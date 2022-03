Il presidente del Salvador. Gli USA decidono chi è buono e chi cattivo

Il presidente del Salvador Nayib Bukele, di origini palestinesi, ha commentato con questo tweet la decisione statunitense di inviare in Venezuela una commissione per “chiedere aiuto” a Maduro riguardo ad una possibile vendita di petrolio, mentre allo stesso tempo lo sottopone ad embargo, accuse, sanzioni e non lo riconosce come presidente del Venezuela.

Lo stesso Bukele ha definito una “barzelletta raccontata male” il fatto che nelle stesse ore in cui Biden inviava una delegazione a Caracas, Juan Gonzales, uno dei consiglieri del presidente USA per l’America Latina, dichiarava “dobbiamo impedire che il Salvador si trasformi in un’altra Venezuela”.

L’atteggiamento ambiguo degli USA, secondo Bukele, risiede nel fatto che subito dopo la sua elezione, Bukele era stato ricevuto con tutti gli onori dalla Casa Bianca poiché aveva sconfitto alle elezioni gli ex guerriglieri del Fronte Farabundo Martì di Liberazione Nazionale e sembrava volersi allontanare dai governi di sinistra latinoamericani.

Successivamente, per alcuni accordi commerciali sottoscritti tra il Salvador e la Cina, gli USA hanno cominciato a definire Bukele un presidente di cui diffidare e a ridurre gli aiuti a quel paese, oltre che a finanziare economicamente la opposizione di destra di ARENA.

Un atteggiamento del doppio standard che muta a seconda delle convenienze e a cui i grandi media mondiali si adeguano pedissequemente contribuendo a vendere la versione che viene da Washington.

El Gobierno de Estados Unidos decide quién es el malo y quién es el bueno y también cuándo el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo.



Lo peor de todo, es que miles de millones de personas siguen comprando ese discurso y tomándolo como verdad. https://t.co/M6hGdam3J3 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) March 8, 2022