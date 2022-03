Le carceri russe si riempiono di manifestanti; alcuni parlamentari comunisti denunciano l’invasione

l numero di russi catturati dalla polizia per aver osato protestare contro la guerra del Cremlino contro l’Ucraina è salito a 7.600 giovedì scorso, secondo i dati diffusi dal gruppo indipendente russo di monitoraggio dei diritti umani OVD-Info .

Subito dopo l’invasione sono scoppiate manifestazioni di piazza in tutto il paese e continuano in diverse città, nonostante sia stata usata la forza brutale contro i manifestanti.

L’incapacità delle forze di sicurezza di reprimere completamente le proteste, insieme al numero crescente di legislatori di sinistra che si pronunciano contro la guerra, stanno sconvolgendo i piani del governo del presidente Vladimir Putin di presentare l’immagine di una nazione che sta all’unanimità dietro di lui.

Brutta risposta della polizia nelle strade

Il giornalista freelance Andrey Kalikh, 49 anni, è stato tra gli arrestati a San Pietroburgo lo scorso fine settimana. In un messaggio ai media internazionali, ha scritto : “La nostra società in Russia vive in condizioni tali che istintivamente sappiamo che uscire in strada per protestare può essere una cosa molto pericolosa”.

Nonostante in passato sia stato vittima di violenze da parte della polizia, Kalikh dice anche di essere stato “sorpreso dalla rapidità e dalla brutalità con cui la polizia ha represso l’ondata di manifestazioni contro la guerra” che si sta espandendo attualmente in tutto il paese.

Domenica è andato a una protesta vicino alla Prospettiva Nevsky a San Pietroburgo, dove centinaia di persone hanno gridato “No alla guerra”. Sebbene i manifestanti siano rimasti dietro un cordone di polizia allestito per contenerli, Kalikh ha riferito che agenti che indossavano armature ed elmetti e brandivano manganelli si sono comunque precipitati sulla folla.

“Mi hanno afferrato per il collo, mi hanno piegato a terra… mi hanno preso a calci”, ha detto. Mentre veniva trascinato via su un autobus in attesa, ha detto di essere caduto lungo il marciapiede asfaltato, ma per fortuna ha evitato di sbattere la testa. Dopo essere stato scaricato in questura, è stato trasportato in ospedale. Ne è uscito con un braccio rotto e l’ordine di comparire in tribunale.

A Mosca, l’insegnante 69enne Irina Bogentseva è stata arrestata. Svegliandosi alla notizia dell’invasione giovedì scorso, ha detto di essere “sotto shock” e di essersi sentita spinta a scendere in strada. Ha tirato fuori un poster “Madri contro la guerra” che aveva realizzato nel 2015 per protestare contro la guerra ucraina nella regione del Donbass. Questa volta, però, stava protestando anche contro il suo stesso governo.

Era uno dei pochi manifestanti nella piazza Pushkin della capitale quel primo giorno di guerra. Pochi minuti dopo essere stata fotografata con il suo poster, Bogentseva è stata catturata dalla polizia antisommossa e portata, insieme ad altre 20 persone, in una stazione a più di un’ora di distanza.

È stata incarcerata durante la notte senza accesso ai suoi farmaci per la pressione sanguigna. “Hanno portato via tutto, comprese le medicine”, ha detto Bogentseva. “Sono stato portato in una casa delle scimmie, una gabbia con le sbarre.” Alla fine, la figlia di Bogentseva ha saputo della sua detenzione ed è riuscita a far rilasciare sua madre.

Bogentseva è sfuggita al suo calvario senza ferite, ma non senza punizione. Quando si è presentata in tribunale, il giudice le ha chiesto se conosceva la sanzione per aver protestato illegalmente. Ha risposto: “So che la libertà ha un costo”. Il giudice ha emesso una multa di 150.000 rubli ($ 1.300 USD).

Il governo considera traditori gli oppositori della guerra

Non sono solo le principali aree urbane della Russia che stanno vedendo emergere il sentimento contro la guerra. Nella città siberiana orientale di Irkutsk, vicino alla Mongolia, Olga Mikheeva si è sentita in dovere di parlare: “La guerra è un crimine sia contro l’Ucraina che contro la Russia. Penso che stia uccidendo sia l’Ucraina che la Russia”, ha detto all’Associated Press.

