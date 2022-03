Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua disponibilità ai negoziati con la Russia. Ha chiesto che il primo ministro israeliano convocasse colloqui di pace a Gerusalemme. “Un gruppo di rappresentanti ucraini e russi stanno discutendo di alcune questioni. Hanno iniziato a parlare di qualcosa, e non solo di lanciare ultimatum”, ha dichiarato Zelensky sabato, durante una conferenza stampa con i media stranieri.

Kiev è del parere che tutti i colloqui di alto profilo con la Russia dovrebbero svolgersi in territorio neutrale, ha detto Zelensky, nominando Israele come potenziale ospite per tali negoziati. “Abbiamo parlato con il [primo ministro israeliano Naftali] Bennett e ho detto che oggi non è giusto [tenere] riunioni in Russia, in Bielorussia. Non sto parlando di riunioni tecniche, sto parlando di riunioni tra leader. Penso che Israele possa essere il luogo giusto, e Gerusalemme? Penso di sì. E gliel’ho detto”, ha dichiarato Zelensky.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-zelensky_si_dichiara_pronto_a_negoziare_con_la_russia_con_la_mediazione_di_israele/45289_45570/