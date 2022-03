La crisi esistenziale della sinistra alternativa nell’Unione europea

Unidas Podemos è il partito di sinistra radicale più forte al momento nell’UE. Dopo l’implosione della ‘geringonça’ portoghese, è l’unico membro di un Esecutivo europeo. Ma quale percorso hanno seguito le altre formazioni nate dalla precedente crisi finanziaria?

La crisi finanziaria del 2008 è stata un catalizzatore per le forze di sinistra radicale in molti paesi europei, in particolare quelli del sud, che hanno sofferto più duramente delle misure di austerità che ne sono seguite. Con il suo embrione nelle strade e nelle assemblee popolari, partiti come lo spagnolo Podemos o la greca Syriza raggiunsero i governi nazionali anni dopo, diventando forze politiche determinanti.

Ma dopo la crisi della pandemia e le relative conseguenze socioeconomiche, le sinistre alternative stanno attraversando un momento di crisi esistenziale che si è riflessa negli ultimi colpi elettorali inferti alla Die Linke in Germania, al Bloco in Portogallo o dal ritorno conservatore ad Atene.

Come mai? “I risultati non sono stati buoni ed è necessaria una riflessione sul motivo per cui gli elettori non vedono in questi partiti lo strumento migliore per difendere un’agenda sociale. Tutti i sondaggi ci dicono che la lotta alle disuguaglianze è uno dei principali problemi per la popolazione europea. Questo dato sembra suggerire: le richieste ci sono, dobbiamo trovare un modo per canalizzarle e offrire certezze”, spiega a Público María Eugenia Rodríguez Palop , eurodeputata di Unidas Podemos.

“La terra non sta morendo, viene uccisa.” “La rivoluzione sarà femminista o non lo sarà”. “Non ci mancano i soldi, abbiamo un sacco di ladri”. Podemos ha sfruttato il malcontento sociale di una generazione di persone indignate che hanno visto il loro futuro imprigionato da continui tagli e precarietà del lavoro. Alle elezioni generali del 2015, quattro anni dopo il 15-M, la formazione fondata da Pablo Iglesias ha dato il via alla sua affermazione diventando il terzo partito più votato in Spagna.

Oggi è un partner di coalizione nel governo. Ed è il partito di sinistra più forte nell’UE al momento. Dopo l’implosione della geringonça , è l’unico membro di un Esecutivo europeo. Ma l’atto di governare potrebbe presentare il suo pedaggio. Prima di entrare in Consiglio dei ministri, la formazione viola aveva un dilemma interno sull’opportunità di entrare in un governo come partner di minoranza che potesse logorarlo e frustrare le ambizioni dei suoi elettori. Un dibattito comune in queste formazioni: la lotta sociale dall’esterno o l’approccio governista della sinistra .

“Due anni dopo siamo chiari su due cose: che essere nel Consiglio dei ministri è l’unico modo per far rispettare gli accordi , e che alcuni dei progressi raggiunti sarebbero stati impossibili con un governo del Psoe da solo e tentato di cercare sostegno alla sua destra”, dice Palop.

È stato anche dopo questa ondata sociale, in cui la crisi finanziaria globale stava ancora facendo i suoi danni, quando la giovane France Insoumise guidata da Jean-Luc Mélenchon ha consumato un risultato storico al primo turno delle elezioni del 2017, rimanendo a soli cinque punti da Emmanuel Macron. La sua campagna aveva l’obiettivo di “creare una nuova forza politica alternativa alla politica classica, sostituendo una sinistra che si è spostata a destra, come ha fatto il Partito socialista”. Ma per le elezioni francesi del prossimo aprile, la sinistra francese è molto divisa e ha poche possibilità di opporsi all’estrema destra di Le Pen e ai liberali di Macron.

Ma il culmine è arrivato in Grecia, il paese che ha sofferto di più le visite degli uomini in nero della troika e il giogo delle misure di austerità. A volte sembrava impossibile che le isole elleniche rimanessero all’interno dell’euro. Questa situazione di elevata volatilità ha portato all’ascesa di Syriza al governo. Alexis Tsipras e il suo scudiero Yanis Varoufakis hanno fatto del ‘no’ al debito contratto con FMI, BCE e Commissione europea la loro bandiera e il ritorno alla dignità del popolo ellenico il suo motto. Ma l’idillio non durò a lungo. La pressione dentro e fuori un Paese senza liquidità e in caduta libera ha indotto lo stesso Tsipras a rompere le promesse elettorali, non rispettando i risultati di un referendum e accettando le condizioni di un terzo salvataggio. Una capitolazione che ha prodotto scissioni interne al suo partito e una feroce opposizione da parte del Partito Comunista (KKE). Il cammino del premier ellenico anti-austerità si è concluso nel 2019 con il ritorno al potere della Nea Democratia e con Tsipras a capo dell’opposizione di tendenza socialdemocratica progressista.