“Sono indignata, non dormo da tre notti, e penso che ora dobbiamo dichiarare ad alta voce che non vogliamo essere uccisi e non vogliamo che l’Ucraina venga uccisa”, ha detto Mikheeva.

Cittadini come Kalikh, Bogentseva, Mikheeva e altri sono diventati bersagli del governo.

Vyacheslav Volodin, presidente del parlamento russo, la Duma di Stato, ha denunciato la posizione contro la guerra di alcuni russi come “inappropriata” e “a dir poco un tradimento del proprio popolo”.

Ex leader del partito al potere Russia Unita e consigliere accreditato di aver spinto Putin più a destra negli ultimi anni, Volodin è ampiamente visto come un possibile successore del presidente russo.

Oltre ad essere incarcerati ed etichettati come traditori dalle autorità, le voci contro la guerra vengono anche cancellate dalla conversazione pubblica in altri modi.

Con la televisione già sotto il suo completo controllo, l’agenzia governativa per la censura e il regolatore dei media, Roskomnadzor, sarebbe in fermento mentre cerca di ripulire Internet da qualsiasi articolo o post critico sulla guerra.

Alcuni comunisti iniziano a rompere i ranghi

L’opposizione alla guerra del presidente Vladimir Putin in Ucraina non si trova più solo nelle strade delle principali città russe, ma ora compare anche in parlamento.

Vyacheslav Markhaev, un legislatore del Partito Comunista della Federazione Russa (CPRF) che rappresenta la Buriazia in Siberia, si è schierato con forza contro la guerra e accusa Putin di manipolare le preoccupazioni della gente per la sicurezza dei russofoni nelle regioni separatiste ucraine di Donetsk e Lugansk .

Oltre a fermare l’espansione della NATO in Ucraina, una richiesta che ha un ampio sostegno da tutto lo spettro politico in Russia, Putin ha anche affermato che l’invasione dell’Ucraina mira a difendere quei russofoni che vivono a Donetsk e Lugansk che sono stati in guerra con l’Ucraina da quando il colpo di stato ha rovesciato il governo del presidente Viktor Yanukovich nel 2014.

Si stima che circa 15.000 persone, per lo più di etnia russa, siano morte nei combattimenti tra l’esercito ucraino di destra e le sue milizie alleate e i separatisti del Donbas.

Putin ha riconosciuto l’indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk subito prima di ordinare l’invasione dell’Ucraina. Ha detto che la mossa era necessaria per prevenire un altro massacro fascista di russi nelle due repubbliche.

L’obiettivo dichiarato dell’assalto all’Ucraina, ufficialmente chiamato “operazione militare speciale” dal governo russo, è quello di ottenere la “smilitarizzazione” e la “de-nazificazione” del Paese.

I battaglioni neonazisti sono infatti confermati attivi nelle Forze armate ucraine nella regione e sono stati addirittura messi a capo di diverse unità militari ufficiali, e l’ammassamento di truppe ucraine lungo i confini delle regioni separatiste negli ultimi mesi aveva alimentato i timori tra i russofoni che si stava preparando ad una nuova campagna contro di loro.

Markhaev ha affermato che questa preoccupazione legittima è stata sfruttata da Putin per giustificare un’invasione che stava già pianificando.

“Con mio grande sgomento, l’intera campagna per il riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e Lugansk è stata motivata da intenzioni completamente diverse, che sono state tenute nascoste. Ora abbiamo una guerra su vasta scala tra i due paesi”, ha detto Markhaev in una dichiarazione lunedì.

Ha puntato il dito contro la NATO e l’Occidente per aver messo in moto l’attuale conflitto e aver fornito un’appiglio all’aggressione di Putin. Riferendosi al colpo di stato del 2014 in Ucraina, sostenuto dagli Stati Uniti e da altre potenze, Markhaev ha affermato che i paesi imperialisti stavano “promuovendo i loro interessi modificando l’autorità legittima nello stato ucraino… sotto il falso slogan di ‘difendere la democrazia’. “

Ma poi ha detto che il governo russo sotto Putin stava adottando “gli stessi doppi standard” delle potenze imperialiste occidentali usando il riconoscimento dell’indipendenza di Donetsk e Lugansk “per nascondere un piano per una guerra su vasta scala con il nostro vicino più prossimo”.

