio, apprezziamo che la Cgil e l’ANPI abbiano assunto una posizione autonoma e critica nei confronti dell’invio delle armi deciso sciaguratamente da governo e parlamento in violazione dell’articolo 11 della Costituzione. Quelle armi non servono per aiutare gli ucraini come racconta la propaganda ma per farne carne da macello nello scontro tra Putin e la NATO che va avanti da anni.

Quelle armi vengono inviate per trasformare l’Ucraina in una nuova Siria e in un nuovo Afghanistan, come ha dichiarato Hillary Clinton mentre Blinken avverte che la guerra sarà lunga. Quanti civili innocenti e giovani soldati dovranno morire prima che si realizzi l’obiettivo dei forsennati che apertamente dichiarano che l’obiettivo dell’Occidente è il rovesciamento di Putin?

Il rischio di una terza mondiale è concreto. Solo la riapertura delle vie della pace e della diplomazia può fermare il massacro in corso, garantire pace e indipendenza all’Ucraina, riconoscimento dei diritti delle minoranze russe come previsto dagli accordi di Minsk e con la neutralità la sicurezza che invoca un paese come la Russia che ha subito 27 milioni di morti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dobbiamo continuare a manifestare contro i piani di guerra dei nostri governi come fanno i pacifisti in Russia e in Ucraina.

Solo un grande movimento per la pace europeo può fermare l’escalation in corso.

Continuiamo a manifestare con nel cuore Lidia Menapace e Gino Strada di cui sentiamo fortemente la mancanza mentre dilaga l’isteria guerrafondaia e risorse enormi vengono spese per seminare morte e distruzione.

Continuiamo a manifestare contro Putin e la NATO, per la pace tra i popoli.

Maurizio Acerbo Prc