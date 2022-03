CINA, RUSSIA, UCRAINA E LA PACE

.

Francesco Cecchini



…Cina contribuisce alla causa mondiale della pace e dello sviluppo. Li Kequiang dell’ Ufficio Politico del Partito Comunista Cinese

La guerra tra Russia e Ucraina è iniziata molto prima del 24 febbraio 2022, la data fornita dal governo ucraino, dalla NATO e dagli Stati Uniti per l’inizio dell’invasione russa dell’ Ucraina. La guerra è iniziata nella primavera del 2014 nel Dombass e da allora non si è più fermata. La guerra nella regione del Donbas iniziata nel 2014 ha portato alla firma di due accordi in Bielorussia nel 2014 e nel 2015, che hanno preso il nome dalla capitale della Bielorussia, e sono stati chiamati accordi di Minsk. Questi accordi miravano a porre fine alla guerra separatista dei russofoni nell’ Ucraina orientale. Il secondo di questi accordi è stato firmato rispettivamente da due personalità politiche di spicco dell’ Ucraina, Leonid Kuchma, presidente dell’ Ucraina dal 1994 al 2005, e della Russia Mikhail Zurabov, ambasciatore della Federazione Russa in Ucraina, 2009-2016, ed è stato supervisionato da un diplomatico svizzero, Heidi Tagliavini, che ha presieduto la Missione conoscitiva internazionale indipendente sul conflitto in Georgia, 2008-2009. Questo accordo di Minsk II è stato approvato dalla risoluzione 2022 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 17 febbraio 2015. Se gli accordi di Minsk fossero stati rispettati, Russia e Ucraina si sarebbero assicurate un accordo che sarebbe stato accettabile nel Donbas. Due governi ucraini hanno firmato gli accordi di Minsk, ma non li hanno rispettati. Va detto che il presidente ucraino Zelenskyy e i suoi alleati in parlamento non sono completamente autonomi, ma sono condizionati da gruppi armati di estrema destra.

La questione Ucraina per la Cina è molto chiara: “Sono state le azioni della Nato guidata dagli Stati Uniti che hanno gradualmente spinto fino al conflitto Russia-Ucraina”. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha affermato che la Cina si oppone alle sanzioni inflitte alla Russia dagli Stati Uniti e dalla UE, che non hanno fondamento nel diritto internazionale e provocheranno serie difficoltà anche all’economia di paesi europei. Cina e Russia, ha concluso il portavoce, “continueranno a portare avanti la normale cooperazione commerciale, compreso i giacimenti di petrolio e gas, nello spirito del rispetto reciproco”. La Cina ha anche annunciato l’invio del primo round di aiuti all’Ucraina. La Croce Rossa cinese, ha inviato un lotto di materiali per aiuti umanitari, inclusi cibo e necessità quotidiane.

La Cina è alleata della Russia. Il ministro degli Esteri cinese ha definito la Russia il partner strategico più importante di Pechino, e che i legami con Mosca costituiscono una delle relazioni bilaterali più cruciali del mondo. Inoltre ha buoni rapporti, innanzitutto economici con l’ Ucraina che è inserita nella Via della Seta.

In un momento in cui il presidente Zelensky suggerisce un ripensamento nell’ adesione dell’ Ucraina alla NATO e delle relazioni con il Donbas e la Crimea e quando, separatamente, il presidente cinese Xi Jinping ha parlato con il presidente francese e il cancelliere tedesco della crisi in Ucraina, la Cina potrebbe svolgere un ruolo di mediazione tra Russia e Ucraina e dare un grande contributo alla pace in Europa e nel mondo.

Vladimir Putin e Xi Jinping