La forte posizione contro la guerra di Markhaev è una rottura con la posizione ufficiale assunta dalla maggior parte del suo partito. Solo altri due membri comunisti della Duma – Mikhail Matveyev e Oleg Smolin – si sono finora allontanati dalla linea del partito che sostiene la guerra.

Il leader del CPRF Gennady Zyuganov in precedenza ha guidato lo sforzo per spingere Putin a riconoscere le regioni separatiste nel Donbass e finora è stato entusiasta del suo sostegno alla campagna militare in Ucraina.

In una dichiarazione rilasciata il 1° marzo, Zyuganov ha accusato le forze ucraine di “bombardare le città sotto il loro stesso controllo” al fine di “creare l’impressione che l’esercito russo sia responsabile della morte di civili”. Nessuna prova è stata offerta per l’affermazione.

Al di fuori del CPRF, anche altri esponenti di sinistra in Russia stanno tracciando un percorso che si oppone sia alla NATO che a Putin.

Il piccolo Partito Comunista dei Lavoratori Russo ha affermato in una dichiarazione che “da una posizione di classe, le autorità russe, così come i governanti degli Stati Uniti e dell’UE, non si preoccupano dei lavoratori, sia nel Donbass, in Russia o in Ucraina .”

L’RCWP ha denunciato la NATO e gli Stati Uniti per aver sostenuto elementi fascisti e di destra in Ucraina, ma ha anche respinto la presunta preoccupazione “umanitaria” di Putin per i russi etnici a Donetsk e Lugansk come copertura per i “veri obiettivi imperialisti dello stato russo in questa guerra. “

Mentre sostiene lo sforzo dei residenti del Donbass di resistere al governo di destra che governa l’Ucraina, ha affermato che gli sforzi del “Putin anti-sovietico” per trasformare il conflitto in una “guerra completamente predatoria con il pretesto di aiutare il Donbass” devono essere contrastato.

Sergey Skvortsov , leader di un gruppo che ancora si fa chiamare Partito Comunista dell’Unione Sovietica, si chiede quale obiettivo razionale spera di raggiungere Putin, dato che l’adesione dell’Ucraina alla NATO è stata sostanzialmente tolta dal tavolo.

Anche se le richieste di Putin per ottenere garanzie di sicurezza fossero eque, Skvortsov afferma che l’operazione in Ucraina ha “avuto l’effetto opposto a quello che sperava la leadership russa”.

Invece di dividere i paesi della NATO o dell’Unione Europea, c’è stato un consolidamento quasi senza precedenti dell’Occidente attorno agli Stati Uniti e la Russia ha raggiunto un isolamento in politica estera e sul piano economico quasi completi. Anche le speranze di un piano di sostegno finanziario con la Cina sembra vacillare, poiché Pechino ha ordinato alle banche cinesi di sospendere i pagamenti per l’energia russa.

Skvortsov stima che il sostegno russo alla guerra sia ben al di sotto della metà della popolazione e ha affermato che “il frigorifero batte sempre il televisore”, prevedendo che il morso delle sanzioni occidentali farà precipitare ulteriormente il tenore di vita in Russia e susciterà una più forte opposizione a Putin.

Anche la situazione militare potrebbe non essere così rosea. “La speranza che lo stato ucraino e l’esercito ucraino crollassero all’istante come un castello di carta non era giustificata”, ha detto Skvortsov. Inoltre, ha dichiarato, “il regime oligarchico russo non può portare la libertà al popolo ucraino”.

Ha concluso che i popoli di Ucraina e Russia “non devono soffrire a causa delle azioni imprudenti delle loro leadership”.

I partiti di sinistra più piccoli fuori dal parlamento che hanno poca influenza possono cavarsela con le critiche allo stato, ma per i comunisti all’interno delle sale del potere – quelli con una piattaforma per rivolgersi al pubblico di massa – sembra che potrebbero esserci meno margini di manovra.

Il deputato comunista del CPRF Mikhail Matveyev ha pubblicamente sfidato Putin nel corso di una sua diretta online. Secondo un articolo della Pravda ucraina , ha detto:

“Credo che la guerra dovrebbe essere fermata immediatamente. Votando per il riconoscimento delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, ho votato per la pace, non per la guerra. Volevo che la Russia diventasse uno scudo, non che bombardasse il Donbass, non che bombardasse Kiev”.

La dichiarazione di Matveyev è stata ora cancellata da Internet.