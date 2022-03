TRIBUNALE HA CONFERMATO LA SOSPENSIONE DI TRE TRAMI DEL TREN MAYA.

Treno Maya in costruzione



Francesco Cecchini



Il Tribunale Collegiale per le questioni del lavoro e amministrative del Quattordicesimo Circuito ha stabilito che i lavori sui tratti 1, 2 e 3 del Treno Maya ed anche la rispettiva Dichiarazione di Impatto Ambientale (MIA) devono rimanere paralizzati. Questa decisione conferma la risoluzione del Quarto Tribunale di distretto sulla dichiarazione presentata il 20 gennaio 2021 dall’ Assemblea dei Difensori del Territorio Maya Mu’uch’ Xi’inbal, contro l’ autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Naturali.(Semarnat ), che ha dato a Fonatur il permesso di iniziare l’ esecuzione del Treno Maya nei tratti che vanno da Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán.

Va detto che nonostante la delibera del Tribunale i lavori non si sono fermati e proseguono.

Il presidente Andrés Manuel López Obrado, AMLO, ha riferito che la Corte Suprema di Giustizia della Nazione risolverà la sentenza di un tribunale federale che ha sospeso le autorizzazioni ambientali. AMLO ha intrapreso la costruzione del treno non appena entrato in carica nel 2018, convinto che porterà benefici negli stati che attraverserà (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan e Quintana Roo). L’area ha attrazioni come antiche città e piramidi Maya, da qui il nome del treno. È una questione che la Corte deve risolvere al momento giusto e non ci fermerà. Se legalmente questa è la decisione, allora dobbiamo rispettarla, ma capisco che non ha quella portata”, ha detto.

I difensori di Múuch’ Xíinbal hanno criticato che, nonostante la risoluzione a favore delle comunità Maya, il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insiste sul fatto che il Treno Maya “non si fermerà”, che “mostra una tendenza autoritaria che viola la separazione dei poteri e viola lo stato di diritto. Hanno aggiunto che le interdizioni permanenti che AMLO ha disposto nei confronti di coloro che si oppongono al megaprogetto rappresentano una violazione della difesa dei diritti umani, mettendo a rischio coloro che vivono nelle comunità indigene colpite, dato il contesto di elevata vulnerabilità in cui le comunità si trovano stessi e i difensori dei diritti territoriali e ambientali del Messico.

Conclusione, la lotta contro il Treno Maya tra le comunità locali e AMLO continua.

Andrés Manuel López Obrador e il Tren Maya