Insieme alla Grecia, il Portogallo è stato un altro dei paesi che ha sofferto di più per i tagli dettati da Bruxelles. Lo stesso anno in cui Tsipras ha assunto le redini dell’Esecutivo greco, il portoghese Antonio Costa ha escogitato un governo alternativo con il sostegno del Partito Comunista e del Blocco di Sinistra, che è finito per esplodere alle elezioni della scorsa settimana in cui le forze della sinistra radicale hanno sofferto alcuni dei loro peggiori risultati storici.

Ostacoli all’esercizio della leadership sociale

E in questo contesto di polarizzazione sociale, di crescente sostegno agli investimenti pubblici e al welfare state e della crisi causata dalla pandemia, molti si chiedono perché la sinistra non solo non stia capitalizzando lo slancio o diventando un’alternativa, ma stia finendo per evaporare in molte capitali europee. “Non è vero che la sinistra non sta giocando un ruolo importante nella ripresa : se c’è un piano come Next Generation EU (sostenuto dall’emissione di debito congiunto) e un’agenda sociale europea rafforzata è grazie a quelli di noi che hanno trascorso un decennio a denunciare che l’austerità non era la strada da percorrere. Il tempo, purtroppo, ci ha dato ragione, e questa volta la risposta dell’Ue è stata diversa”, si difende l’eurodeputato di Unidas Podemos.

Alcuni analisti suggeriscono che l’onda rossa sia stata superata dall’onda verde. Mentre i gruppi di sinistra cercano il loro posto, i partiti dei Verdi stanno capitalizzando le preoccupazioni sui cambiamenti climatici, che sono sempre più in prima linea nelle preoccupazioni delle giovani generazioni. In Francia, Germania o Austria, i partiti ambientalisti occupano un posto privilegiato nell’arco parlamentare. Inoltre, la sinistra alternativa affronta anche la sfida di affermare il proprio segno distintivo e differenziarsi dai partiti socialdemocratici in un momento in cui i diritti sociali o la difesa dell’uguaglianza di genere o il collettivo LGTBi sono la bandiera di tutte le forze progressiste.

“La sinistra in Europa ha esperienza e potenzialità sufficienti per lottare insieme, come nel caso della lotta alla guerra in Iraq, contro l’orientamento neoliberista del Trattato costituzionale dell’Unione Europea o contro la Direttiva Bolkestein . Tuttavia, almeno finora, questo non è bastato per presentare un progetto alternativo al neoliberismo con capacità di egemonia”, riassume lo studio La sinistra in Europa della Fondazione RosaLux.

Radiografia del Parlamento Europeo

Il Parlamento europeo restituisce un’immagine abbastanza fedele dello stato attuale della sinistra alternativa nell’UE. In molti paesi è inesistente. Stati molto cattolici come Malta o l’Italia non hanno eurodeputati appartenenti al gruppo della Sinistra. Il Paese italiano è la grande eccezione del sud, dove il malcontento sociale è stato incanalato dal Movimento 5 Stelle populista e non da un partito marcatamente di sinistra.

Anche Bulgaria, Estonia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia non hanno una rappresentanza parlamentare europea in The Left. In quest’ultimo paese, la sfida è segnata dalla grande popolarità della socialdemocrazia . È definitivo, in gran parte dell’Oriente e delle ex repubbliche sovietiche il ruolo e il peso della sinistra radicale è, nel migliore dei casi, residuale.

Il gruppo La Izquierda conta 39 eurodeputati – su 705 – provenienti da 13 paesi. È il più piccolo del Parlamento europeo ed è sostenuto principalmente dalle delegazioni spagnola, greca e tedesca. Nel suo manifesto mette in evidenza la giustizia climatica, la giustizia fiscale, i diritti dei lavoratori e il rispetto dei diritti umani per un’Ue che “deve diventare un progetto delle persone e non delle élite”. Costituito nel 1995, il suo primo presidente è stato lo spagnolo Alonso Puerta, eurodeputato per più di dieci anni per il Partito d’azione socialista (PASOC), sebbene i suoi inizi politici siano stati con la tessera del PSOE. Attualmente è presidente della Fondazione Indalecio Prieto.

Così, la caduta dell’Unione Sovietica ha avuto un effetto di trasformazione ideologica e pragmatica sui partiti della sinistra europea, che negli anni hanno intonato un discorso più moderato, e addirittura difensore, del progetto europeo. In generale, la maggior parte ha preso le distanze da postulati più ortodossi e sta attualmente cercando il proprio marchio di identità in un mondo, una società e un contesto politico in costante mutamento e in costante tumulto.