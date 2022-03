I guerrafondai del PD pensano a una no fly zone sull’Ucraina

NO FLY ZONE

Un esponente del PD, il primo partito guerrafondaio oggi in Italia, “apre” alla No Fly Zone. Piero Fassino annuncia su La 7 che si sta “riflettendo” su un suo avvio parziale . Come dire che stiamo discutendo di bombe atomiche, ma solo di quelle piccole.

Lo avevamo detto e lo ribadiamo ancora: l’invio delle armi in Ucraina è il primo gradino della partecipazione alla guerra, al quale primo o poi ne seguono altri, fino alla catastrofe. La “ riflessione”- la meno adatta delle parole per definire un scelta folle e criminale – sulla No Fly Zone è una diretta conseguenza della prima scelta sbagliata.

Far partire i caccia della NATO per combattere con quelli della Russia è la terza guerra mondiale; e chi dice che non è così è un miserabile mascalzone che mente sapendo di mentire.

Vadano all’inferno i dannunziani di casa nostra che si esaltano nel delirio delle armi e che ci stanno trascinando verso la guerra atomica dando dei vigliacchi a chi vorrebbe fare di tutto per evitarla.

Ora più che mai dobbiamo far sentire la voce della ragione contro il delirio bellicista e gridare con tutta la nostra forza che un’alternativa alla guerra totale c’è sempre e che chi non la cerca ora è un nemico dell’umanità.

Fermiamo la guerra, a qualsiasi costo.

Giorgio Cremaschi PaP