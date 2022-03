Leader della giovanile comunista ucraina arrestati dal governo, rischiano l’esecuzione

Mikhail Kononovich, leader dell’ala giovanile del fuorilegge Partito Comunista ucraino (CPU), e suo fratello, Aleksander Kononovich, sono stati arrestati dalle autorità ucraine a Kiev e, secondo quanto riferito, rischiano l’esecuzione.

di CT Atkins – People’s World

L’ufficio stampa del Servizio di sicurezza dell’Ucraina ha accusato i due di essere “propagandisti” con l’obiettivo di “destabilizzare” la situazione interna in Ucraina. In sostanza, lo stato li ha accusati di agire come agenti per la Russia e la Bielorussia, secondo quanto denunciato dalla World Federation of Democratic Youth (WFDY), un’organizzazione globale di gruppi giovanili progressisti

In una dichiarazione rilasciata lunedì, WFDY ha affermato che i fratelli Kononovich, leader dell’ “organizzazione che è nostra federata in Ucraina, l’Unione della gioventù comunista leninista dell’Ucraina”, nota anche come Komsomol, erano stati arrestati “dal regime ucraino durante le ultime ore”.

Mikhail Kononovich è il segretario del gruppo giovanile comunista. Aleksander Konovich è un attivista di primo piano. WFDY ha avvertito: “Probabilmente verranno assassinati nelle prossime ore”.

Ha invitato tutte le sue organizzazioni in tutto il mondo a denunciare gli arresti e chiedere la liberazione dei fratelli e l’annullamento di qualsiasi ordine di esecuzione.

I fratelli Kononovich sono stati recentemente denunciati per aver partecipato a una manifestazione davanti all’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev chiedendo che gli Stati Uniti fermassero il loro espansionismo militare in Europa attraverso la NATO.

Il governo che ha preso il potere in Ucraina sulla scia del colpo di stato “Euro-Maidan” del 2014 sostenuto dagli Stati Uniti ha messo fuori legge il Partito Comunista e gli ha vietato di candidarsi alle elezioni. Anche il gruppo giovanile del partito è stato reso illegale mentre i suoi membri sono stati oggetto di persecuzioni politiche da parte della polizia e dei tribunali.

In tutto il paese, il governo ha imposto una cosiddetta legge di “de-comunizzazione” che non solo metteva fuori legge il Partito Comunista, ma vietava anche l’uso di nomi o simboli comunisti in pubblico, imponendo la distruzione dei monumenti ai caduti sovietici e vietando qualsiasi insegnamento sugli aspetti positivi della storia sovietica nelle scuole.

Il governo ucraino ha intensificato ulteriormente la persecuzione dei comunisti dopo lo scoppio della guerra civile nelle regioni ucraine orientali di Donetsk e Lugansk nel 2014-15. Il partito aveva avvertito che le politiche nazionalistiche dello stato avrebbero portato a un conflitto nell’est e aveva affermato di temere l’instaurazione di una dittatura fascista, dato il crescente potere degli elementi armati neonazisti.

Invece di ascoltare le richieste di negoziazione del Partito Comunista, il governo ha perpetrato una guerra nell’est che ha causato circa 15.000 vittime dal 2014 al 2022. Il leader del PC Petro Symonenko è stato bollato come traditore dal governo ucraino per aver ripetutamente sollecitato il cessate il fuoco e negoziati diretti per fermare Il combattimento.

Il PC ha chiesto una soluzione federalista alle divisioni all’interno dell’Ucraina dai primi giorni della guerra civile, prefigurando gli accordi di Minsk . Questi ultimi avrebbero dovuto fermare i combattimenti a Donetsk e Lugansk concedendo l’autonomia a quelle aree, ma il governo di Kiev non ha mai rispettato gli accordi.

Per quanto riguarda i quadri e i membri del PC, la loro attività è proseguita al netto dei divieti legali del governo e hanno continuato il loro lavoro politico.

In un’intervista pubblicata su People’s World nel novembre 2019, Mikhail Kononovich, uno dei due attivisti attualmente detenuti dallo stato, ha discusso delle mobilitazioni dell’Unione della Gioventù Comunista contro la privatizzazione dei terreni agricoli pubblici da parte del governo del presidente Volodymyr Zelensky.

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica nel 1990-91, il governo ucraino abbandonò il sistema di fattorie collettive che aveva definito l’agricoltura socialista nell’URSS. Tuttavia, l’ex terreno di proprietà collettiva è stato distribuito tra i membri delle fattorie e sono stati introdotti divieti di ulteriori vendite per proteggere i piccoli agricoltori dall’essere inghiottiti dai giganti industriali aziendali.

Il governo Zelensky ha invertito quella politica di vecchia data nel 2019, facendo temere che i terreni agricoli ucraini, che occupano tanto spazio quanto Francia e Germania messe insieme, sarebbero stati divorati dai giganti dell’agrobusiness stranieri.

L’Ucraina è uno dei principali produttori di grano; insieme alla Russia rappresenta circa il 30% del grano scambiato nel mondo. L’invasione russa dell’Ucraina e la conseguente guerra hanno interrotto le esportazioni di entrambi i paesi e fatto salire vertiginosamente i prezzi mondiali del grano . L’inflazione internazionale dei prezzi alimentari, già in costante aumento prima della guerra, sarà certamente accelerata, portando a maggiori profitti per i produttori al di fuori della zona di conflitto.

Mikhail Kononovich ha collocato la persecuzione dei comunisti da parte del governo nel contesto delle politiche economiche neoliberiste di commercializzazione e privatizzazione, come la vendita di terreni, perseguite dal colpo di stato del 2014.

Per tutti gli anni ’90 e la maggior parte degli anni 2000, il CPU è stato il più grande partito del parlamento ucraino e nelle ultime elezioni prima della sua messa al bando ha ricevuto quasi tre milioni di voti. Spesso rappresentava un ostacolo ai tentativi di più governi di svendere più proprietà e risorse pubbliche ereditate dal socialismo sovietico.

Kononovich ha affermato che la messa al bando della CPU aveva lo scopo di “ripulire il campo politico dai partiti di sinistra in modo che non interferissero con l’abbassamento degli standard sociali e la vendita di terreni”. Confrontando la lotta con la resistenza contro gli invasori nazisti durante la seconda guerra mondiale, Kononovich disse: “La vendita di terreni [pubblici] è la nostra Stalingrado, non un passo indietro! Nessuna vendita del terreno!”

La famiglia Kononovich è stata ripetutamente presa di mira sia dalle autorità statali che dalle milizie fasciste. Secondo un documento registrato al Parlamento europeo , mentre lasciavano fiori nel 2016 davanti ad un monumento ai soldati dell’Armata Rossa che hanno combattuto contro Hitler, Mikhail Kononovich e altri membri del Komsomol sono stati vittime di un assalto da parte di militanti di destra. Kononovich ha subito gravi colpi alla testa e un altro membro ha quasi perso la vista.

Le bande fasciste hanno tentato di fare pressione sul personale ospedaliero affinché non curasse i comunisti feriti e in seguito hanno anche intimidito regolarmente la moglie e la figlia di Kononovich a casa loro.

Al momento della stampa, lo stato dei due fratelli, Mikhail e Aleksander Kononovich, e le condizioni in cui sono detenuti non sono noti.

Ottenere ulteriori informazioni dal Partito Comunista risulta difficile, causa dei combattimenti dentro e intorno a Kiev e perché il sito web del partito ed i canali di comunicazione social sono stati bloccati dal governo sin dall’inizio della guerra